Časna službenica Božja Tarsilla Osti

U nizu emisija o Božjim ugodnicima povezanima s Istrom, katolička novinarka Gordana Krizman govori o prvoj ženi iz Istre za koju je u tijeku proces beatifikacije – o časnoj službenici Božjoj Tarsilli Osti

Gordana Krizman

Dok danas u cijeloj Istri živi tek petnaestak redovnica, mahom starije dobi, do Drugog svjetskog rata u mnogim je priobalnim gradovima, a napose u Puli, živio veći broj redovnica, koje su, osim na župama, imale istaknutu ulogu u zdravstvenim ustanovama, ali i u karitativnom te odgojnom djelovanju. One su u velikom broju otišle tijekom Drugog svjetskog rata i poraća zajedno s velikim brojem stanovnika istarskog priobalja talijanske nacionalnosti. Otišle su doslovno čitave provincije redovnica. Jedna od njih bila je i Službenica Božja Tarsilla Osti, redovničkim imenom Tarsilla od Raspetog, koja je pripadala Družbi Misionarskih sestara Presvetih Srdaca Isusova i Marijina (Venerabile Serva di Dio suor Tarsilla del Crocifisso, misionaria dei Sacri cuori di Gesu’ e Maria), za koju je u tijeku proces beatifikacije.

Časna sestra Tarsilla Osti, vrijedna je divljenja zbog ljubavi prema Isusu raspetom i prema euharistiji, koja se očituje u konkretnosti njezina svakodnevnog života, posebno u njezinoj predanosti bolesnima. Nije činila velika djela, ali je male, svakodnevne geste učinila velikima, zbog ljubavi s kojom ih je činila i zbog unutarnje snage koja ju je tjerala da s radošću podnosi svaku vrstu žrtve i teškoće. Bila je jednostavna redovnica, potpuno otvorena djelovanju Božje milosti, što ju je vodilo do sve dubljeg duhovnog rasta, do stalnog traženja ispunjenja božanske volje i do bezgraničnog povjerenja u molitvu.

Bila je jedno od sedmero djece krojača Pietra Host-Ivessich i kućanice Marie, rođene Maraspin, punim imenom Anna Francisca Carola Osti rođena je 6. prosinca 1895. u Puli. Bila je bolničarka u Mornaričkoj bolnici u Puli, živjela je ponizno u vjeri i požrtvovno skrbila o bolesnicima te je bila vrlo cijenjena i poštovana. Njenu biografiju Venerabile suor Tarsilla Osti, anima eucaristica napisao je talijanski franjevac Massimiliano Taroni, svećenik i publicist. Iako je rado išla u školu i bila dobra učenica, prekinula je školovanje nakon završetka petog razreda osnovne škole jer je morala pomagati u obiteljskoj krojačnici. Tada je zapisala u dnevnik: Toliko sam željela nastaviti, ali moja mama nije pristala jer je trebala moju sestru za krojenje (ona nije htjela učiti)… Morale smo biti iste… Umjesto da gledam modne dućane zastajala sam ispred izloga knjiga, bilježnica…“

Ana je odrasla okružena ljubavlju svoje obitelji i odmah je počela pokazivati neke od svojih dobrih osobina, poput spremnosti na male žrtve i uvijek je bila spremna pomoći svojoj obitelji. Bila je kao i sva ostala djeca, ali u svakodnevnim sitnim razmiricama sa svojom braćom, bila je jako sklona odmah tražiti oprost.

Kad je počela pohađati školu, trudila se pomagati onima koji su imali više poteškoća s učenjem, a posebno ju je privuklo pomaganje najsiromašnijima.

Godine 1909. primila je krizmu i prvu pričest; krizmu 10. svibnja i prvu pričest 29. lipnja, nakon pažljive pripreme na vjeronauku koji je pohađala u pulskoj katedrali.

Sljedećeg dana, razgovarajući s majkom rekla joj je „Nisam znala da tako dobro osjećamo Gospodina živog u sebi. Majka me slušala i nije ništa rekla. Oh, kad bih samo češće primala svetu pričest! Ali nitko mi nije rekao, a ja nisam znala, a budući da kod kuće to nije bila uobičajena praksa, nisam imala ni hrabrosti to reći.“

Početkom Prvog svjetskog rata obitelj je 1915. evakuirana iz Pule u izbjeglički logor Pottendorf-Landegg (Donja Austrija). Nakon rata vratili su se u Pulu.

Bila je lijepa djevojka, čak se i zaručila s nekim poštanskim činovnikom, ali umjesto za brak odlučila se za redovništvo. To je bilo iznenađenje jer iako je bila iz katoličke obitelji, njeni roditelji kao ni braća i sestre, a od njih sedmero preživjelo ih je samo troje, nisu bili praktični vjernici. U svom dnevniku je napisala: „Dobro se sjećam, bilo je poslije ručka i sušila sam pribor za jelo, stavljajući ga direktno u ladicu stola. Razmišljala sam o toj svojoj želji... uto sam čula glas u sebi koji govori: Čim ti sestra umre, možeš postati časna sestra.“ Ubrzo nakon toga, umrla je njezina sestra Zaira. Jednog dana, dok je bila u crkvi, ugledala je stariju ženu kako moli krunicu, Anna joj je prišla i upitala: „Gospođo, želim postati časna sestra; molim vas, kome da se obratim?“ Gospođa je rekla: „Idi kod Sestara Presvetih Srca.“ Bio je mjesec studeni 1924.... s početkom nove godine, Anna Osti je počela svaki dan ići na svetu misu, ali ubrzo je odlučila napraviti odlučujući korak, 15. siječnja 1925. ušla je u kuću Sestara Presvetih Srdaca u Puli. Nakon nekoliko mjeseci, 15. kolovoza 1925. godine obukla je redovničku odjeću, promijenivši ime u sestra Tarsilla del Crocifisso.

