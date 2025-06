Blaženi Francesco Bonifacio - svećenik u Krasici

Blaženi Francesco Bonifacio, svećenik i mučenik, ubijen je in odium fidei na sjeverozapadu Istre u rujnu 1946. godine. U nizu emisija utorkom katolička novinarka Gordana Krizman govori o Božjim ugodnicima povezanima s Istrom

Gordana Krizman

Djetinjstvo i školovanje

Don Francesco je rođen u Piranu, u siromašnoj obitelji, ali bogatoj vjerom. Bio je drugi od sedmero braće i sestara. Francesco je već kao dijete odlazio u samostana sv. Antuna kod otaca konventualaca po „kruh za siromašne“, odnosno namirnice koje su fratri priskrbljivali za potrebite. Njegov otac Giovanni bio je ložač na parnim trajektima koji su povezivali Trst i istarske priobalne gradove. Preminuo je u dobi od 48 godina, ostavivši za sobom obitelj u velikom siromaštvu. Majka, Luigia Busdon (djedovi su bili iz Lanišća), bila je domaćica, posvećena domu i djeci, a za doprinijeti kućnim prihodima nosila je vodu sa gradske fontane za bogate obitelji. No, obitelj Bonifacio, iako u skromnosti, uvijek je živjela s pouzdanjem u Providnost. Kao dječak ulazi u dječačko sjemenište u Kopru gdje maturira, a kasnije odlazi u centralnu bogosloviju u Goriziu gdje nastavlja teološke studije.

Početak djelovanja i dolazak u Krasicu

27.12.1936. u katedrali Sv. Justa biva zaređen za svećenika Tršćansko – koparske biskupije po rukama mons. Margottija. 3.1. slavi mladu misu u župnoj crkvi sv. Jurja u Piranu. Prva tri mjeseca službe provodi u Piranu kao župni suradnik. 1. travnja 1937 poslan je u Novigrad za kapelana, a dvije godine nakon toga stiže u Krasicu, koja je tada bila filijala Bujama.

Don Francesco je u Villa Gardossi, danas Krasicu, stigao polovicom srpnja 1939. godine. Napomenimo da je potkraj tridesetih godina socijalno – politički kontekst na sjeverozapadu Istre bio izrazito kompleksan. Treba imati na umu da je Drugi svjetski rat započeo 1. rujna: tragedija je tek trebala započeti, ali već se u zraku osjećao njezin nagovještaj. Don Francesco je stigao u Krasicu nakon kratkog perioda službe u Novigradu gdje je dvije godine bio suradnik nadžupnika mons. Francesca Chierega. U Krasici nalazi milje vrlo sličan svom rodnom Piranu, no dok su ondje žitelji bili ribari i moreplovci, poljoprivrednici, trgovci, zanatlije, u Krasici nalazi gotovo isključivo poljoprivrednike nastanjene u razasutim zaseocima. Dobio je na upravljanje kapelaniju bujske župe, ali koja je imala pastoralnu samostalnost. Bio je jedini svećenik u Krasici i morao se brinuti o svemu: o vjerskoj pouci djece čak i u najudaljenijim mjestima (Punta, Baredine, Lozari), o posjećivanju starih i bolesnih diljem područja kapelanije (duž doline rijeke Mirne kao i na visinama brda Cavrie), o liturgijskim pripremama te radu s ministrantima. Mnogo je truda ulagao u rad s mladićima i djevojkama prema modelu djelovanja Katoličke akcije, s ozbiljnom i zahtjevnom osobnom formacijom. U njegovom radu nije nedostajalo ni rekreacijskih aktivnosti poput stvaranja male dramske sekcije s predstavljanjem manjih komedija, a organizirao je i knjižnicu, to su bili apsolutni noviteti za tu ruralnu sredinu.

