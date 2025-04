Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

U svetištu Majke naših stradanja u Gori buduća crkva na otvorenom služit će za velika slavlja, osobito na blagdan Velike Gospe, a gradnja novog liturgijskog prostora predstavlja još jedan simbol obnove – ne samo građevinske, već i duhovne – ovog u potresu stradalog kraja

Neno Kužina – Zagreb

Sisački biskup Vlado Košić blagoslovio je na petu korizmenu nedjelju, 6. travnja, u svetištu Majke naših stradanja u Gori, gradilište buduće crkve na otvorenom. Ovaj liturgijski prostor služit će za velika slavlja, osobito na blagdan Velike Gospe, a njegova izgradnja predstavlja još jedan simbol obnove – ne samo građevinske, već i duhovne – ovog u potresu stradalog kraja.

Misno slavlje u svetištu Majke naših stradanja u Gori (Stjepan Vego)

U propovijedi biskup Košić istaknuo je važnost jubilejske 2025. godine, u kojoj ovo svetište ima status oprosne crkve, mjesta na kojem se, uz ispunjene uvjete, može zadobiti potpuni oprost. Biskupu je na dolasku zahvalio župnik Paško Glasnović, izrazivši veliku zahvalnost i radost, osobnu i svih župljana, što će ovo svetište koje okuplja vjernike iz čitavog sisačkog, petrinjskog i glinskog kraja, konačno dobiti dostojan prostor za sva velika slavlja, prenijela je IKA.

U gradiću Faro u Križevcima je od 4. do 6. travnja održan Marijapoli pod geslom Blizina je Božji stil. Misno slavlje je na petu korizmenu nedjelju u crkvi sv. Ane predvodio apostolski nuncij nadbiskup Giorgio Lingua. „Danas je grupa vas ovdje prisutnih došla u Križevce kako bi sudjelovala na Mariapoliju. Kao što znate, Mariapoli doslovno znači Marijin grad. „Grad“ jer u njemu sudjeluju osobe svih staleža, dobi i zanimanja. „Marijin“ jer poput nje, svi nastoje vršiti Božju volju. A tamo gdje se dvoje ili više njih ujedini na taj način, Isus je obećao svoju prisutnost. Osjeća se Njegova prisutnost, osjeća se da Njegova ljubav liječi i jača, prosvjetljuje i obraća. Tada se spontano kliče: Velika mi djela učini Gospodin, ispunio me radošću“, istaknuo je u homiliji apostolski nuncij, dodavši: „I ja sam sudjelovao na nekoliko Mariapolija. Prvi put prije 49 godina. Imao sam samo 16 godina i u tom sam zajedništvu, možda prvi put, osjetio snažnu Božju ljubav prema meni koja me obavijala svojom prisutnošću i obnavljala iznutra. Shvatio sam da je Njegova ljubav toliko velika da se isplati potpuno mu se povjeriti i sve mu dati“.

Tradicionalni 20. maceljski križni put „Stopama pobijenih“ održan je 5. travnja, a pripremili su ga članovi Udruge MACELJ 1945. u suradnji sa Župom svetog Jurja iz Đurmanca.

20. maceljski križni put "Stopama pobijenih" (Damir Borovčak)

Sudjelovali su hrvatski domoljubi iz Zagreba, Krapine, Varaždina, Siska, Petrinje, Grede Sisačke, Malog Lošinja, Splita, Sv. Ivana Zeline, Brdovca, Bedenice, koji osim u spomenutoj Udruzi djeluju i u udrugama Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Hrvatski domobran. Župljani Župe Đurmanec, predvođeni župnikom Alenom Vrbekom, a napose njihovi ovogodišnji prvopričesnici i krizmanici, s osobitom su se ljubavlju pripremili za ovu pobožnost.

