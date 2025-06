Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

U Zagrebu, Splitu i Požegi zaređen 31 svećenik

Neno Kužina – Zagreb

U Đakovu i župama Đakovačko-osječke nadbiskupije od 21. do 25. lipnja održava se Godišnji susret hrvatskih misionara. Danas poslijepodne misionare je primio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić koji večeras predvodi misno slavlje u đakovačkoj katedrali. U utorak, 24. lipnja misionari će posjetiti Gospina svetišta u Aljmašu i Ilači te Vukovar, a potom sudjelovati u misnom slavlju u Župi Kraljice Svete Krunice u Vođincima. Susretu nazoče predsjednik Vijeća za misije HBK-a porečki i pulski biskup Ivan Štironja, te biskupijski i nacionalni ravnatelji Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Dvadeset i prvi Generalni izborni i radni kapitul Družbe sestara Naše Gospe 22. lipnja završen je u Nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Za novu vrhovnu glavaricu izabrana je s. M. Zrinka Šestak, a vrhovne zamjenice su s. M. Thea Filipović, s. M. Nada Šestak, s. M. Stanka Oršolić i s. M. Vianea Pezer, dok je s. M. Justina Šišić – vrhovna ekonoma. Družba broji 40 sestara koje djeluju u šest zajednica: pet u Hrvatskoj i jednoj u Republici Srbiji, u Subotici. Karizma im je područje odgoja te uključenost u župni pastoral.

Na Jazovki je 22. lipnja održan tradicionalni 35. Spomen-pohod u čast 814 žrtava komunističkih zločina iz Drugoga svjetskog rata i poraća.

Misno slavlje za žrtve komunističkih zločina na Jazovki (Foto: HOZ Jazovka)

Misno slavlje predvodio je Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački, koji je u propovijedi istaknuo: „Mi kao vjernici, kao kršćani, kao katolici, nismo niti želimo biti ni sljednici ni nositelji ni promicatelji nijedne ideologije koja zatire ljudskost i ljudsko dostojanstvo. Ali, ostajemo osjetljivi, sa svim svojim ograničenostima, sa svojim pogrješkama i grijesima. Stoga smo ponovno ovdje, jer nam je stalo; ovdje smo i ponovno vapimo Bogu, ali i ljudima s molbom da se usude praznine zločina preobraziti u puninu radosti za nas osobno, za obitelji, domovinu i svijet. Za nas vjernike to znači poći od Crkve“, istaknuo je biskup Šaško. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Frano Čirko osudio je ponašanje državnih institucija, navodeći kako “Vlada jedan dan sudjeluje u ekshumaciji 49 pobijenih mladih hrvatskih vojnika i civila, a već dva dana nakon toga u šumi Brezovica komemorira i slavi njihove krvnike”. Takvo ponašanje, kako je naglasio, “u suprotnosti je s logikom i zdravim razumom te duboko vrijeđa dostojanstvo žrtava Jazovke i drugih stratišta”. Pozvao je i na dostojno i trajno obilježavanje žrtava komunističkih zločina, prenijela je IKA.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 21. lipnja u sjemenišnoj crkvi na zagrebačkoj Šalati euharistijsko slavlje tijekom kojega je zaredio 24 nova svećenika, 10 dijecezanskih za Zagrebačku nadbiskupiju i 14-oricu redovničkih, objavio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Na dan svećeničkog ređenja ispunjena obnovljena sjemenišna crkva u Zagrebu (Foto: TUZGN)

