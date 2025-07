Božji ugodnici povezani s Istrom. Sveti Romuald

Niz o Božjim ugodnicima povezanima s Istrom, koji je pripremila katolička novinarka Gordana Krizman, nastavljamo sa svetim Romualdom, osnivačem reda kamaldoljana. Povijesni nam zapisi govore da je u Istri boravio oko 3 godine, no i za to relativno kratko vrijeme ostavio je značajan trag

Gordana Krizman

Sv. Romuald bio je potomak aristokratske obitelji Onesti, a rodio se oko 950. u Ravenni, u Italiji, u regiji Emilia-Romagna. Kao član aristokracije imao je burnu mladost.

Kad mu je bilo dvadesetak godina, bio je upleten u svađu između svoga oca i jednog rođaka, koja se imala rasplesti na najnesretniji način – oružjem. Njegov otac, Sergije, je tada usmrtio svog protivnika. Kako se otac branio od pokore za to zlodjelo, pokoru će izvršiti njegov sin Romuald stupivši na 40 dana u samostan San Apollinare in Classe.

Sveti Romuald tri je godine ostao u samostanu San Apollinare, ali kako mu se nije sviđala opala redovnička stega, osobito slabo obdržavanje poslušnosti, otvoreno je kritizirao stanje u zajednici. To ga je među subraćom učinilo veoma nepopularnim, a kako je duh strašno opao vidi se i po tome što su ga htjeli naprosto likvidirati. Da bi izbjegao životnoj opasnosti i riješio se loše zajednice, zamolio je svoga opata za dopuštenje da smije u okolici Venecije živjeti kao pustinjak. Ondje se podvrgnuo oštroj stezi pustinjaka Marina.

Potom je izabrao pustinjački život, a od 990. djelovao je kao obnovitelj strogog samostanskog života. Utemeljio je mnogobrojne pustinjačke zajednice u sjevernoj Italiji, od kojih je najpoznatija u Camaldoliju, nedaleko Arezza u regiji Toscana, osnovana oko 1023. godine. Postala je središnjim samostanom novog benediktinskog kontemplativnog reda kamaldoljana. Kroz više je godina krstario samotnim mjestima Apenina i Lombardije provodeći posvuda veoma strog isposnički život.

Prema predaji sv. Romuald se od progona svojih redovnika, koji su se protivili njegovoj strogoći, sklonio u Istru, gdje je oko 1000. godine osnovao samostan svetog Mihovila iznad Limskoga kanala i samostan svete Petronile u Dvigradu, pa je i špilja na strmini Limske drage nazvana Romualdovom špiljom. Do 1942. godine iz obližnjih su se mjesta, o svečevu blagdanu, održavale procesije do te špilje, u kojoj je, predaja kaže, on obitavao.

Preminuo je 19. lipnja 1027., u Val di Castru kraj Fabriana, nedaleko Ancone, u regiji Marche. Njegov životopis napisao je sveti Petar Damiani, petnaestak godina poslije Romualdove smrti. Svetim ga je 1595. proglasio papa Klement VIII. Posvećena su mu mnoga naselja, župe i crkve diljem svijeta, pa tako nalazimo župu sv. Romualda u Rijeci, na Kozali. Dvije grane kamaldoljana, muška i ženska, i danas uspješno djeluju u Europi, Sjevernoj i Latinskoj Americi, Africi i Aziji.

Značaj sv. Romualda u Istri

O inicijativama glede sv. Romualda na području Istre, napose u okolici Poreča, preč. mr. Lino Zohil, porečki dekan te župnik Vrsara i Gradine na čijem se području nalazi Samostan sv. Mihovila nad Limom, ističe:

„Prema historiografskim izvorima sveti je Romuald stigao na istarsko tlo na prijelazu iz prvog u drugo tisućljeće pa nam i povijesni spisi govore da je upravo oko 1000. godine osnovao i ovaj prevažni samostanski kompleks.

