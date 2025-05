Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Na rođendan bl. Alojzija Stepinca vjernici mole da Gospodin po njegovu zagovoru Crkvi podari svetoga i dobrog papu po Srcu Isusovu

Neno Kužina – Zagreb

Napose župe posvećene blaženom Alojziju Stepincu danas se, 8. svibnja, spominju njegova 127. rođendana. Misu u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Krašiću predvodio je varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak. Tijekom trodnevne proslave svećenici i vjernici posebice su molili za Crkvu u vremenu iščekivanja novog pape s nakanom neka Gospodin, po zagovoru bl. Stepinca, podari svetoga i dobrog papu po Srcu Isusovu.

Split je od 8. do 10. svibnja domaćin Međunarodnog znanstvenog skupa „Početci kraljevstva. Splitski crkveni sabori, Tomislav i njegovo doba o 1100. obljetnici“. Skup je pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske biskupske konferencije, vatikanskog Papinskog odbora za povijesne znanosti, te Vlade Republike Hrvatske otvoren u splitskoj katedrali, a nastavljen na Filozofskom fakultetu. Uz 52 sudionika iz Hrvatske sudjeluju i oni iz Australije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Italije, Mađarske, Njemačke, Rusije, Srbije i Velike Britanije - povjesničari, specijalisti za crkvenu i liturgijsku povijest, arheolozi, povjesničari umjetnosti, filolozi i jezikoslovci. „Obilježavanje 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva treba na neki način ojačati svijest o hrvatskom identitetu i kontinuitetu. Jasno je da smo od samih početaka stvaranja „Europe naroda“ bili njezinim sastavnim dijelom. Hrvatski rani srednji vijek i njegovi vladari utrli su i trasirali put koji nas je unatoč vrlo izloženom geografskom položaju održao. A da su povijesni korijeni važni pokazalo se to i u najnovijim vremenima. Tomu smo svi svjedoci. Jer, povijest doista jest 'učiteljica života', izjavio ju za IKU profesor povijesti na Sveučilištu u Splitu svećenik dr. Marko Trogrlić.

U povodu obljetnice ulaska partizanskih postrojbi u Zagreb 8. svibnja, večeras u crkvi sv. Jeronima u zagrebačkom Maksimiru misu zadušnicu za sve civilne i vojne žrtve koje su, prema svjedočanstvima i povijesnim istraživanjima, ubijene u Zagrebu tijekom i nakon svibnja 1945. godine predvodi pomoćni biskup zagrebački Ivan Šaško. Organizatori navode kako se misa slavi „u spomen na nevine žrtve progona, likvidacija i masovnih grobnica koje su uslijedile nakon završetka Drugoga svjetskog rata“.

Svečanim euharistijskim slavljem koje je 7. svibnja, nakon svečane procesije, na splitskoj rivi, uz sudjelovanje nekoliko desetaka tisuća vjernika, predvodio hvarski biskup Ranko Vidović, Splitsko-makarska nadbiskupija i grad Split proslavili su svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika sv. Dujma. S njim su služila dvanaestorica nadbiskupa i biskupa među kojima splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, zagrebački nadbiskup i predsjednik HBK Dražen Kutleša, apostolski nuncij Giorgio Lingua, četvorica umirovljenih nadbiskupa i biskupa i veliki broj svećenika. Nadbiskup Križić je u svome pozdravu pozvao okupljene da mole svetoga Dujma da prati izbor novoga pape svojim zagovorom, kako bi Crkvu predvodio pastir „koji će biti po srcu Božjem i koji će srcem Božjim voditi vjernički narod putem evanđelja i u punoj vjernosti glavi Crkve, Isusu Kristu“. „Sveti Dujam nije figura prošlosti, već živi znak vječnosti u vremenu, svjedok vjere koji i danas progovara Crkvi“, poručio je u homiliji biskup Vidović. Naglasio je da se u žrtvenoj ljubavi krije novost Isusa Krista i kršćanstva. „Isus nije samo rekao da ljubimo, nego da ljubimo kako je on ljubio – do kraja, do križa. Krist, dakle, ne samo da govori o ljubavi, on se sam daje kao ljubav. Sveti Dujam je tu ljubav primio i živio i time postao njezin trajni navjestitelj. Nasuprot toj ljubavi ne stoji mržnja, kako bi se možda na prvu pomislilo, već sebičnost, duhovni egoizam koji čovjeka zatvara u njega sama“. Propovjednik je nadalje upozorio na mnoštvo današnjih lažnih mesija u društvu, Crkvi, obitelji, koji nude spasenje po svojoj mjeri: svatko svoj raj, svatko svoj put, ali bez Boga.

Jubilarni, deseti u nizu „Hod za život, obitelj i Hrvatsku“ održat će se u subotu 10. svibnja u Zagrebu pod geslom „Izaberi život! I majku i dijete!“ Ovogodišnji „Hod“ do rujna održat će se u 17 gradova, a po prvi put u Šibeniku i Karlovcu. Cilj inicijative je promicanje kulture života i zalaganje za zakonsku, društvenu i ekonomsku zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti.

Predstavljanje knjige „Upravljanje komunikacijom i odnosi s javnošću u neprofitnom sektoru“, autora doc. dr. Mire Radalja i doc. dr. Ante Mikića održano je 5. svibnja u dvorani „Bl. Alojzije kard. Stepinac“ Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Pročelnik Sveučilišnog odjela za komunikologiju prof. dr. Danijel Labaš čestitao je autorima na objavi sveučilišnog udžbenika. Knjigu se predstavili Anita Šikić, urednica knjige i direktorica Hrvatske sveučilišne naklade te prof. dr. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Nakon predstavljanja knjige održan je okrugli stol „Je li novinarstvo slobodno od odnosa s javnošću?“