“Danas stojimo pred otajstvom svećeničkoga ređenja, svetim činom u kojem se obične ruke pomazuju svetom pomašću kako bi bile posvećene da mogu nositi samoga Krista. U rukama današnjih ređenika promatramo više od tijela i krvi: vidimo instrumente milosti koje će od danas služiti Božjemu narodu na posve nov način. Te će ruke blagoslivljati, podizati posrnule, dijeliti svete sakramente, prikazivati euharistijsku žrtvu i pružati Kristov dodir svijetu. One će, poput Kristovih ruku, postati znak Božje prisutnosti među nama. To je srce svećeničkoga poziva: dopustiti Kristu da se posluži našim rukama, našim srcem i čitavim našim bićem“, rekao je mons. Kutleša. Ređenicima je uputio riječi: „Od danas će vaše ruke blagoslivljati s Kristovim autoritetom i autoritetom Crkve. Taj vam autoritet nije dan da pokažete moć, nego da prenesete Božju nježnost. Vaše ruke postaju most između srca koje krvari i Boga koji proniče srca“. Vjernicima je nadbiskup poručio: „Molimo za naše ređenike. Neka njihovo srce ostane vjerno, a ruke otvorene za milosrdnu blizinu. Neka Gospodin Isus – koji je svojim rukama ozdravljao, podizao, blagoslivljao i lomio kruh – njihove ruke ojača kad zadrhte, očisti ih kad se uprljaju i primi ih u svoje vječne ruke, kad jednoga dana podijele svoj posljednji blagoslov“.

Dvojicu đakona 21. lipnja požeški biskup Ivo Martinović zaredio je za prezbitere u požeškoj katedrali. Istoga dana u makarskoj katedrali sv. Marka splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić zaredio je petoricu đakona za prezbitere: za Splitsko-makarsku nadbiskupiju i Franjevačku provinciju Presvetog Otkupitelja. Ređenike je nadbiskup podsjetio na Isusove riječi: „Niste vi izabrali mene, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane.“

Povodom 55. obljetnice proglašenja svetim Nikole Tavelića održano je Nacionalno hodočašće Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži u Šibensku biskupiju.

Vrpolje: Nacionalno hodočašće FSR-a i FRAME povodom 55. obljetnice svetim Nikole Tavelića (Foto: Ivo Kronja)

U svetištu Gospe od Vrpolja predvoditelj misnoga slavlja umirovljeni šibenski biskup Ante Ivas u homiliji je naglasio: „Franjo je s radošću i razigranošću svoga života privlačio mnogu malu braću i sestre da zajedno s njime, sa živim i neživim Božjim stvorenjima, čak i sa sestricom smrti, igraju i pjevaju od radosti i novosti života s Bogom… To je zato što je Franjo Evanđelje uzeo kao temeljnu regulu – Pravilo života, svoga života i onih koji su ga slijedili…. Privlačimo li mi – svećenici, redovnici, laici – ljude svojom oduševljenom vjerom, kršćanskim optimizmom, žarom koji grije, ižarava, gori a ne spaljuje… Koliko nam je Evanđelje regula, pravilo, mjerilo i akcija našega kršćanskog života? Koliko se to na nama vidi, prepoznaje i privlači druge oko nas“, upitao je biskup Ivas. Hodočasnici su pohodili šibensku katedralu sv. Jakova gdje ih je dočekao biskup Tomislav Rogić i crkvu sv. Frane, Hrvatsko nacionalno svetište sv. Nikole Tavelića gdje im je domaćin bio rektor fra Josip Ivanović.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je na zagrebačkom Kaptolu 20. lipnja predsjednika Svjetske organizacije Roma Totija Dedića i savjetnika Josipa Košutića, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Nadbiskup Dražen Kutleša primio predstavnike Svjetske organizacije Roma (Foto: TUZGN)

Dedić je upoznao nadbiskupa Kutlešu s radom organizacije, njenim nastojanjima u promicanju ljudskoga dostojanstva, društvene integracije te o mogućnostima suradnje na području socijalne solidarnosti, odgoja za mir i podrške mladima na njihovome razvojnom putu.

Umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić primio je 20. lipnja u svom domu na Kaptolu umirovljenog biskupa Salvadora Loba iz indijske biskupije Baruipur, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Laik Josip Strujić prvi je kandidat za trajni đakonat u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Obred primanja među kandidate održan je na svetkovinu Presvetoga Trojstva u njegovoj matičnoj Župi sv. Mihovila na splitskom Kamenu u kripti buduće crkve i duhovno-pastoralnoga centra na Vidovcu koji su povjereni ocima karmelićanima, izvijestio je Tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskpije.