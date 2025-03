Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Misnim slavljem u Župi sv. Ante Padovanskog u Žepču u nedjelju 23. ožujka počela je ovogodišnja korizmena akcija Hrvatskog Caritasa Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini

Bjelovarsko-križevačka biskupija proslavila je 20. ožujka 15. obljetnicu uspostave i ređenja prvoga biskupa Vjekoslava Huzjaka, a tom je prigodom svečano euharistijsko slavlje u katedrali svete Terezije Avilske u Bjelovaru predvodio zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša.

Pozdravljajući sve okupljene, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak posebno se spomenuo blagopokojnoga pape Benedikta XVI. koji je osnovao Bjelovarsko-križevačku biskupiju, kao i tadašnjeg apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, danas pokojnog, nadbiskupa Marija Roberta Cassarija. Zahvalivši svima za blizinu, molitve i pažnju, biskup Huzjak je istaknuo kako su godine postojanja Biskupije protekle u izgradnji Crkve Božje na veće duhovno dobro svih vjernika i svih ljudi dobre volje.

Nadbiskup Kutleša u propovijedi je istaknuo da je svaka mjesna Crkva dijelom opće Crkve i kao Božji narod ima nebeski značaj. Stoga u ovom, ali i u svakom vremenu Crkva ima za cilj donositi nadu i usmjeravati prema vječnosti – poručio je zagrebački nadbiskup metropolit.

Istoga dana, biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine održali su u Bjelovaru svoju 63. sjednicu, na kojoj se domaćin – biskup Huzjak – osvrnuo na uspostavu Bjelovarsko-križevačke biskupije i na njezin život tijekom petnaest proteklih godina. Čestitavši dvostruku obljetnicu, zagrebački nadbiskup metropolit predstavio je dvije glavne točke zasjedanja: rad Međubiskupijskih crkvenih sudova te oblike metropolijskoga djelovanja na području socijalnoga nauka Crkve.

Kao posebno vrijedna istaknuta je besplatna pravna pomoć koju Međubiskupijski crkveni sudovi pružaju posredstvom Ureda za davanje savjeta. Ujedno je najavljeno da se u suradnji s Hrvatskim kanonističkim društvom organizira znanstveno-stručni studijski dan prigodom 25. obljetnice uspostave sudova, a planiran je za 9. svibnja ove godine, u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u Zagrebu.

Razgovarajući o područjima na kojima je osobito važan socijalni nauk Crkve, biskupi su se najprije osvrnuli na dosadašnje djelovanje i svrhu Centra za promicanje socijalnoga nauka Crkve pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Svjesni razgranatosti i ubrzanosti promjena u svim segmentima društva, kako u Hrvatskoj, tako i u Europi i svijetu, razmotrili su potom pristupe koji bi u Metropoliji bili plodonosniji i pridonijeli većoj osjetljivosti, ali i djelotvornosti vjernika u društvenome životu.

„Strpljenje i nada – lice ljubavi“ – geslo je ovogodišnjega Tjedna solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini, tradicionalne korizmene akcije koju su 2007. godine zajednički pokrenuli biskupi Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tjedan solidarnosti započeo je jučer, na Treću korizmenu nedjelju, misnim slavljem koje je u Župi sv. Ante Padovanskog u Žepču predslavio vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, predsjednik Caritasa Bosne i Hercegovine, u suslavlju s varaždinskim biskupom Božom Radošem, predsjednikom Hrvatskoga Caritasa.