Prije petnaestak godina, u suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske obnovljena je samostanska crkva. Od Redovničke uprave u Camaldoliju, u Italiji, 2019. godine dobivene su za tu crkvu relikvije svetog utemeljitelja, koje su u samostansku crkvu svečano unesene o svečevu blagdanu 2020. godine tijekom mise i procesije kojom je predsjedao tadašnji porečki i pulski ordinarij, sada zagrebački nadbiskup, mons. dr. Dražen Kutleša. Relikvije se od tada čuvaju u župnoj crkvi sv. Andrije u Gradini, a u Samostanu sv. Mihovila nad Limom se izlažu za javno štovanje dva puta godišnje, o svečevu blagdanu, 19. lipnja, te 29. rujna, o blagdanu sv. Mihovila arkanđela, nebeskog naslovnika toga samostana kojeg je sv. Romuald osnovao krajem X. stoljeća.

Osim toga, prigodom preuzimanja svečevih relikvija od kamaldoljana, 2019. godine, zajedno s prof. dr. sc. Ivanom Milotićem, pravnikom i povjesničarom, posjetio sam Camaldoli i Fabriano gdje se čuva Romualdovo tijelo. Tada smo u Camaldoliju prikupili mnogo povijesnih zapisa o povijesti Samostana sv. Mihovila te je u pripremi opsežno izdanje koje će dati iscrpni prikaz tog vrijednog povijesnog zdanja.“

O samostanu sv. Mihovila nad Limom

Benediktinske opatije imaju presudnu važnost u oblikovanju civilizacije Zapada te u tom širem kontekstu i univerzalnom značenju treba sagledavati i Sveti Mihovil nad Limom. Benediktinci su najstariji crkveni red na Zapadu. Njihove opatije bile su prva središta pismenosti, ishodište opismenjivanja i pokrštavanja, težišta širenja latinskoga jezika te njegovanja tradicije rimskoga prava implementiranog u crkveno pravo. Benediktinske opatije vjesnici su srednjovjekovnoga vremena te su, baš poput Svetog Mihovila nad Limom, bile i važne gospodarske cjeline s prostranim imanjima te pripadajućim kolonima i kmetovima. Za gospodarsku povijest srednjega vijeka benediktinske opatije imaju nemjerljivu vrijednost, ne samo kao mjesta gdje su za život privređivali koloni i/ili kmetovi nego i kao središta tehničkih i tehnoloških inovacija u poljoprivredi (gnojidba, suzbijanje bolesti, sadnja vinograda, proizvodnja vina, najstariji vinski podrumi i podrumarstvo i sl.).

Jedna od najintrigantnijih ambijentalnih i građevinskih cjelina u Istri ruševine su opatijskoga kompleksa Sveti Mihovil nad Limom smještenog u naselju znakovita naziva Kloštar. Ovoj cjelini pripada i okolno područje koje je nekada činilo dio opatijskog imanja te znamenitog šumskog kompleksa Kontija. Lokacije starih benediktinskih opatija i drugdje u kršćanskom svijetu pomno su odabrane te beziznimno čine ambijentalno, geografski, mikroklimatski, pejzažno i na druge načine osobita područja. U takvu sliku uklapa se i Sveti Mihovil nad Limom: smješten na krškoj ravni nad Limom, ima dvije stare crkve, iznimno vrijedne freske, zarušeni opatijski kompleks s klaustrom te vodospremom, stražarskom kulom, imanjem, kamenolomom i šumskim prostranstvom. Stotinjak metara od ovoga zdanja udaljeno je suvremeno naselje Kloštar.

Prva opatija kamaldoleškog reda

Sveti Mihovil nad Limom bio je općenito prva opatija kamaldoleškog reda koji je utemeljio sveti Romuald. Benediktinci su upravljali opatijom i pripadajućim joj imanjem do XVIII. stoljeća. Od XV. stoljeća redovnici su ovdje imali široku autonomiju pa se feud smatrao redovničkim feudalnim imunitetnim područjem. Takav status priznali su mu i Mlečani koji su vladali okolnim područjem. Od XVIII. stoljeća opatijsko zdanje i feud pripali su grofovima iz obitelji Coletti, dok je 1847. godine cijeli feud prešao u državno (austrijsko) vlasništvo. U doba austrijske vlasti ovdje se nalazila redarstvena postaja.