U Krasici je, u kući nadomak crkve, živio sa svojom obitelji: majkom, braćom i sestrama. Bio je izuzetno cjenjen kao vrstan ispovjednik i propovjednik. Radio je s mladima, živio je u kontaktu sa svojim župljanima, istovremeno radeći i na svojoj duhovnoj izgradnji: spremao propovijedi, slavio Euharistiju, molio časoslov, predvodio klanjanje, organizirao vježbe zbora, išao u blagoslov kuća, ispovijedao. Radio je sve ono što spada u obveze jednog župnika, pastira vjernika, ali radio je to izuzetno dobro, posebno savjesno, odgovorno i nadasve predano.

Uz mnogo napora stvorio je jednu lijepu župnu zajednicu. Potvrda je tome, a to je bio i jedan od navoda u dokumentima procesa za beatifikaciju, da su se nakon njegove smrti ljudi nastavili i bez svećenika okupljati nedjeljom poslijepodne na zajedničku molitvu, ostali su vjerni don Francescu i Crkvi, shvatili su pouku o zajedništvu.

U sjemeništu, a i kasnije na župi, pratio ga je nadimak ”el Santin”, jer su oni s kojima se susretao prepoznali u njemu duboku pobožnost, blagost, uslužnost i poniznost, ipak svetost njegovoga života možda ponajbolje možemo prepoznati iz njegovih osobnih duhovnih dnevnika koje je vodio redovito.

Sveta sličica s likom blaženog Francesca Bonifacia (Gordana Krizman)

Zapisi iz Duhovnog dnevnika

Ovo je zapisao u vrijeme duhovnih vježbi koje je obavljao 1941. godine.

”Htio sam se na najbolji način pripraviti za ove duhovne vježbe ali nažalost osjećam se tako trom, mlak, ne znam iz kojeg razloga. Znam da sam propustio učiniti ono što sam obećao prošle godine; naći si stalnog duhovnika. Nisam održao obećanje jer mi nije baš zgodno putovati tamo gdje bih sigurno jednog takvog našao. A opet to je tako važna stvar za spasenje moje duše, kao i za spasenje duša koje su povjerene mojoj brizi. Zato moram to što žurnije učiniti. Bio sam jako rastresen kod prvoga nagovora. Znam koliko su mi potrebne ove duhovne vježbe, ali nažalost, premalo se trudim. Moram zato odlučiti dvije jako bitne stvari: da ne pričam i da ne gledam kroz prozor jer se tako previše smetem.”

”Što moram učiniti za vrijeme ovih vježbi? Pomoć će sigurno doći ako priznam da sam nitko i ništa, i možda postanem ponizan. Biti ponizan! Priznati tko sam ja, a tko je Gospodin. Glede nedostatka poniznosti moram paziti na neke stvari. Često čujem da me hvale kako dobro propovijedam, radim, da nikada nisu imali niti će imati ovakvog župnika i da bi im bilo žao kad bih otišao. Jesu li iskreni? Počinjem sumnjati jer vidim da u praksi žive kao i prije, ako ne i gore, i to ne zbog mog prethodnika već zbog mene. Puno se toga lošega događa zbog moje mlakosti. Što činim po cijele dane za duše? Malo, gotovo ništa. Dan mi je, ako ne baš prazan, onda barem jako siromašan. Rutinska meditacija, koja bi mogla biti bolja kad bih htio, premalo pobožnosti pri moljenju časoslova, premalo pažnje i vjere pri bogoštovlju, kad završim s poslom više gotovo da i ne mislim na Gospoda. Ostatak dana tako jednoličan i stereotipan da se i ne razlikuje od dana jednog laika. Jadan ja! Kolika bijeda, koliko izgubljenih zasluga pred Bogom, koliko izgubljenih sati! Uvijek tražim sebi slavu, zadovoljiti ljude, da bi me pohvalili. Peccavi Domine et peccavi nimis!”

