Jubilej Bratovština, svjedoka žive i tisućljetne vjere

Od petka 16. svibnja, pa do nedjelje 18. svibnja, ulice grada Rima oživljavaju brojni događaji. Među najiščekivanijim inicijativama je „Velika procesija“ kroz ulice centra, dvije procesije duž dviju različitih ruta simbolično će se „susresti“ kod najvećega rimskog cirkusa (Circus maximus)

Velika crkvena baština vjere, služenja, povijesti, umjetnosti i pučke tradicije. To se jučer, 16. svibnja, moglo vidjeti u blizini bazilike svetoga Petra u Rimu, gdje su se okupili brojni vjernici, odnosno braća i sestre bratovština, kako bi krenuli putem koji vodi do Svetih vrata vatikanske bazilike. Povod je bio Jubilej posvećen njima, jedan od velikih događaja u svibnju Svete godine nade, koji se održava od petka 16. do nedjelje 18. svibnja.

Prolaz kroz Sveta vrata

Jedna od prvih skupina koje su krenule prema Svetim vratima bila je Bratovština San Giovanni Battista de’ Genovesi, koju je osnovao papa Julije III. papinskom bulom Romanum Pontifex 23. lipnja 1553. godine. Trenutno se posvećuje pomaganju potrebitima đenovskoga i ligurskoga podrijetla koji žive u Rimu, te upravlja besplatnim centrom za psihološko savjetovanje za mlade u socijalnim teškoćama – rekao je Guido Berri, bivši upravitelj bratovštine.

Živa vjera

Sudionici jubilejskoga događaja, koji će ovih dana u Rim privući otprilike 100.000 vjernika, dolaze iz stotinjak zemalja sa svih kontinenata kako bi svjedočili o svojoj vjeri. Na kraju Jubileja, članovi bratovština će sa svojim pratiteljima u nedjelju 18. svibnja, na Trgu svetoga Petra sudjelovati, u tradicionalnoj odjeći, u misnom slavlju povodom početka pontifikata rimskog biskupa Lava Četrnaestoga.

