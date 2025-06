Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Iskustvo nas uči da svijet s malo morala ima i malo budućnosti. Svijet bez neba je svijet bez zemlje, istaknuo je na svetkovinu sv. Kvirina u Sisku gospićko-senjski biskup Marko Medo. Odao je priznanje stanovnicima Banovine i Siska istaknuvši njihovu ustrajnost i hrabrost tijekom velikih nevolja poput rata i prirodnih katastrofa

Neno Kužina – Zagreb

Sisačka biskupija i grad Sisak proslavili su 4. lipnja svetkovinu svoga zaštitnika, sv. Kvirina. U istoimenoj župi, u bazilici, svečano misno slavlje predvodio je gospićko-senjski biskup Marko Medo u zajedništvu sa sisačkim biskupom Vladom Košićem, biskupima Zagrebačke metropolije te šezdesetak svećenika.

Procesija od sisačke katedrale do bazilike sv. Kvirina (Stjepan Vego)

Biskup Medo je u homiliji naglasio je kako vjernici Siska trebaju biti ponosni na svoj kršćanski identitet i tradiciju koju sv. Kvirin utjelovljuje, nazvavši ga mučenikom vjere i svjedokom evanđeoske hrabrosti. Osvrnuo se na izazove suvremenog društva, upozorivši na opasnosti materijalizma i gubitka duhovnih vrijednosti. Ustvrdio je kako se „danas brojne osobe zadovoljavaju samo materijalnim blagostanjem i medijskom vidljivošću. Vrijednost naroda često se mjeri isključivo bruto domaćim proizvodom. Pokušava se uvjeriti ljude da će više konzumacije dovesti do napretka, no iskustvo nas uči da svijet s malo morala ima i malo budućnosti. Svijet bez neba je svijet bez zemlje“, istaknuo je propovjednik. Odao je priznanje stanovnicima Banovine i Siska istaknuvši njihovu ustrajnost i hrabrost tijekom velikih nevolja poput rata i prirodnih katastrofa, prenijela je IKA.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša 4. lipnja se susreo s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem. Tema sastanka u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu bila je tijek radova na obnovi zagrebačke katedrale. Do sada je u njezinu obnovu uloženo 42 milijuna, a u obnovu Nadbiskupskog dvora 15 milijuna eura. Cilj je, s obzirom na jako veliki napredak u konstrukcijskoj obnovi, omogućiti služenje mise u katedrali za Božić.

Nadbiskup Kutleša i premijer Plenković obratili su se novinarima (Vlada RH)

U Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu 3. lipnja predstavljena je knjiga mons. dr. Jurja Batelje, generalnog postulatora za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagrebačke nadbiskupije „Svjedok čiste savjesti - prinosi za životopis sluge Božjega Franje Kuharića uz 80. obljetnicu njegova svećeničkog ređenja“, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Predstavljanje knjige „Svjedok čiste savjesti - prinosi za životopis sluge Božjega Franje Kuharića uz 80. obljetnicu njegova svećeničkog ređenja“ (TUZGN)

„Mons. dr. Juraj Batelja, kojega stvarno možemo nazvati neumornim istraživačem svetosti velikana Crkve zagrebačke, darovao nam je ovo djelo ne samo kao vrijedan doprinos hrvatskoj historiografiji i duhovnosti nego i kao konkretan čin očuvanja crkvenoga pamćenja i vjerničkoga svjedočanstva”, kazao je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je da je „kao nasljednik bl. Alojzija Stepinca, kardinal Kuharić baštinio njegovu vjernost Bogu, Crkvi i hrvatskom narodu. Nije stoga čudo što je upravo on postao najglasniji i najodvažniji promicatelj istine o Stepinčevoj nedužnosti i svetosti“. O knjizi su govorili kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkoga mons. Ivan Miklenić i povjesničar dr. sc. Mario Jareb.

Mons. dr. Juraj Batelja zahvaljuje na predstavljanju svoje knjige o kardinalu Franji Kuhariću (TUZGN)

Na kraju okupljenima se obratio autor mons. Batelja, istaknuvši: „Istinita je Kuharićeva rečenica: ‘Ljubav se dokazuje žrtvom, a žrtva se dokazuje ljubavi.’ To mu je Gospodin Bog dao spoznati i iskusiti, a on je to nama nastojao prenijeti. Žrtva, križ i ljubav kao odrednice svetosti. Želja mi je bila to učiniti bitnim dijelom i poukom ove knjige. Svi koji je uzmu u ruke i pročitaju volio bih da to spoznaju“.

Proslava sv. Vida, zaštitnika Riječke nadbiskupije u znaku je riječkog crkvenog jubileja, 100. obljetnice otkako je Rijeka postala biskupijsko sjedište. Liturgijski će blagdan biti proslavljen 14. lipnja. Misu u 10 sati u trsatskom svetištu predvodit će poseban izaslanik pape Lava XIV., kardinal Matteo Zuppi, bolonjski nadbiskup i predsjednik Talijanske biskupske konferencije, rečeno je na konferenciji za novinare u Nadbiskupskom domu.

Predsjednik Biskupske komisije HBK za ekumenizam bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak i požeški biskup u miru Antun Škvorčević susreli su se 2. lipnja u Pakracu s pakračko-slavonskim episkopom Jovanom, objavila je Požeška biskupija. Razgovarali su o odnosu dviju Crkava u Hrvatskoj u kontekstu zbivanja na našim prostorima i u svijetu. Složili su se kako je kultura susreta temeljni korak oko kojeg se svi trebamo truditi da bi se izbjegle isključivosti koje otvaraju vrata nepovjerenju i pripisivanju drugome samo negativnih karakteristika, pogubnom duhovnom stanju napose u teškim vremenima. Biskup Huzjak je predstavio neke ekumenske prioritete koje nam je promicati u duhu spomenute Isusove molitve „Da svi budu jedno“ i u kontinuitetu s dosadašnjim nastojanjima. Episkop Jovan je poveo biskupe u saborni hram Svete Trojice i predstavio im radove u pripravi za slavlje posvete početkom rujna ove godine.

U ponedjeljak 9. lipnja na Mirogoju u Zagrebu bit će pokopana članica Družbe sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća BDM s. M. Zvjezdana (Ruža) Krčalić koja je preminula u 75. godini. Sa završenim studijem pedagogije i talijanskog jezika nekoliko godina obnašala je službu odgojiteljice kandidatica, a potom radila u Apostolskoj nuncijaturi u Beogradu. Kad je u travnju 1992. godine uspostavljena Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj, prešla je u Zagreb i u njoj djelovala do 2017. godine.

U svome domu u Parizu je 3. lipnja u 82. godini života preminuo dr. Neven Šimac, odvjetnik, publicist, promicatelj kršćanskih vrijednosti i istinski hrvatski domoljub. Njegov san o neovisnosti prekinuo je slom Hrvatskog proljeća nakon čega je zbog svoje angažiranosti izgubio posao asistenta na Pravnom fakultetu i uhićen. Emigrirao je u Francusku u kojoj je ostvario karijeru kao konzultant u državnoj upravi. Demokratski izbori otvorili su mu vrata u domovini u kojoj se svestrano isticao svojom stručnošću, postavši i član Komisije „Iustitia et pax“ Hrvatske biskupske konferencije. Pismo sućuti obitelji Šimac uputio je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić.