Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

O 20. obljetnici postojana KBF u Đakovu veliki kancelar, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić osvrnuo se na temeljnu ulogu katoličkog sveučilišta u suvremenom društvu obilježenom brojnim krizama, naglašavajući potrebu za teologijom koja zna slušati, razumijevati i odgovarati na izazove našeg vremena

Neno Kužina – Zagreb

Misnim slavljem, koje će u subotu 24. svibnja u parku Biskupskog ordinarijata u Gospiću u 10 sati predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, bit će proslavljena 25. obljetnica osnivanja Gospićko-senjske biskupije. „Ona je po svojim teritorijalnim granicama najveća u Hrvatskoj, a po broju stanovnika jedna od najmanjih“, istaknuo je u emisiji Aktualno Hrvatskog katoličkog radija tajnik i kancelar Mišel Grgurić. „Trenutno je negdje oko 56 tisuća katolika. Ali ono što mi uvijek volimo istaknuti, dobar je to narod, vrlo pobožan. Uz Crkvu su, jako privrženi i to pokazuju na različite načine. To je jedan dobar narod koji treba rasti i graditi ga, koji je prošao brojne nevolje, još od predturskih vremena, pa kasnije, posebno očitovano u prošlom stoljeću, za vrijeme Drugoga svjetskog rata i vremena komunizma, pa u Domovinskom ratu“, rekao je kancelar Grgurić.

Svečanom akademijom “Istina je baština sveta” 20. svibnja proslavljena je 20. godišnjica postojanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu koji djeluje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Svečanost je otvorio rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Vlado Guberac. Istaknuo je dosadašnji razvoj Fakulteta, temeljen na suradnji Crkve i akademske zajednice, te njegov doprinos duhovnoj i društvenoj izgradnji. Posebno se obratio studentima, pozvavši ih da znanje pretoče u služenje zajednici. Zahvalio je vodstvu Fakulteta – dekanu i prodekanima – te izrazio priznanje Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na potpori. U ime Sveučilišta, dekanu izv. prof. dr. sc. Ivici Pažinu je uručio svečanu povelju kao izraz zahvalnosti i partnerstva.

Svečana akademija u povodu 20. obljetnice KBF-a u Đakovu (Foto: TU DJOS)

Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit i veliki kancelar Katoličkog bogoslovnog fakulteta Đuro Hranić održao je Lectio magistralis pod naslovom Svjetlo evanđeoske mudrosti u službi općeg dobra. Osvrnuo se na temeljnu ulogu katoličkog sveučilišta u suvremenom društvu obilježenom brojnim krizama, naglašavajući potrebu za teologijom koja zna slušati, razumijevati i odgovarati na izazove našeg vremena. Teologiju je predstavio kao most – duboko utemeljenu, ali otvorenu za dijalog s drugim znanostima i društvom, prenijela je IKA.

Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić uputio je 20. svibnja okružnicu svećenicima, redovništvu i vjernicima laicima Zadarske nadbiskupije u kojoj ih poziva na sudjelovanje na jubilejskoj proslavi zavjetne svetkovine Gospe od Zečeva u Ninu 26. svibnja, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije.

Na Gospu od Zečeva ujedine Nin i Zadarska nadbiskupija (Foto: Ines Grbić)

Nin, sjedište hrvatskih vladara i kolijevka hrvatske državnosti i crkvenosti, središnje je marijansko svetište Zadarske nadbiskupije i jedno od najstarijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj, gdje se Majka Božja kao Gospa od Zečeva časti 509 godina. Ninski biskup Juraj Divnić proglasio je autentičnim ukazanje Majke Božje na otočiću Zečevo 5. svibnja 1516., gdje je postojao i samostan redovnika pustinjaka. Bilo je to vrijeme osmanlijskog osvajanja hrvatskog područja, a Gospa je po ukazanju pastirici Jeleni Grubišić u polju kod Zečeva pozvala na post i molitvu, kako to uvijek čini u osobito bremenitim povijesnim trenutcima u svojim ukazanjima putujućoj Crkvi kroz stoljeća. Na blagdan Gospe od Zečeva, 26. svibnja, misno slavlje u 11 sati predvodi prior benediktinskog samostana na Ćokovcu i predsjednik Slavenske benediktinske kongregacije o. Jeronim Marin.

Čašćenje Gospe od Zečeva (Foto: Ines Grbić)

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 19. svibnja uputila je čestitku papi Lavu XIV. u povodu preuzimanja dužnosti poglavara Katoličke Crkve. „Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, najviša znanstvena i umjetnička institucija hrvatskog naroda, čestita Vam na izboru za poglavara Katoličke Crkve pridružujući se radosti katoličkih vjernika i svih ljudi dobre volje u Hrvatskoj i diljem svijeta“, stoji u čestitci Papi koju potpisuje predsjednik, akademik Velimir Neidhardt, te dodaje: „Povijest hrvatskog naroda neraskidivo je povezana s nasljednicima svetoga Petra još od prvih zapisa o doseljavanju Hrvata na obale Jadrana prije 14 stoljeća i početaka hrvatske državnosti pa sve do suvremenog doba i stvaranja samostalne Republike Hrvatske. Stupanjem na stolicu svetoga Petra postajete nasljednik ne samo Apostolskog prvaka, nego i brojnih papa koji su na različite načine zadužili hrvatski narod i ušli u hrvatsku povijest, a među njima je i vaš imenjak, papa Lav XIII. S ponosom ističemo da je njegov blizak suradnik i prijatelj bio đakovački i srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer, utemeljitelj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1861. Lav XIII. Hrvate je zadužio i time što je unatoč nepovoljnim političkim okolnostima 1901. utemeljio današnji Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima u Rimu, kao i uspostavom redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881.“, stoji uz ostalo u čestitci HAZU-a papi Lavu XIV.

U zagrebačkom parku Bundek 18. svibnja održana je jedanaesta humanitarna utrka “Trčimo za obrok više”. Prikupljene donacije namijenjene su školskoj kuhinji “Zagreb, Hrvatska” u Beninu u Africi, u kojoj se svakodnevno hrani 689-ero djece. Zahvaljujući velikodušnosti Zagrepčana sakupljene donacije omogućit će obrok i obrazovanje za 144-ero djece. Za Marijine obroke trčat će se 24. svibnja u Slavonskom Brodu i 7. lipnja u Splitu. Prosječno je dovoljno 22 eura kako bi se jednom djetetu osigurali obroci tijekom cijele školske godine.

Humanitarna utrka Marijinih obroka “Trčimo za obrok više” u zagrebačkom parku Bundek (foto: Tea Ćurlin i Filip Jelinčić)