Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Neka u ovoj Jubilejskoj godini naš narod prepozna da su snovi svetog Josipa i naši snovi. Ako budemo imali njegovu vjeru, hrabrost i poslušnost Bogu, i mi ćemo, poput njega, biti čuvari svetoga – čuvari vjere, obitelji i domovine. – poručio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša na svečanom misnom slavlju povodom svetkovine sv. Josipa u njegovu Nacionalnom svetištu u Karlovcu

Vedran Šmitran - Zagreb

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je u subotu, 15. ožujka, svečano misno slavlje svetkovine sv. Josipa u njegovu Nacionalnom svetištu u Karlovcu gdje je ujedno blagoslovio mozaik u prezbiteriju koji je izradio akademski slikar Josip Botteri Dini, kao i kip Josipa, Marije i Isusa, postavljen ispred svetišta, a kojemu je autor akademski kipar Vid Vučak.

Nadbiskup Dražen Kutleša u Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu (Foto: Josip Vuković)

Ova Jubilejska godina poziva nas na raspoloživost za nove početke – kazao je u propovijedi nadbiskup Kutleša te pozvao da u tome kontekstu promislimo o snovima Isusova zemaljskog oca. Njegovi snovi nisu bili puka noćna viđenja, već pozivi na vjeru, odvažnost i poslanje. Na isti način, i mi u ovoj Jubilejskoj godini, kada se spominjemo 1100. godine Hrvatskog kraljevstva i krunjenja prvog kralja Tomislava, trebamo gledati u budućnost nadahnuti tim istim snovima – snovima koji nadilaze povijest i ulaze u srce Božjeg nauma. Neka u ovoj Jubilejskoj godini naš narod prepozna da su snovi svetog Josipa i naši snovi. Ako budemo imali njegovu vjeru, hrabrost i poslušnost Bogu, i mi ćemo, poput njega, biti čuvari svetoga – čuvari vjere, obitelji i domovine. Neka nas on prati, zagovara i štiti na tom putu – poručio je zagrebački nadbiskup.

Papin dan, koji tradicionalno organizira Križarska organizacija, proslavljen je 13. ožujka euharistijskim slavljem koje je u bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu predslavio požeški biskup u miru Antun Škvorčević, a potom i svečanom akademijom u dvorani Vijenac u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu.

Pozdravivši apostolskoga nuncija u Republici Hrvatskoj nadbiskupa Giorgia Linguau, koji je suslavio na svetoj misi, biskup Škvorčević u propovijedi je pojasnio da se odnos prema papi ne gradi na emotivnom, političkom, nacionalnom ili nekom drugom polazištu. On je za mene rimski biskup, nasljednik sv. Petra, to vjerujem i ispovijedam, na taj ga način prihvaćam i poštujem, slušam i slijedim njegovo naučavanje – pojasnio je biskup, pojasnivši da je upravo to bio njegov odgovor na pitanje koje su mu novinari jednom zgodom postavili o papi Franji u kontekstu odgode proglašenja svetim bl. Alojzija Stepinca. Pritom – nastavio je – imam na umu činjenicu da je Stepinac, uzdignut na oltar blaženih i zbog svoje vjernosti i odanosti Petrovu nasljedniku, svojevrsni mučenik papinstva te smatram da ga pravo štujemo kad ga kao takvog nasljedujemo. U tom je smislu iskazivanje odanosti i zahvalnosti papi Franji za njegovo služenje općoj Crkvi, za „predsjedanje zajedništva ljubavi“ sastavni dio štovanja bl. Alojzija Stepinca – poručio je, među ostalim, biskup Škvorčević.

Proslava Papina dana u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca u Zagrebu (Foto: IKA/Josip Konjarik)

Na svečanoj akademiji apostolski nuncij nadbiskup Giorgio Lingua održao je izlaganje pod naslovom „Papa Franjo – pontifikat blizine i nade“, a osvrnuo se i na zdravstveno stanje pape Franje kojega je susreo u Rimu nekoliko dana prije hospitalizacije. Vidio sam da je vrlo slab, no bio sam zadivljen njegovom snažnom odlučnošću. Sada više nego ikada prije vidimo kako se u njemu ostvaruje ono što je sveti Pavao pisao kršćanima u Korintu: 'Bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. A sve činim poradi evanđelja' (1 Kor 9,22-23). Siguran sam da njegova poruka sada dobiva novu snagu i još veću vjerodostojnost. Na godišnjicu njegovoga izbora, zahvaljujemo mu na svjedočanstvu i pratimo ga molitvom kako bi mu Gospodin dao snage da nastavi svoje poslanje sve dok će Bog to željeti, ni minutu više ni minutu manje – zaključio je nadbiskup Lingua.

I u vjerničkom okruženju psihološki su lomovi sve češće ne samo medicinska dijagnoza, nego i pozadina osobnih, obiteljskih i crkvenih tragedija: od rastave supružnika preko identitetskih kriza u djece do izgaranja Bogu posvećenih osoba – stvarnost je to o kojoj isusovac dr. Mijo Nikić – kao svećenik, psiholog i profesor – u novome broju Glasa Koncila (16. ožujka) progovara pod naslovom Autentična vjera jest moć u nemoći.

Postali smo bolesno neosjetljivi na otrovne sadržaje koji nam se nude na raznim platformama modernoga komuniciranja. ‘Zagrizi moj otrovni kolač’ i ‘Sutra ćeš biti pokopan’ očajne su riječi bolesnoga duha našega vremena. Te pesimističke i destruktivne poruke izraz su frustriranoga duha koji ne može pronaći smisao u teškim životnim situacijama - primjećuje dr. Nikić te poručuje da Crkva pred tim fenomenima nije nemoćna, nego pozvana djelovati.

U razgovoru je, među ostalim, ukazao i na logoterapiju kao na psihoterapijski pristup koji se danas sve više primjenjuje i u katoličkom pastoralu. Logoterapijski pristup uskladiv je s katoličkim naukom jer čovjeka promatra kao slobodno, odgovorno biće koje može otkriti smisao i koje može donijeti pametnu odluku – ističe dr. Nikić, napominjući da za valjanost odluka u igru valja uvesti i transcendenciju. Ako se ona ne aktivira i ako se zrelo ne integrira u cjelinu osobnosti, nastat će neurotična egzistencija. Naime, kod neurotičara je poremećen njegov odnos s transcendencijom – zaključuje dr. Nikić u razgovoru za novi broj Glasa Koncila.

Preč. Josip Pivar, župnik u Podturnu, preminuo je 16. ožujka, u 73. godini života i 46. godini svećeništva. Sveta misa zadušnica bit će u utorak, 18. ožujka, u 15 sati, u župnoj crkvi Sv. Martina biskupa u Podturnu, a odmah potom i sprovodni obredi na mjesnome groblju.