Nedjelja Pedesetnice - Duhovi. Riječ Božju tumači protojerej stavrofor otac Željko Pajić

Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. (Rim 8,8-17)

protojerej stavrofor o. Željko Pajić

Nedjelja Pedesetnice kao spomen na događaj silaska Duha Svetoga na apostole, označuje početak novog vremena u kojem djeluje Duh Sveti. To je vrijeme Crkve kao vidljivog znaka Kristove prisutnosti i njegova djela u svijetu. Sve do posljednjeg dana povijesti ona ima propovijedati i svjedočiti Evanđelje spasenja svim ljudima. Braćo i sestre potreban nam je Duh Istine, Duh Branitelj koji će nas obraniti od zablude našeg "sveznanja", koji će nas obraniti od naših krivih koraka, da doista kao sinovi ljudski rastemo do sinova Božjih, do djece Božje! Zbog naših nesuglasja i razdora, Duh Branitelj je i Duh opraštanja, pomirenja. Zato ga Krist ponajprije daje učenicima da budu kao On -Krist, pomazanici Božji i ovlastio ih da pomiruju svijet - „grijehe opraštajte“!

Nadalje različiti su darovi, ali jedan je Duh koji čini sve u svima. Svakome se daje očitovanje Duha na korist. Zato te različite darove, sposobnosti i stečena znanja upotrijebimo na dobro. To je naša ljudska zadaća. Kako je izvršiti? Počevši od onih svojih neposrednih odnosa. Ako netko ne može živjeti u svojoj obitelji u miru, u svom susjedstvu u miru, na svom radnom mjestu u miru i suradnji, ako nema volje slušati drugoga, čuti ono što on kaže, primiti njegovo mišljenje s poštovanjem, pa makar se i ne može uvijek složiti, ne može živjeti u stvaralačkom miru. Moramo jedni druge čuti i moramo razvijati sposobnost da tragamo za najboljim rješenjima. Bez toga nema mirnog svijeta. To je najvažnija misija Crkve ovoga vremena. Po njoj Duh Sveti nastavlja Kristovo djelo u svijetu. Bog hoće da svijet bude i njegovo kraljevstvo, kraljevstvo mira, ljubavi sloge i stvaralačkog zajedništva. Amin!