Odakle dolazi tako neobično ime? Povijest kaže da je sveta Tarsilla bila tetka svetog Grgura Velikog, kojeg se u kalendaru spominje 24. prosinca, a karakteristične značajke njezina života bile su duh pokore i molitve, gotovo anticipirani znak onoga što će biti život mlade časne sestre!

Odmah se osjećala ugodno, kako svjedoči stranica njezina dnevnika: „Sretno sam provodila dane, sve je bilo lijepo, sve je bilo ispravno, sve mi je odgovaralo, mnoge stvari su bile onakve kakve sam već osjećala. S mojom popustljivom naravi osjećala sam da ću živjeti u miru sa svima. Zapravo, činilo mi se kao da je nebo otvoreno i da ga mogu dodirnuti prstima.“

Potom je poslana raditi u Mornaričku bolnicu u Puli, gdje je 1929. položila ispit za bolničarku i radila sve do kraja Drugog svjetskog rata. Gledala je patnje bolesnika, ali i živjela svoje osobne, u tri godine umrla su joj još trojica braće i majka, tako da je u kolovozu 1932. na polaganju njenih vječnih zavjeta prisustvovao samo njen otac.

Sestra Tarsilla ubrzo je ostavila pozitivan dojam na ljude zbog svoje predanosti bolesnicima i o tom razdoblju je u svom dnevniku zapisala: „S teško bolesnima, moje se srce širilo; biti uz bolesnika tješilo me kao da sam pred svetim Tabernakulom. Nekoliko puta dogodilo mi se (s teško bolesnima) da bolesnika nazovem 'Isus'. Ponekad sam čak pogriješila u ispovijedi: mislila sam da se ispovijedam samom Isusu.

Tajna milosrdne ljubavi sestre Tarsille prema bolesnima bila je upravo u tome: vidjeti lice Kristovo u bolesnima i služiti Mu s posvećenošću i pažnjom. S vremenom je počela studirati kako bi stekla i diplomu medicinske sestre i tako je 13. veljače 1929. pristupila ispitu koji je položila kao najbolja u razredu." I iz tog razloga - zabilježila je u svom dnevniku - još sam više voljela bolesne. Vidjela sam da me Gospodin želi s njima." Ono što je također bilo upečatljivo kod nje bila je činjenica da je, osim što je bila uslužna i ljubazna prema svim bolesnima, uvijek bila spremna zamijeniti ostale sestre, posebno u noćnom bdijenju pored najtežih bolesnika.

Uz medicinsku njegu, bila je zadužena za pripremu pacijenata za primanje sakramenata. Dok je to radila, razmišljala je o svojim roditeljima koji dugo nisu primili euharistiju... ali 1928. godine, njezina majka ju je posjetila, odmah nakon božićnih blagdana, i rekla joj da je primila pričest! Sestra Tarsilla je namijenila mnoge molitve, pokore i male žrtve na tu nakanu...

Često je radila noćnu smjenu. Medicinsko osoblje i pacijenti doživljavali su je kao posebnu. Svoje je djevičanstvo živjela iz ljubavi prema bolesnima. To je bio njezin duhovni brak. Svima je ulijevala neku nadnaravnu hrabrost. Nakon poslužbe bolesnika, noću se povlačila u kapelicu, a kolege su je kroz ključanicu neopazice motrili spava li ili moli. Bili su iznenađeni, jer klečala je satima na koljenima bez oslanjanja na klupu kao skamenjena.

Za vrijeme provedeno u molitvi piše: »Jedno sam jutro osjetila takvu sreću i pomislila da ću umrijeti. Noćni su sati provedeni u crkvi bili kao u raju.«

Nakon Drugog svjetskog rata, ljeti 1945., napustila je Pulu zajedno s drugim redovnicama. Boravila je kratko u Rimu, a potom je dvije godine djelovala u sirotištu u Lancianu kraj Chietija (Abruzzo), gdje je vodila i patronažnu službu pomoći nemoćnima. Premještena je 1948. u Piedimonte d'Alife kraj Caserte (Campania), gdje je deset godina bila poglavarica samostana i upraviteljica bolnice. Bolesnicima je ulijevala nadnaravnu hrabrost. Svake noći satima je boravila u crkvi i molila pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

S vremenom su joj se počeli javljati zdravstveni problemi. Njeno zdravlje se vrlo pogoršalo, patila je od uznapredovanog artritisa, te je jednog dana vraćajući se s posla iz bolnice i uspinjući se stubama ostala na mjestu oduzeta. Unijeli su je i stavili u krevet iz kojega više nije mogla sama ustati. Iako su časne sestre dobro skrbile o njoj, u rujnu 1958. njena dvojica braće, želeći joj pomoći, odveli su je u bolnicu Napulj, ali liječenje joj nije pomoglo. Premještena je u sjedište redovnica Svetih Srdaca u Rimu gdje je umrla 26. prosinca 1958. godine u 63. godini života i 33. redovništva i u njihovoj crkvi je pokopana. Njezin grob posjećuju mnogi hodočasnici.

O svojim mističnim doživljajima pisala je u dnevniku koji je vodila na preporuku duhovnika. Za njena života hvalili su je kao iznimnu osobu obdarenu brojnim vrlinama, osobito zbog pomoći bolesnima, a postoje i svjedočenja o ozdravljenjima po njezinom zagovoru.

Dijecezanski postupak njena proglašenja blaženom pokrenut je u veljači 1987. godine, a 15. ožujka 2008. godine papa Benedikt XVI. proglasio ju je prečasnom, venerabile.

Nadamo se njezinoj beatifikaciji, čime bi bila izvrsna figura za zaštitnicu medicinskih sestara.