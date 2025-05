Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Čuvajte svoju vjeru kao živo blago koje se hrani molitvom, sakramentima i istinom. Ne stidite se biti katolici ni na internetu, ni u društvu, ni u svojoj obitelji – istaknuo je na Hodočašću djece Zagrebačke nadbiskupije 11. svibnja u Svetište Majke Božje Bistričke nadbiskup Dražen Kutleša

Neno Kužina – Zagreb

Crkva se danas spominje svetog Leopolda Bogdana Mandića. U njemu posvećenoj župi u zagrebačkoj četvrti Ljubljanica-Voltino večeras svečano misno slavlje predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Na Nedjelju Dobroga Pastira i Majčin dan, kada je obilježen i Svjetski dan djece, održano je Hodočašće djece Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Središnje misno slavlje u crkvi na otvorenom bl. Alojzija Stepinca predvodio je zagrebački nadbiskup.

Hodočašće djece Zagrebačke nadbiskupije 11. svibnja u Mariju Bistricu (foto: TUZGN)

Draga djeco i mladi, uvijek slijedite svoje snove i težite za velikim i plemenitim ciljevima. Ipak znajte: ako i ne učinite nešto što može biti veliko u očima svijeta, ako nikad ne budete prvaci u sportu ili na školskim natjecanjima ili pak ne osvojite Nobelovu nagradu za svoj rad, budite sigurni da to ne znači da niste veliki u Božjim očima, kazao je nadbiskup u homiliji, nastavivši: Veličina u Božjemu kraljevstvu ne mjeri se zemaljskim uspjesima, nego vjernošću srca. Svatko od vas može biti kao sveti Petar, onaj koji voli i ne odustaje, koji zna što znači pasti, ali i ustati. Petar nije bio savršen, ali je dopustio Bogu da ga oblikuje. Zato ga je Isus učinio „stijenom“, čvrstim temeljem Crkve, pastirom stada, čuvarom onoga što je Bogu dragocjeno (usp. Mt 16,18-19). Ponavljam: čuvajte svoju vjeru kao živo blago koje se hrani molitvom, sakramentima i istinom. Ne stidite se biti katolici ni na internetu, ni u društvu, ni u svojoj obitelji. Isus nije rekao Petru: „Ako me voliš, ostani u pozadini.“ Nego je rekao: „Ako me voliš pasi jaganjce moje.“ To znači: budi pastir, izloži se, zaštiti one koje voliš i neka ti je na srcu ono što je Bogu dragocjeno, poručio je nadbiskup Kutleša u Mariji Bistrici, a prenijela IKA.

Zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša u intervjuu za Vjerujem.hr, objavljenom u nedjelju 11. svibnja, izjavio je kako vjeruje i nada se da će papa Lav XIV. proglasiti svetim blaženog Alojzija Stepinca. „Ta kanonizacija bila bi znak jedinstva i ohrabrenje mnogima, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svim krajevima svijeta gdje Crkva trpi zbog nerazumijevanja, lažnih optužbi i nametnutih šutnji. U konačnici, Stepinac ne pripada samo Hrvatskoj, on je svjetionik vjere, vjernosti i oprosta u vremenu tame. I zato vjerujem da će papa Lav XIV., ako to bude Božja volja i plod razlučivanja, znati reći Crkvi i svijetu: „Evo svetoga pastira koji je život dao za svoje ovce.“

Svetkovina Majke Božje Trsatske, suzaštitnice Riječke nadbiskupije i grada Rijeke, svečano je proslavljena 10. svibnja u istoimenom svetištu u Rijeci, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Središnje liturgijsko slavlje u perivoju Svetišta je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić.

Nadbiskup Mate Uzinić predvodio proslavu svetkovine Majke Božje Trsatske (Foto: Dorijan Mavrović)

U homiliji vjernike je potaknuo na razmišljanje o vlastitom pozivu. „To možemo činiti u molitvi, otvorenosti srca i svakodnevnim životnim situacijama. Papa Lav XIV. potiče nas da u Katoličkoj Crkvi budemo na pomoć u njegovoj službi, „oslonac u propovijedanju razoružavajućeg mira Krista uskrsloga i Božje ljubavi za sve“, rekao je nadbiskup podsjećajući na prvi Papin govor. „U tom istom govoru pozvao nas je da kao jedinstvena Crkva gradimo mostove putem dijaloga i susreta, tražeći mir i pravednost i budemo vjerni Isusu Kristu kako bi naviještali evanđelje i bili misionari.“

Na 102. obljetnicu smrti blaženog Ivana Merza, 10. svibnja u bogoslužnom prostoru uz baziliku Srca Isusova u Zagrebu euharistijsko slavlje predvodio je umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević. Bl. Merzu euharistija je bila svakodnevna hrana, koju je zadnjih šest godina svoga života primao u zagrebačkoj bazilici Presvetog Srca Isusova, gdje mu je grob, istaknuo je biskup, dodavši kako je blaženik svojim čvrstim opredjeljenjem za Isusa Krista, za Crkvu, papu i euharistiju primjer i današnjim hrvatskim naraštajima, kod kojih uglavnom vladaju površni i blijedi odnosi prema Božjim vrijednostima.

Biskupi Hrvatske biskupske konferencije uputili su 9. svibnja čestitku papi Lavu XIV. „Vaš pontifikat započinje u Svetoj godini redovnog jubileja 2025., godini obilježenoj pozivom na buđenje nade, na duhovnu obnovu i povratak evanđeoskoj radikalnosti. Taj milosni trenutak za sveopću Crkvu, u Hrvatskoj se isprepliće s povijesnim jubilejima: 1100. obljetnicom splitskih crkvenih sabora, događaja koji je učvrstio povezanost hrvatskoga naroda sa Stolicom svetoga Petra, i 1100. obljetnicom uspostave Hrvatskoga kraljevstva, izričaja narodne slobode utemeljene na vjeri u Krista Kralja. Tim se obljetnicama ponosimo jer u njima razaznajemo poziv da poput svojih predaka gradimo kulturu istine i ljubavi, štitimo dostojanstvo svakoga čovjeka, odgajamo savjesti u čistoći Kristova nauka, a nove naraštaje u vjeri i milosrđu čuvajući svetu baštinu vjernosti Apostolskoj Stolici. Sveti Oče, Crkva na hrvatskom tlu želi biti s Vama u molitvi, u vjernosti, u otvorenosti Duhu Svetomu. Naše biskupije, župe, samostani, obitelji, naši bolesni i nemoćni, djeca i mladi, naši svećenici i redovnici, svi koji trpe i mole, svi smo s Vama, noseći Vas u srcu i zazivajući Božji blagoslov na Vašu svetu službu. Neka Vas u Vašem poslanju krijepi zagovor Presvete Bogorodice Marije, Majke Crkve, svetoga Josipa, zaštitnika sveopće Crkve i blaženoga Alojzija Stepinca, mučenika zbog istine i branitelja slobode Crkve u našem narodu“, pišu, uz ostalo, hrvatski biskupi.