Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Fra Stjepan Brčina sudionike 7. Antunovskog hoda mladih pozvao na otvorenost Duhu Svetome i nasljedovanje svetog Antuna u malenosti, poniznosti i zauzetosti za bližnje

Neno Kužina – Zagreb

Svetkovina Duhova diljem Hrvatske bila je u znaku podjele sakramenta svete potvrde. Obraćajući se krizmanicima đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić je istaknuo da dolazeći na krizmu primaju svoje poslanje, da bi primili darove Duha Svetoga i kako bi oboružani tim darovima mijenjali međuljudske odnose i izgrađivali Crkvu i hrvatsko društvo, Europu i čitav svijet. “Dolazite na krizmu da biste znali činiti dobro bez obzira na ponašanje drugoga i da ne dopustite da ponašanja drugih uvjetuju vas nego da uvijek i bezuvjetno budete Isusovi i činite dobro”.

Procijenjeno je da je oko 20 tisuća mladih iz više od 30 gradova i mjesta diljem Hrvatske sudjelovalo 7. lipnja na sedmom Antunovskom hodu mladih uoči svetkovine sv. Antuna Padovanskoga.

Sedmi Antunovski hod mladih na Trgu bana Jelačića u Zagrebu (©Filip Vukina i Tomislav Dunđer)

U duhu molitve i pjesme mladi su prošli put dug 16 km od Sesvetskih Sela do svetišta sv. Antuna na zagrebačkom Svetom Duhu. Zaustavne molitvene postaje bile su kod kapucina u Dubravi, kod katedrale i na Trgu bana Jelačića. Procesiju je predvodio fra Stjepan Brčina koji je okupljene pozvao na otvorenost Duhu Svetome i nasljedovanje svetog Antuna u malenosti, poniznosti i zauzetosti za bližnje.

Misnim slavljem u Hrvatskom nacionalnom svetištu svetog Josipa u Karlovcu 7. lipnja svečano je proslavljena 338. obljetnica izbora svetog Josipa za zaštitnika Hrvatskog kraljevstva te održan 7. nacionalni susret Molitvenih vjenčića Prečistog srca Josipova.

U Karlovcu proslava obljetnice izbora sv. Josipa za zaštitnika Hrvatskoga kraljevstva (© Josip Vuković)

Misno slavlje predvodio je župnik Župe svetog Josipa na Plovaniji u Zadru don Martin Jadreško. U homiliji je naglasio da sveti Josip nije samo svetac za oltare, nego za svaki dan. „U vremenu kada se urušavaju vrijednosti obitelji, rada i vjere, Josip nas uči šutjeti pred Bogom, a govoriti djelima. Uči nas ne bježati od odgovornosti, nego je prihvatiti s povjerenjem u Boga, rekao je don Martin.

Članica Družbe Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje s. M. Julijana Beretić primila je 6. lipnja u Župi sv. Mirka u zagrebačkim Šestinama misijski križ kao blagoslov za misijsko djelovanje u Peruu.

Sestra M. Julijana Beretić, nova misionarka u Peruu, prima misijski križ (© PMD)

Misno slavlje je predvodio predsjednik Vijeća za misije Hrvatske biskupske konferencije porečki i pulski biskup Ivan Štironja koji je u homiliji istaknuo što znači voljeti Isusa više od drugih, pojasnivši da to znači dati sebe u potpunosti. „Misijski križ koji si danas primila nije samo znak tvojeg odlaska u Peru – to je Kristov odgovor na tvoje: ‘Gospodine, ti znaš da te ljubim.’ To je povjerenje koje ti On daje da ga u bolesnima njeguješ i podupireš, u žalosnima tješiš, u priprostima podučavaš i najviše – da budeš prisutna. Da budeš, poput Marije, majka milosrđa trpećem čovječanstvu, kako je u jednom pismu iz 1937. napisala vaša blažena Utemeljiteljica. Duhovnost vaše Utemeljiteljice, blažene Marije od Propetog Isusa Petković, neka te uvijek podsjeća da Bog ne traži veličinu, već vjernost u malom. Ne traži se da budeš viđena, nego da se kroz tebe vidi Krist“, poručila je novoj misionarki ravnateljica PMD u Hrvatskoj s. Ivana Margarin, a prenijela IKA.

Svečana sjednica Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana je 6. lipnja u Kulturnom centru Osijek. Tom je prigodom rektor Vlado Guberac uručio plakete Sveučilišta za osobite zasluge i izniman doprinos u obnovi i razvoju Sveučilišta, a među dobitnicima je i đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić.

Predsjednik Odbora HBK-a za odnos sa Židovima i muslimanima bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak čestitao je u ime Hrvatske biskupske konferencije Kurban bajram predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftiji Azizu Hasanoviću i svim islamskim vjernicima. Čestitku muftiji Hasanoviću, glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Sisak Alemu Crnkiću te svim vjernicima islamske vjeroispovijesti uputio je i sisački biskup Vlado Košić.

Sveti Kvirin, zaštitnik Krčke biskupije i grada Krka, proslavljen je 4. lipnja u krčkoj katedrali svečanim euharistijskim slavljem koje je u zajedništvu biskupa Riječke metropolije predvodio gospićko-senjski biskup Marko Medo.

Na Kvirinovo biskupi Riječke metropolije u krčkoj katedrali (©Irena Žužić)

Govoreći vjernicima kako pred sobom imaju lik mučenika od kojeg ih dijele stoljeća, mons. Medo je pojasnio kako vrijeme mučenika nije stvar davne prošlosti već je kršćanska vjera i danas napadana jer upućuje na vječni život i na put tako različit od puta koji se danas promovira – put egoizma, hedonizma i nijekanja vječnoga života. Ohrabrio je vjernike da žive javno svjedočeći vjeru i suprotstavljajući se svjetonazorima koji se protive vjeri, pravom poimanju i zaštiti obitelji, kršćanskom poimanju života, odbacivanju i udaljavanju od Crkve.

Proslava sv. Kvirina u krčkoj katedrali (©Irena Žužić)

Umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević predvodio je na Kvirinovo svečano misno slavlje u Župi sv. Kvirina na zagrebačkom Pantovčaku.

Biskup u miru Antun Škvorčević na Kvirinovo predvodio misu na zagrebačkom Pantovčaku (© Nada Lodeta)

U homiliji je podsjetio da o Kvirinu, koji je živio krajem 3. i početkom 4. stoljeća, najvažnije što znamo jest da je bio čovjek koji je vidio drugačije, bolje, dublje, dalje nego li mnogi njegovi sunarodnjaci jer je progledao u vjeri i zato je promatrao svoj život i stvarnost oko sebe najtočnije. Potaknuo je priusutne na razmišljanje o tome da ne smiju ostati na pličini postojanja nego uvijek prihvatiti Božji izazov. „To znači pokušati razbistriti oči svoga srca da bismo svoj pogled usmjerili u dubinu, u visinu, u smisao, u ono što je cilj našeg postojanja. Jer čovjek je biće koje ne može živjeti od praznine srca, ali ni od plitkosti i površnosti, od ravnodušnosti i sličnih stavova“.