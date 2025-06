Svetkovina svetih Petra i Pavla. Riječ Božju tumači fra Mario Cifrak

Ti si Petar-Stijena! Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. (Mt 16,13-19)

fra Mario Cifrak

Odgovor Isusa Petru nalazi se isključivo u Evanđelju po Mateju. Neovisno o uvodu („Tada Isus odgovori i reče mu“), tekst se sastoji od tri strofe, koje odgovaraju trima stihovima: blaženstvo koje je dano Petru (r. 17), obećanje primata (r. 18) i dodjela ključeva (r. 19). Svaka strofa sastoji se od tri stiha, pri čemu prvi stih donosi uvodnu izjavu, a preostala dva stiha slijede antitetički paralelizam. Terminologija koja podsjeća na semitske jezike i pažljivo oblikovana formulacija ovog teksta pokazuju njegov izvor u helenističkoj židovsko-kršćanskoj sredini.

Najprije Isus proglašava blaženstvo apostola: „(Ti) si blagoslovljen, Šimune, sine Jonin, jer ti nije otkrilo to tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima“ (r. 17). Po svom obliku Isusova izjava podsjeća na blaženstva iz Govora na gori (Mt 5,1-12), u kojima se cijela skupina ljudi proglašava blaženima, to jest sretnima, jer im je omogućeno da uđu u Kraljevstvo nebesko. Zanimljivo je da Šimun nosi patronimij Bar Jona, što znači „sin Jone“, naziv kojim je možda bio poznat u zajednicama za koje je sastavljeno Evanđelje; na drugim mjestima on je nazvan „sin Yohanana (Ivana)“ (vidi Iv 1,42; 21,15). Isus tvrdi da Šimunova spoznaja o njemu ne dolazi od „tijela i krvi“, odnosno od njegove ljudske inteligencije, nego od posebnog otkrivenja od Oca. „Tijelo i krv“ je biblijski izraz koji označava čovjeka u njegovoj slabosti i krhkosti, nasuprot božanskoj svemoći Boga. To što je Šimunova spoznaja o Isusu bila otkrivena od Oca, povezuje se s usklikom radosti: Petar je proglašen blaženim jer je među onima kojima je Otac dao da upoznaju Sina (vidi Mt 11,25-27).

Isus zatim nastavlja: „I ja tebi kažem: ti si Petar, i na toj ću stijeni sagraditi svoju crkvu, i vrata pakla neće je nadvladati“ (r. 18). Ovdje se Božjoj otkrivajućoj inicijativi pridružuje i Isusova. Najprije Isus Petru daje novo ime. Riječ „Petar“, muški oblik riječi „petra“, grčki je prijevod aramejskog „Kephas“ (stijena), koji se u Novom Zavjetu jednom pripisuje Šimunu u Ivanovom Evanđelju 1,42, a osam puta u Pavlovim poslanicama; označava kamen odvojen od stijene ili kamenčić (lithos). U Starom Zavjetu naziv „stijena“ daje se Bogu, jer je on čvrsto utočište u kojem molitelj nalazi zaštitu; u Novom Zavjetu naziv „kamen“ (lithos, petra) pripisuje se Kristu (vidi Dj 4,11; Rim 9,33; 1 Pt 2,4-7). Šimun je već ranije bio nazvan ovim imenom (vidi Mt 8,14; 10,2; 14,28; 15,15), ali je prema Mateju upravo sada Isus službeno dodijelio to ime. Promjena imena u Bibliji označava dodjelu zadatka koji će na nov način usmjeriti život izabranika. Iz tog razloga Bog je promijenio imena Abrahamu i Jakovu (Post 17,5; 32,29). Na kraju, Isus obećava Petru da će mu dati ključeve kraljevstva nebeskog, tako da će ono što on bude svezao na zemlji biti vezano na nebu, a ono što bude razriješio na zemlji bit će razriješeno na nebu (Mt 16,19). Petru je dakle povjereno pravo da autoritativno tumači Isusovo učenje i volju Božju koju je On objavio. Ono što on zabranjuje ili dopušta bit će potvrđeno na nebu, što znači da će njegove odluke u doktrinarnim ili disciplinarnim pitanjima biti potvrđene od strane Boga. Sličan zadatak bit će priznat i cijeloj zajednici (usp. Mt 18,18).