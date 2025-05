Treća vazmena nedjelja. Riječ Božju tumači vlč. Branimir Budinski

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. (Iv 21,1-19)

vlč. Branimir Budinski

Poštovani slušatelju, Isus u evanđelju pita Petra: Ljubiš li me, a Petar i ne razmišljajući kaže: Da, Gospodine, ja te volim. Isus kuži da nije skužio što ga pita pa pita opet: Petre, ljubiš li me? - Da, Gospodine, ti znaš da te volim. A Isus će mu: Pasi Jaganjce moje. Isus ga i treći put pita: Šimune Ivanov, voliš li me? A on će: Gospodine, Ti sve znaš, to znaš da te volim, i ražalosti se Petar.

Isus ga pita toliko dugo dok ga nije doveo do toga da se sjeti, da izvuče iz ormara ono što je duboko potisnuto, zakopano. A gdje to dogodilo? Uz ŽERAVICU. Uz žeravicu ga je izdao, i Isus pripravlja žeravicu, namjerno, da ga prisjeti i vrati u situaciju u kojoj je bio, da isprovocira onu žalost izdaje.

Zašto to Isus čini? Jer je Petrov ODGOVOR važan. Gospodine ti sve znaš, ti znaš da te volim. Ti mene poznaješ, ja sebe ne poznajem. Ja ne znam što stanuje u mom srcu i prisjeća se potisnutog. Ajme meni, POTISKIVANJE, kakav opasan mehanizam u tvom duhovnom životu, nisi ni svjesna toga. Onda mu Isus kaže divne, prelijepe, ali teške riječi:

Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Prije mu je rekao, slijedit ćeš me, ali poslije, a sad mu kaže: Sad me slijedi, idi za mnom. To poslije se dogodilo, Isus ga je doveo do toga. Isus ga je doveo do čega? Što je to Petru falilo da može slijediti Isusa da može slijediti Isusa, pravi učenik, postati prvi papa u povijesti katoličke Crkve, stijena, temelj Crkve na kojoj ti danas živiš, da krene na križ za Isusa i još se smatra nedostojnim za to?

Što je Petru nedostajalo? Što je to prije što se mora dogoditi? Petar mora upoznati tko je on, upoznati sebe, susresti se sa svojom bijedom, siromaštvom, krivnjom, grijehom, sa svojim smradom, izdajom, nevjerom, kukavičlukom. To fali. Isus ga dovodi do toga.

Postoji jedna važna etapa u duhovnom životu. Postoji jedan važan trenutak u životu svakog učenika, a zove se ISTINA O NAMA, trenutak kad na površinu ispliva naša bijeda, naš strah.

Postoje među vama ljudi koji su to doživjeli, i postoje oni koji nisu. Postoje oni koji misle još uvijek da mogu sami. Postoje oni koji misle da je sve pitanje tvoje snage, vještine, zauzimanja, tvoje vjere, tvoje hrabrosti. Potrebno se samo malo više potruditi.

Petar je bio spreman na sve, sve za svog prijatelja, ma sve, osim na jedno, da se suoči sa sobom. Mogao se suočiti s vojnicima, hodati po moru, suobličiti se s Kristom, odbaciti sve što posjeduje, biti solidaran s nevoljnima, promijeniti ime, sve. Ali jedno nije spreman, suočiti se sa svojim smradom, bijedom, prljavštinom. Ti vjeruješ u svoj perfekcionizam, u svoje uspjehe, a današnja te Riječ poziva da se sjetiš svojih izdaja Boga te uđeš u Božju istinu o sebi samome, kako bi mogao vršiti svoje poslanje.