Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

U ovoj jubilejskoj godini važno je poslušati poruke svetoga Josipa te po njima – jer su Božje – postati hodočasnicima nade u našoj domovini Hrvatskoj – poručio je požeški biskup u miru Antun Škvorčević, predvodeći jučer – na svetkovinu sv. Josipa – središnje misno slavlje u njegovu Nacionalnom svetištu u Karlovcu.

Promišljajući o skulpturi u Svetištu koja prikazuje Josipa i dijete Isusa, biskup Škvorčević je primijetio kako znamo da Bog vodi Josipa, no na ovom prikazu Josip vodi Isusa. Kamo ga želi dovesti? Do tvoga i moga srca, do tvoje i moje obitelji, do naše Hrvatske domovine – da zađe među one političare i druge koji kažu da ju vode kako bi i našu domovinu i nas pojedince vodilo ono što je Isus Krist za nas ostvario, ono što je Bog u njemu ostvario za nas ljude, a to je Njegova ljubav koja je veća i jača od smrti. Ako Isus Krist uđe u naše obitelji, u svakoga pojedinoga od nas, tada naša Hrvatska domovina postaje lijepa domovina. Ne po tom što je lijepa priroda, nego po tom što smo se svi po redu potrudili da ljepota Božja zasja u našim srcima i našim savjestima. Uvedi, sveti Josipe, Isusa u naša srca, u naše savjesti, u naše obitelji, i probudi u nama čežnju da živimo opredjeljenje za evanđeoske vrijednosti jer one očovječuju, one nas izvlače iz naših smrtnih opredjeljenja, iz razornosti, sebičnosti, zloće i pokvarenosti – poručio je biskup Škvorčević.

Papa Franjo i njegov državni tajnik kardinal Pietro Parolin uputili su imendanske čestitke umirovljenom zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću – izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Prigodom Vašega imendana želim Vam svako dobro u Gospodinu, zazivajući na Vas zaštitu svetog Josipa. Tražeći da molite za mene, od srca Vam udjeljujem blagoslov, koji rado proširujem svim Vašim dragima – stoji u čestitki koju je kardinalu Bozaniću uputio papa Franjo.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je u utorak, 18. ožujka, u svome uredu na zagrebačkom Kaptolu generalnog asistenta Reda franjevaca konventualca za Srednju Europu fra Igora Salmiča – izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

U srdačnom susretu nadbiskup Kutleša i o. Salmič dotaknuli su se više tema iz života Crkve te su razgovarali o djelovanju franjevaca konventualaca na području Zagrebačke nadbiskupije. U pratnji generalnoga asistenta bio je provincijalni ministar Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Miljenko Hontić. Generalni asistent fra Igor Salmič posjetio je Zagreb prigodom redovite Generalne vizitacije samostana franjevaca konventualaca na Svetome Duhu tijekom koje je 18. ožujka predvodio i sveto misno slavlje prvoga utorka u Bazilici sv. Antuna Padovanskog.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je jučer, 19. ožujka, predstavnike Počasnog bleiburškog voda i Hrvatske biskupske konferencije s kojima je razgovarao o obilježavanju 80. obljetnice Bleiburške tragedije i Križnoga puta hrvatskog naroda u svibnju 1945. godine – priopćio je Ured predsjednika Hrvatskog sabora.

Obilježavanje će započeti 15. svibnja komemorativnom akademijom u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u Zagrebu na kojoj će biti predstavljen zbornik Kultura sjećanja na ratne i poratne žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda. Na jučerašnjem susretu organizatori su istaknuli važnost dostojanstvenog obilježavanja te iskazivanja poštovanja i pijeteta prema svim žrtvama, kao i očuvanja povijesne istine o ovoj velikoj tragediji hrvatskoga naroda.

Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini bit će otvoren na 3. korizmenu nedjelju, 23. ožujka, euharistijskim slavljem u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Žepču – izvijestio je Hrvatski Caritas.

Tjedan solidarnosti, koji se održava 19. godinu zaredom, jedan je od dugogodišnjih programa koje Hrvatski Caritas provodi, a ove se godine održava od 23. do 30. ožujka. Program obuhvaća aktivnosti koje potiču ljude u Republici Hrvatskoj na solidarnost s ljudima i sunarodnjacima u potrebi u Bosni i Hercegovini. Svaka pomoć koju dobiju pruža im ne samo trenutnu utjehu i sigurnost, nego i svijest da nisu sami te da ih netko ohrabruje svojom potporom, molitvom i darom – poručili su iz Hrvatskog Caritasa.

Prošle je godine prikupljeno i usmjereno gotovo pola milijuna eura (473.245,71 EUR) za pomoć pojedincima i obiteljima u potrebi te za potporu redovitih programa i projekata koje u Bosni i Hercegovini provode nacionalni i nad/biskupijski Caritasi. Neki od projekata su osiguravanje toplih obroka za starije i bolesne osobe u Banjolučkoj biskupiji, kućna njega starijih i nemoćnih osoba u Banjolučkoj te Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, kao i žurna pomoć korisnicima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Misno slavlje otvorenja Tjedna solidarnosti prenosit će Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski katolički radio, Radiotelevizija Herceg-Bosne te druge radijske i televizijske postaje. U Tjednu solidarnosti moguće je sudjelovati na više načina, a sve informacije dostupne su na mrežnoj stranici Hrvatskoga Caritasa.