Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Crkva u Hrvatskoj bogatija je za sedamnaestoricu kandidata za sveti red aspiranata za trajni đakonat

Neno Kužina – Zagreb

Svetkovina Tijelova, Presvetog Tijela i Krvi Kristove danas je u znaku prijepodnevnih i večernjih misnih slavlja, a u mnogim mjestima i živopisnih procesija.

Sisački biskup Vlado Košić je 18. lipnja u crkvi sv. Alojzija Gonzage u Popovači predvodio misno slavlje tijekom kojega je među kandidate za red trajnog đakonata primo dvojicu iz Sisačke biskupije. Istoga dana varaždinski biskup Bože Radoš je u varaždinskoj katedrali za sveti red trajnog đakonata primio petoricu kandidata iz Varaždinske biskupije. U Nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke 17. lipnja pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško predvodio je slavlje primanja desetorice među kandidate Zagrebačke nadbiskupije za sveti red aspiranata za trajni đakonat.

U povodu Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije, Hrvatsko društvo katoličkih novinara 18. lipnja je u zgradi HBK dodijelilo nagrade i priznanja zaslužnim novinarima i redakcijama.

Dobitnici nagrada i priznanja HDKN-a s biskupom Mijom Gorskim i predsjednicom Društva Suzanom Peran (Foto: Marija Belošević)

Uredniku i komentatoru prijenosa misa na Hrvatskoj radioteleviziji Dragutinu Siladiju, dobitniku Nagrade za životno djelo i novinaru, uredniku, publicistu i analitičaru Brani Vrbiću, dobitniku Godišnje nagrade za kvalitetno predstavljanje života i djelovanja Crkve i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini uručeni su darovi sponozora: Kršćanske sadašnjosti i Verbuma. Nagradu za najbolju web stranicu s kršćanskim sadržajem dobila je stranica Mreže Riječi, čija je glavna urednica izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz. Priznanja su uručena Vesni Kukavici, urednici Hrvatskoga iseljeničkog zbornika za promicanje hrvatskog iseljeništva u medijskom prostoru, osobito hrvatskih katoličkih misija te Radio Mariji Bosne i Hercegovine za 15 godina emitiranja. Priznanja su za 60 godina izlaženja dobili: mjesečnik Riječke nadbiskupije za kršćansku kulturu Zvona, a za 30 godina Katolički list Zvonik iz Subotice, List đakovačkih bogoslova Poziv te Glasnik – godišnjak Postulature bl. Alojzija Stepinca. Predsjednik Odbora HBK za sredstva društvene komunikacije zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski je na prigodnoj svečanosti naglasio da katolički novinari u „poplavi vijesti“ nose nadu društvu. „Možemo reći da ste ono dobro lice Crkve na koje se čovjek može osloniti, s kojim može računati kao ispravnim, pravovjernim, pravovaljanim i dobro lice Crkve koje može ozdravljati naše društvo, a to nam je zaista potrebno“, prenijela je IKA.

Biskup indijske biskupije Baruipur Salvadore Lobo pohodio je 16. lipnja Nacionalnu upravu Papinskih misijskih djela u Zagrebu gdje se susreo s nacionalnom ravnateljicom s. Ivanom Margarin, FDC. Na susretu je bio i p. Zdravko Knežević, isusovac, bivši vicepostulator kauze za proglašenje blaženim o. Ante Gabrića koji je djelovao i preminuo na području indijske biskupije Baruipur. Biskup Lobo surađivao je s o. Gabrićem te je istaknuo „kako samo oni koji su mu bili blizu mogu razumjeti dubinu ljubavi koju je imao za Isusa“. „Živio je za čovjeka te se neumorno i nesebično darivao za druge“. „Bez obzira na težinu problema ili zadatka koji je trebao izvršiti, iz njega je zračila radost, ljubav i mir. Bio je čovjek od riječi, gorio za Isusa i brata čovjeka te nikada nije pravio razliku između katolika, muslimana, hindusa ili ateista“, rekao je biskup Lobo. S. Ivana Margarin predstavila je aktivnosti Papinskih misijskih djela te upoznala biskupa s misijskim listom „Radosna vijest“.

U Franjevačkom samostanu sv. Frane u Cresu 17. lipnja komemorirana je 200. obljetnica rođenja creskog franjevca konventualca fra Frane Dobrovića, izvijestili su iz Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca.

Dr. fra Ljudevit Maračić u Cresu o svome subratu fra Frani Dobroviću ((Foto: Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca))

Prikazavši njegovu biografiju, fra Ljudevit Maračić je istaknuo je da se fra Frane osobito zalagao za buđenje i podržavanje domoljubnih osjećaja što se odrazilo u pisanju i objavljivanju domoljubnih tekstova i feljtona. Iz franjevačkog života fra Frane Dobrovića fra Ljudevit je istaknuo njegovo zalaganje za širenje Franjevačkoga trećeg reda. Naglasio je i fra Franin smisao za glazbeno izražavanje, spomenuvši da je osam godina vodio zbor padovanske bazilike sv. Antuna.

Troje studenata sa Sveučilišta Notre Dame u američkoj državi Indiani počelo je 9. lipnja volontiranje u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije.

Studenti volonteri sa Sveučilišta Notre Dame u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije (Foto: CZN)

Zahvaljujući posredovanju prof. dr. sc. Jasne Ćurković Nimac, prorektorice za međunarodnu suradnju Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta i Nanovic institutu za europske studije Sveučilišta Notre Dame, studenti će provesti dva mjeseca volontirajući u domovima i službama Zagrebačkog Caritasa. Predviđeno je upoznavanje Caritasovih korisnika u kućama u Brezovici i Vugrovcu te mladih u Selskoj, a tjedan dana provest će volontirajući u Caritasovoj socijalnoj samoposluzi u Gajnicama. Studenti će imati priliku upoznati kulturu naše domovine, humanitarne organizacije i njihove načine rada kako bi osnažili kolege i potaknuli ih na karitativan rad s marginaliziranim skupinama.

Riječka nadbiskupija od 13. do 19. srpnja u Domu pastoralnih susreta u Lovranu četvrti put organizira program za studente teologije pod nazivom Mediteranski teološki susreti. Ovogodišnja je tema: “Od dogme do dijaloga: teologija pred suvremenim izazovima“. Među predavače su uz katoličke uključeni pravoslavni, protestantski i islamski teolozi. Prijeve se primaju do 30. lipnja, a mogu se prijaviti studentice i studenti 3., 4. i 5. godine studija, apsolventi katoličkih, protestantskih, pravoslavnih i islamskih teoloških fakulteta, studenti poslijediplomskog studija iz teologije te diplomirani teolozi.