”Odlučujem slijedeće! Oko svega što se tiče dobra duša uvijek prvo tražiti milost i prosvjetljenje od Isusa. Ne smijem si umišljati da sam nešto učinio svojim snagama ili sebi pripisati uspjeh. Ako postoji opasnost da se uzoholim odlučujem sa za mrtvljenje (sat klanjanja ili nešto drugo što ne škodi tijelu već ponižava duh).”

”Kako sam često u grijehu, poneka laž ili uvreda mojim ukućanima. Mlak sam! Ne osjećam se spreman zavjetovati se da neću griješiti, ali obećati mogu, posebno kada se radi o mojima doma. Doći će vrijeme kad će se moje tijelo naći pod zemljom, a duša na mjestu kojeg zaslužim. Od same pomisli na to hvata me jeza. Ja pod zemljom, a moja duša gdje? Gdje god bude bit će tamo zauvijek. Kada ću umrijeti? Gdje ću umrijeti? Moram na vrijeme spremiti i oporuku da poslije moje smrti ne bude problema. A ako umrem tu gdje se sada nalazim?” zapitao se don Francesco u svom duhovnom dnevniku, u kojem vidimo njegovu silnu poniznost.

Vitraj s likom blaženog Francesca Bonifacia iznad ulaza u župnu crkvu u Krasici (Gordana Krizman)

Osvrti i svjedočanstva

O tome kako su don Francesca doživljavali njegovi župljani najbolje govori osvrt Maria Ravalica, zaduženog u ime Tršćanske biskupije, za promociju kauze bl. Bonifacia. Ravalico je proveo vrlo detaljna terenska istraživanja koja su uvelike potkrijepila Positio super martirio, službene spise za njegovu beatifikaciju pri Dikasteriju za kauze svetih. Donosimo citat iz jednog intervjua s Ravalicom: “U godinama tijekom kojih sam se posvetio istraživanjima o bl. Bonifaciu imao sam priliku upoznati mnoge ljude, i one starije koji su osobno poznavali don Francesca. Ne samo ljude iz Krasice, koji i danas žive u Istri, ili u Trstu, već i ljude iz Novigrada, Buja, Grožnjana i okolice, također iz Pirana, pa čak i iz Karigadora, u blizini Dajle, kamo je don Francesco često odlazio slaviti misu. Pronašao sam dragocjena svjedočanstva u sjećanjima starijeg čovjeka koji živi u Trstu, koji je bio jedan od četiri ministranta koje je don Francesco okupio u crkvi San Giorgio u Tribanu, kamo je svake nedjelje i blagdanima odlazio slaviti misu. I dvije gospođe koje su živjele u Cestarskoj kući u blizini Ponte Portona bile su mi dragocjeni izvori informacija u rekonstrukciji mozaika don Francescove priče. Ne mogu zaboraviti svjedočanstva mnogih svećenika – talijanskih i hrvatskih – koji su bili njegovi školski kolege u malom sjemeništu u Kopru i u bogoslovnom sjemeništu u Gorici. Svi su ga opisivali kao blagu, skromnu osobu, zaljubljenu u Boga i svoje svećeništvo, duboko privrženu svom narodu do te mjere da ga nikada nije napustio, čak ni kad je progon protiv njega postao veoma izražen. Već u vrijeme sjemeništa bio je mladić koji se sviđao svima jer je volio sve, bez ikakvih preferencija. A u to vrijeme nije nedostajalo podjela, ili, što je još gore, kontradikcija među etničkim skupinama, ali Francesco je bio za sve točka oslonca i pomirbe.

Kao svećenik, zapisala je jedna tadašnja djevojka u jednom od svojih svjedočanstava, don Francesco je pomagao svima koliko je mogao, bez obzira na njihovu političku orijentaciju, jer je u čovjeku vidio samo stvorenje stvoreno na sliku Božju.

Ovime završavamo pri dio prikaza bl. Bonifacia, za tjedan dana sagledati ćemo njegovo mučeništvo za vjeru, te ono što je najvažnije, poruku vjere, nade i ljubavi koju nam je ostavio prošavši ovom zemljom.