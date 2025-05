Vijesti iz života Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini

Misno slavlje povodom stogodišnjice kanonizacije Sv. Male Terezije i srebrnog jubileja obnove karmelićanskog samostana u Sarajevu predslavio je apostolski nuncij u BiH mons. Francis Assisi Chullikatt

Mons. Ivo Tomašević – Sarajevo

Euharistijskim slavljem koje je 17. svibnja u samostanskoj crkvi u župi Stup u predgrađu Sarajeva predvodio apostolski nuncij u BiH mons. Francis Assisi Chullikatt, sestre karmelićanke svečano su obilježile stotu obljetnicu kanonizacije sv. Male Terezije i 25. godišnjicu obnove svoga samostana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U zajedništvu sa sestarskom karmelskom zajednicom i redovnicama drugih kongregacija te brojnim vjernicima koncelebriralo je dvadesetak misnika među kojima fojnički arhiđakon preč. Marko Zubak i provincijalni delegat za sestre karmelićanke Hrvatske karmelske provincije i duhovni asistent međunarodne Federacije samostana bosonogih karmelićanki u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji i Albaniji o. Jakov Mamić. „Sv. Terezija nas poziva da ponovno otkrijemo srce Evanđelja. Da se ne bojimo vlastite slabosti, nego da je s povjerenjem prikažemo Bogu“, kazao je nuncij Chullikatt u prigodnoj propovijedi. Riječi zahvale uputila je priorica samostana s. M. Jelena od Krista Kralja prisjetivši se 25. obljetnice kanonskog utemeljenja samostana.

U Nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu održana je, 21. svibnja 2025., redovita sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH kojom je predsjedao nadbiskup Tomo Vukšić, predsjednik Biskupske konferencije BiH i Caritasa BiH, uz sudjelovanje generalnih vikara te ravnatelja Caritasa BiH i biskupijskih ravnatelja iz Banje Luke, Mostara i Sarajeva. Tijekom susreta bilo je riječi: o poplavama u jesen 2024. godine, obilježavanju tridesete obljetnice Caritasa BiH, raznim karitativnim aktivnostima te predstojećim događanjima.

Nakon povratka iz Rima nadbiskup vrhbosanski u miru kardinal Vinko Puljić progovorio je ponovno o svom sudjelovanja u izboru pape Lava XIV. na konferenciju za novinstvo održanoj 21. svibnja u Pastoralno-socijalnom centru Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije u Lugu, pedesetak kilometara zapadno od Sarajeva. Zahvalio je liječničkoj ekipi na čelu s doktoricom Melinom, koji su mu zdravstveno pomogli u pripravi za put te nadbiskupu Tomi Vukšiću za potporu i svom bivšem tajniku vlč. Bojanu Ivešiću za pomoć tijekom putovanja i boravka u vječnom gradu. „Simpatično mi je bilo to vidjeti, kako kardinali tijekom konklave šute i mole. To me je podsjetilo na one trenutke kako su naše stare majke u crkvi molile“, prisjetio se kardinal Puljić.

Biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić 18. svibnja na Radimlji kod Stoca predvodio je svetu misu za duše svih nevinih žrtava križnoga puta, Drugoga svjetskog rata i poraća. „Zlo ne može biti izbrisano, ali može biti pobijeđeno ljubavlju, istinom, pravednošću i praštanjem. Praštanjem ne brišemo prošlost nego dopuštamo sebi da se oslobodimo tereta prošlih nepravdi i omogućuje nam da naš pogled prema budućnosti bude ispunjen nadom“, kazao je biskup Petar.

Katolički školski centar „Bl. Ivan Merz“ u Banjoj Luci svečano je 15. svibnja obilježio svoju 20. obljetnicu rada i djelovanja. Tom prigodom misno slavlje u župnoj crkvi Pohoda BDM predvodio je biskup banjolučki mons. Željko Majić uz koncelebraciju ravnatelja mons. Ivice Božinovića, ravnatelja drugih katoličkih školskih centara i drugih misnika te sudjelovanje profesora, učenika, prijatelja i dobročinitelja. Nakon misnog slavlja u Domu omladine u Banjoj Luci upriličena je svečana akademija pod geslom „Jučer, danas, sutra“.