U petak 4. travnja u katedrali svetog Vida u Rijeci pobožnost križnog puta i euharistijsko slavlje bili su posvećeni osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Križni put u katedrali sv. Vida u Rijeci posvećen osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima (Riječka nadbiskupija)

Pobožnost križnog puta je vodio generalni vikar Riječke nadbiskupije Mario Tomljanović, a euharistijsko slavlje je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić koji je zbog pada i prijeloma lakta proteklog tjedna proveo nekoliko dana u KBC-u Rijeka na Sušaku. U homiliji je podijelio vlastito iskustvo boli i nemoći. Opisao je suživot s ostalim pacijentima istaknuvši kako je među njima primijetio solidarnost kakvu teško viđa na drugim mjestima: „Svatko je s onim što je mogao, pomagao drugome koji nije mogao“, rekao je nadbiskup Uzinić. Suosjećajući s osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, ohrabrio ih je poticajnim riječima: „Evo, danas želim i za vaše Šimune Cirence, za vaše Veronike, za vaše Marije, za vaše žene, koje su imale s vama suosjećanje, zahvaliti Gospodinu, ali i za svoje“.

Učenici i profesori Srpske pravoslavne opće gimnazije u Zagrebu, u okviru studijskog putovanja i terenske nastave, posjetili su Svetište sv. Šimuna Bogoprimca u Zadru, izvijestili su iz Svetišta 4. travnja.

Učenici i profesori Srpske pravoslavne gimnazije s episkopom Kirilom u svetištu sv. Šimuna u Zadru (Svetište sv. Šimuna)

Hodočasničku skupinu predvodio je administrator Zagrebačko-ljubljanske eparhije Kirilo Bojović. Primio ih je čuvar Svetišta don Damir Šehić, koji je govorio o povijesti Svetišta, značenju relikvije proroka Šimuna Bogoprimca i njegovu štovanju koje povezuje kršćane Istoka i Zapada. Osobito je istaknuo da su ta crkva i njezin svetac oni koji su tijekom povijesti okupljali mnoge hodočasnike koji su tragali za mirom i putovali prema Jeruzalemu. Episkop Kirilo, zajedno s prisutnim svećenicima, profesorima i učenicima, izmolio je molitvu sv. Šimunu i predvodio zajedničko pjevanje u njegovu čast, istaknuvši važnost svetaca kao znakova Božje prisutnosti i milosti u životu Crkve.

U klaustru samostana Gospe Sinjske 2. travnja je predstavljen Zbornik „Aris et Focis – Vjeri i domu“ u čast fra Hrvatina Gabrijela Jurišića, svećenika franjevca, profesora i dugogodišnjeg urednika Zbornika Kačić, u prigodi 90. obljetnice njegova života i 65. obljetnice misništva.

Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić na predstavljanju Zbornika "Aris et Focis - Vjeri i domu" (Svetište Gospe Sinjske)

Zbornik su predstavili profesor na Filozofskom fakultetu u Splitu dr. sc. don Marko Trogrlić, Zdenka Čorkalo, dr. med. i urednik Zbornika fra Nedjeljko Jukić. Prigodne su pozdrave uputili provincijal Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja fra Marko Mrše i gvardijan fra Marinko Vukman. Ravnatelj Franjevačke klasične gimnazije s pravom javnosti fra Joško Kodžoman rekao je da „svojom prisutnošću odajemo zahvalnost klasičnom filologu, najistaknutijem članu nastavničkog kolektiva koji je obilježio rad Gimnazije kao ravnatelj i profesor u turbulentnim i izazovnim vremenima, ali je svojim predanim radom prenosio učenicima ljubav prema klasičnim jezicima, razvijajući njihovu nacionalnu i duhovnu svijest“. Na kraju programa, citirajući riječi sv. Pavla: „Budite zahvalni“!, fra Hrvatin Gabrijel je naglasio da prije svega i u svakom trenutku trebamo biti zahvalni dragom Bogu koji nam je darovao život, milost vjere i obećao vječni život na nebesima.