Opatijski kompleks smješten je na starohrvatskom groblju koje je njegovom gradnjom uništeno. Titular opatije – sveti Mihovil arkanđeo – simbol je pobjede kršćanstva nad poganstvom te ukazuje na misionarsko djelovanje pridošlih benediktinaca u krugu slavenskoga stanovništva. Temelji zapadnoga zida crkve svetog Mihovila povezani su sa zidom opatije koja se nalazi u njegovu produžetku s druge strane. Na tom zidu i susjednim zidovima vide se tragovi pregrađivanja, a riječ je o ostacima opatijskoga zdanja koji je građen istovremeno kada i crkva, krajem prve polovice XI. stoljeća. Negdje u XIII. stoljeću podignuto je južno krilo opatijskoga zdanja. U središnjem dijelu klaustra nalazi se krunica stare vodospreme (cisterne) u romaničkome slogu. Njezin romanički vijenac lijepo je profiliran i na njoj je stilizirano klesan grb kamaldoljana na kojemu dvije golubice piju iz kaleža.

O životu sv. Romualda iz pera svetog životopisca

O životu Sv. Romualda u Istri i o njegovu blaženom preminuću njegov veliki suvremenik i životopisac sv. Petar Damiani zapisao je:

''Dok je Romuald boravio tri godine u okolici grada Poreča, jedne je godine sazidao samostan i s braćom postavio u njemu opata, a preostale dvije proveo je posve zatvoren. Tu ga je božanska ljubav uzdigla do tako visokog vrhunca savršenosti da je, nadahnut Duhom Svetim, i neke buduće događaje prorekao i zrakama razumijevanja proniknuo mnoga skrovita otajstva Staroga i Novoga zavjeta. Često ga je zahvaćalo takvo promatranje Božanstva da bi, kao sav omekšao u suzama i zračeći neizrecivi dar božanske ljubavi, uzviknuo: ’Dragi Isuse, dragi, slatki moj medu, neizreciva željo, slasti svetaca, dražesti anđela’, i ostalo tome slično. Nama je nemoguće izraziti ljudskim riječima ono što je on govorio kao radosni poklik, jer mu je tako Duh Sveti kazivao. Gdje god bi pak taj sveti čovjek nakanio boraviti, najprije bi u Obitavalištu načinio oratorij s oltarom, onda se zatvorio i zabranio pristup. Poslije svih mjesta svojih boravišta, kad je već na zreniku vidio svoj svršetak, vrati se u samostan što ga je podigao u Val di Castru, očekujući bez sumnje svoj skori kraj. Tu odredi da mu sagrade ćeliju s kapelicom u koju bi se zatvorio i sve do smrti opsluživao šutnju. I tako je bilo načinjeno njegovo obitavalište za osamu. A kako je mislio da se odmah treba zatvoriti, njegovo je tijelo počelo sve više slabiti poradi tegotnosti. Opadalo je ne toliko zbog slabosti koliko zbog dugovjeke starosti, koja je već bila velika. Tako ga jednoga dana stade malo-pomalo napuštati tjelesna snaga, a tegotnost, koja je bivala sve veća, teže umarati. Sunce je tada bilo već na zapadu i on naredi dvojici braće koji su bili uza nj da iziđu van i da za sobom zatvore vrata, a da se u osvit, kad proslave jutarnje pohvale, opet k njemu vrate. Izišli su, dakle, protiv svoje volje, zabrinuti za njegov svršetak. Nisu se požurili odmah krenuti na počinak. Bojahu se da učitelj ne bi preminuo i zato su skriveni blizu ćelije promatrali talent skupocjenog blaga. Neko su se vrijeme tako zadržali, a onda pozornije osluškivali, i kako više nisu čuli ni gibanje tijela ni zvuk glasa, znajući već pouzdano što se dogodilo, brzo su ušli unutra otvorivši vrata te zapalili svjetlo. Sveta je duša bila uzeta na nebo, sveto su tijelo našli kako leži nauznak. Tad je ležalo kao zanemareni nebeski biser, a potom će biti časno položeno u riznicu višnjega Kralja.''