Godišnji susret sjemeništaraca i njihovih odgojitelja iz malih sjemeništa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj upriličen je od 16. do 18. svibnja u prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku. Sudjelovalo je 39 sjemeništaraca i 10 odgojitelja iz Nadbiskupskog sjemeništa u Travniku, Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, franjevačkih sjemeništa iz Sinja i Visokog, a prvi put susretu su se pridružili i članovi Kolegija Požeške biskupije iz Požege. Dobrodošlicu su im poželjeli travnički sjemeništarci i odgojitelji na čelu s rektorom preč. Željkom Marićem. Između ostalog, pohodili su: župu Gospe Snježne u mjestu Deževice i špilju sv. Jakova Markijskog, Franjevački samostan Duha Svetog u Fojnici i sestre klarise u Brestovskom.

Redovita mjesečna provincijska duhovna obnova hercegovačkih franjevaca održana je 21. svibnja u područnoj crkvi u mjestu Bijela pokraj Konjica pod predsjedanjem provincijala fra Joze Grbeša, a u organizaciji konjičkog franjevačkog samostana sv. Ivana Krstitelja. Fra Danijel Nikolić održao je predavanje na temu „Izgradnja sveopćeg bratstva. Univerzalni značaj 'Pjesme brata Sunca'“ u povodu 800-te godišnjice Pjesme brata Sunca“. Dobrodošlicu je poželio konjički gvardijan fra Ferdo Boban.

Nadbiskup Tomo Vukšić uputio je poziv mladima za sudjelovanje na ovogodišnjem Danu mladih Vrhbosanske nadbiskupije, u Jubilejskoj godini, koji će se održati 30. i 31. svibnja u Komušini pod geslom „Hodočasnici nade“. „Posebno na ovaj susret i ove godine pozivam sve krizmanike - vas koji ste ove godine primili ili ćete primiti sakrament svete potvrde da svojom prisutnošću posvjedočite živu vjeru i spremnost na služenje u Crkvi i društvu“, stoji u pozivu nadbiskupa Vukšića.

U samostanu sv. Franje u Bijelom Polju odnosno Potocima pokraj Mostara, 17. svibnja godine upriličena je završna duhovna obnova za sve Školske sestre franjevke Provincije Sv. Obitelji uz sudjelovanje stotinjak sestara. Nakon molitve i predstavljanja te svečane dodjele novih Konstitucija, fra Ivan Penavić je u svojem nagovoru pod naslovom „Pjesma stvorova – sestra naša tjelesna smrt“ potaknuo sestre na razmišljanje o kršćanskom pogledu na život i smrt u svjetlu franjevačke duhovnosti. Nakon svete mise upriličeno je prigodno sjećanje na hod sestara kroz povijest u Bijelom Polju.

Župa sv. Leopolda Bogdana Mandića u mjestu Dragalovci u istočnom dijelu Banjolučke biskupije, 17. svibnja svečano je proslavila svoj patron misnim slavljem koje je predvodio grkokatolički župnik iz Devetine otac Andrej Prihoda uz sudjelovanje oko 200 vjernika. Sve je pozdravio upravitelj župe vlč. Marijan Stojanović.

Župa Sv. Paškala Bajlonskog u Vitini pokraj Ljubuškog 17. svibnja proslavila je svog nebeskog zaštitnika euharistijskim slavljem koje je predvodio provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš uz koncelebraciju župnika fra Stanka Mabića, župnog vikara fra Ivana Borasa i drugih misnika. Vjernici su se za slavlje svog patrona pripremali kroz trodnevnice koje su predvodili fra Josip Ikić i fra Ivan Hrkać.

Proljetni susret – korona svećenika u pastoralu župa sarajevskog dekanata održan je 21. svibnja u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ u Sarajevu. Svetu misu predvodio je fojnički arhiđakon preč. Marko Zubak, a prigodnu propovijed uputio je đakon vlč. Marin Petrović. Poslije predavanja profesora vlč. Hrvoja Kalema, svećenici su promišljali o konkretiziranju suradnje s partnerskim mostarskim dekanatom.

U župnoj crkvi i franjevačkom samostanu svetoga Franje Asiškog u Gučoj Gori pokraj Travnika, 17. svibnja održana je manifestacija VII. kulturno–vjerske baštine Hrvata u BiH pod nazivom “Vratimo nadu zavičaju”. Odazvali su se brojni sudionici iz Lašvanske doline, ali i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine, kao i Republike Hrvatske. Susret je započeo misnim slavljem koje je predvodio župnik i gvardijan fra Davor Petrović.