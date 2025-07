U nedjelju, 6. srpnja, proslavila se 490. godišnjica smrti svetoga Thomasa Morea, jednog od najutjecajnijih ljudi onodobne Engleske, izvrsnog poznavatelja grčke i rimske kulture, glasovitog pravnika i političara, vještog govornika i pisca na engleskome i latinskome jeziku

Marito Mihovil Letica

Dana 6. srpnja 2025. navršilo se 490 godina od smrti svetoga Thomasa Morea. Bio je ne samo jedan od najutjecajnijih ljudi onodobne Engleske nego i jedan od najvećih europskih erudita u razdoblju humanizma. Izvrstan poznavatelj grčke i rimske kulture, postao je glasovit pravnik i političar, vješt govornik i pisac na engleskome i latinskome jeziku. Tri je godine bio lord kancelar, nakon kralja najmoćnija osoba u državi.

Kraljevski par, Henrik VIII. i Katarina Aragonska, pokazivali su prema Moreu ne samo poštovanje nego i neobičnu naklonost. Vrlo su ga često pozivali da s njima objeduje, a kralj je znao provoditi nebrojene sate razgovarajući s Moreom o astronomiji, geometriji, teologiji, književnosti, glazbi i drugome. Nakon što se u Europi, najprije u njemačkim zemljama, bila pojavila reformacija, Henrik VIII. stao je odlučno na stranu Rima, zagovarajući papinski autoritet, te ga je papa Lav X. nazvao “defensor fidei” (branitelj vjere). No sve se nakon desetak godina promijenilo.

Kada je Henrik VIII. zatražio od Morea potporu u nastojanju da Crkva poništi kraljev brak s kraljicom Katarinom, vjerni kancelar nije na to pristao te se ubrzo povukao s položaja. Nakon što je odbio položiti prisegu vjernosti Henriku VIII. kao vrhovnomu glavaru novouspostavljene Anglikanske Crkve, kralj ga je optužio za izdaju. Pred sudcima i porotom držao se More dostojanstveno i smiono. U zaključku obrane rekao je da poglavar Crkve – koja je duhovno tijelo Kristovo – može biti samo papa i nitko drugi. Neposredno prije smrti k tomu je izjavio da je odani kraljev sluga, ali da ponajprije služi Bogu. Thomas More osuđen je na smrt i pogubljen 6. srpnja 1535. godine.

Thomas More rodio se u Londonu 7. veljače 1478. Studirao u Oxfordu, a najpoznatije Moreovo djelo nosi naslov “O najboljem uređenju države i o novom otoku Utopiji”, napisano na latinskome, poznato pod skraćenim nazivom “Utopija”. Djelo je More dao tiskati u Leuvenu 1516. uz pomoć prijatelja Erazma Roterdamskoga, također znamenitoga kršćanskog humanista. U “Utopiji” More podastire kritiku onodobnih društvenih prilika, čemu suprotstavlja vlastitu viziju idealne zajednice na zamišljenom otoku Utopiji, gdje država služi ostvarenju pune slobode i dostojanstva svakoga pojedinca. Zanimljivo je pri tome spomenuti da je ruski znanstvenik Mihail Pavlovič Aleksejev 60-ih godina 20. stoljeća iznio tezu da je “Utopiju” More pisao umnogome nadahnut Poljičkom Republikom (ili Poljičkom Kneževinom), koja se protezala u zaleđu Omiša prema Splitu i na povijesnoj pozornici bila od 13. do početka 19. stoljeća, opstajući kao upravno-politički fenomen u Europi. Aleksejev objašnjava da je More o Poljičkoj Republici doznao iz nekih djela talijanskih autora.

Papa Lav XIII. proglasio je Morea blaženikom, a papa Pio XI. kanonizirao ga je 1935. godine. Proglašen je zaštitnikom političara, jer je svoje “neotuđivo dostojanstvo savjesti” svjedočio sve do mučeništva. Spomendan mu je 22. lipnja, zajedno sa svetim Ivanom Fisherom, na dan Fisherova pogubljenja iste 1535. godine.

O Moreu je Erazmo Roterdamski rekao da je „bjelji od bilo kojeg snijega“ i da je “najveći genij kojega je Engleska imala i kojega će ikad imati“. Nekoliko stoljeća nakon toga Winston Churchill pohvalio je “plemenito i herojsko” držanje Thomasa Morea kojim se neustrašivo suprotstavio agresivnomu nacionalnom ekskluzivizmu koji je uništavao jedinstveno kršćanstvo.