Propovijedao je biskup Radoš, započevši podsjećanjem na nedavne tragedije koje su se dogodile u našoj blizini; nedavnu pogibiju mladih u Sjevernoj Makedoniji, zatim na tragediju koja se dogodila na kolodvoru u Novom Sadu, kao i na bujične poplave u Bosni i Hercegovini koje su prošle jeseni odnijele mnoge živote. Prema židovskom shvaćanju, svaka je patnja kazna od Boga za neki grijeh, bilo onaj koji je počinio pojedinac, njegovi roditelji ili preci. Klica takvoga stava raste i u nama, očituje se u pitanju: „Što sam to loše učinio da ovo zaslužim od Boga?“ Isus ruši tu logiku – kazao je biskup, te dodao kako Krist diskretno prelazi preko lakih tumačenja o sudbini, o pravednoj ili nepravednoj kazni, o slijepoj fatalnosti. On čak i ne tvrdi da ima odgovor na pitanje zašto postoji patnja – štoviše, i sam na križu viče: ‘Zašto?’ na koje mu Otac ne daje trenutačni odgovor. Ljudi dolaze k Isusu postavljati pitanja o drugima, a on ih poziva da pogledaju u sebe: „Obratite se! Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti.“ Obratiti se, u izvornom grčkom jeziku znači „promijeniti način razmišljanja“, odluke, sudove, životne izbore (metanoein). Poziv na obraćenje je poziv na promjenu smjera, prijelaz s promatrača na pomagača! Vraćam u misli tragediju koju smo zajedno sa stradalnicima u Bosni i Hercegovini proživjeli prošle jeseni. Ne čuje se pitanje: Tko je kriv? Vidjela se konkretna pomoć koja je u tom trenutku prenijela ljubav i pažnju, daleko veću od same materijalne pomoći. Božje lice je lice strpljenja i nade. Lice ljubavi. Tu sliku On utiskuje u naše srce. Nosimo Njegovo lice u svijet – neka naši koraci, riječi i djela budu odsjaj Njegove nade – poručio je predsjednik Hrvatskoga Caritasa varaždinski biskup Bože Radoš na otvaranju ovogodišnjega Tjedna solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je 21. ožujka u svome uredu na zagrebačkom Kaptolu o. Andrewa Bayala, CM, člana Misijske Družbe sv. Vinka Paulskoga. Tom prigodom uručio mu je dekret kojim ga je imenovao kapelanom za zajednicu filipinskih vjernika u Zagrebačkoj nadbiskupiji – izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Izrazivši mu dobrodošlicu u Hrvatsku, zagrebački je nadbiskup zaželio novoimenovanome kapelanu filipinskih vjernika Božji blagoslov u novoj službi. Podsjetimo, prema neslužbenim podacima, u Zagrebu trenutno boravi oko deset tisuća Filipinaca, koji su velikom većinom katolici, a prva misa na filipinskom jeziku održana je još krajem prošle godine u crkvi Svete Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu.

Srce u srcu Zagreba – dobrotvorni je koncert koji će se večeras, s početkom u 20 sati, održati u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, s kojega će sav prihod biti namijenjen dovršetku obnove bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu i izgradnji novog pastoralnog centra koji će nositi ime Anamarije Carević, djevojčice koja je bila jedina izravna žrtva potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine.

Infrastrukturnim radovima na Bazilici koja je bila Anamarijin drugi dom i pastoralnom centru koji će nositi njeno ime, Anamarijino će djelovanje ostati trajno zabilježeno, nadahnjujući nove generacije mladih, potičući ih na svjedočanstvo vjere, nade i solidarnosti. Svaka velika promjena započinje malim, ali odlučnim korakom. Ovo je prilika da zajedno gradimo nešto veće od nas samih, što će stvoriti trajnu ostavštinu ljubavi i zajedništva – istaknuo je ovom prigodom o. Niko Bilić iz Družbe Isusove, upravitelj Zaklade Anamarija Carević koja je organizator večerašnjega koncerta.

Repertoar koncerta obuhvatit će poznata djela klasične i duhovne glazbe u izvedbi istaknutih zborova poput Akademskog muškog zbora FER-a (dirigent Josip degl’Ivellio), Akademskog zbora Filozofskog fakulteta „Concordia discors“ (dirigenti Vinko Karmelić i Lobel Filipić), Akademskog zbora Bazilike Srca Isusova u Zagrebu „Palma“ (dirigent Franjo Klinar) te Zbora „Izvor“ Župe sv. Josipa (dirigentica Ivana Jelinčić), prijatelja i dobročinitelja same Zaklade.