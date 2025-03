Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Kardinal Franjo Kuharić bio je primjer vjernosti Crkvi. Pozvao bi i nas danas da volimo svoju Crkvu, da ne klonemo pred ljudskim slabostima i grijesima njezinih članova, nego da vjerno čuvamo njezin nauk i zakone, poručio je na 23. obljetnicu smrti ovog sluge Božjega zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša

Neno Kužina – Zagreb

Diljem Hrvatske u jeku je priprava za proslavu zaštitnika naše Domovine, sv. Josipa. Proslava Josipova u Nacionalnom svetištu u Karlovcu, uz ostalo, bit će obilježena blagoslovom mozaika, rad umjetnika Josipa Botterija Dinija i kipa sv. Josipa, Marije i Isusa, autora kipara Vida Vučka. U petak 14. ožujka u 19 sati na svečanoj akademiji, uz autore, o novopostavljenim umjetničkim djelima govorit će povjesničar umjetnosti Stanko Špoljarić i rektor Svetišta mons. Antun Sente. Misno slavlje u Svetištu sv. Josipa zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će u subotu 15. ožujka u 11 sati.

Kip sv. Josipa, Marije i Isusa, rad Vida Vučka u Karlovcu (Foto: Nacionalno svetište sv. Josipa)

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 11. ožujka u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca euharistijsko slavlje prigodom 23. obljetnice smrti sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. „Kardinal Kuharić živio je u vremenima velikih kušnji i križeva. Kao mladi svećenik iskusio je strahote Drugoga svjetskog rata i poraća promatrajući nasilje i nepravde. Kasnije je, kao pomoćni biskup i nadbiskup zagrebački, vodio Crkvu kroz desetljeća komunističkog režima koji je bio otvoreno neprijateljski prema vjernicima. Napokon, u poznijim godinama nosio je s narodom križ Domovinskog rata, proživljavajući dane agresije, razaranja i patnje“, rekao je u homiliji nadbiskup Kutleša. Nastavio je: „Križevi koje je sluga Božji Kuharić nosio bili su prigoda da se njegova vjera produbi i učvrsti te ga osposobi za istinsku ljubav i praštanje na što je i druge pozivao“. „U svojim je propovijedima naglašavao da bolji svijet mogu graditi samo oni koji mole. Hranio je narod riječima Evanđelja. Dopustimo da nas u ovoj homiliji nadahne lik tog skromnog, a u vjeri postojanog pastira. Učimo iz njegove nepokolebljive vjere, iz molitve koja mu je bila oslonac života, iz primjera njegove osjetljive savjesti i nasljedujmo jasnoću njegova svjedočanstva. U središtu duhovnosti kardinala Kuharića bila je čista savjest. Sam je za sebe jednom posvjedočio: 'Ja sam slijedio svoju savjest.' Ta jednostavna izjava sažima njegov životni program - uvijek činiti ono što je ispravno pred Bogom, pa makar to bilo teško ili nepopularno. Savjest je, u skladu s učenjem Crkve, nazivao Božjim glasom u nama koji se mora slušati više od bilo kojeg drugog glasa. Zato je bio beskompromisan kada je u pitanju moralna istina i pravda. Nikakvi pritisci ni prijetnje nisu ga mogle natjerati da izda ono što mu je savjest govorila. A ona mu je uvijek nalagala biti vjeran Bogu, Crkvi i čovjeku u nevolji. Bio je svjestan da 'za ispravan stav vlastite savjesti čovjek mora biti pripravan podnijeti i određeni progon' i nije se bojao posljedica. Hrabro je branio istinu o blaženom Stepincu, unatoč protivljenju vlasti. „Kardinal Franjo Kuharić bio je primjer vjernosti Crkvi. Pozvao bi i nas danas da volimo svoju Crkvu, da ne klonemo pred ljudskim slabostima i grijesima njezinih članova, nego da vjerno čuvamo njezin nauk i zakone“, riječi su zagrebačkog nadbiskupa.

Vjernici na Kuharićevo u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca (Foto: TUZGN)

Godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela održana je 11. i 12. ožujka u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u Zagrebu. Nacionalna ravnateljica PMD u Republici Hrvatskoj s. Ivana Margarin istaknula je kako se „misijski pastoral u našoj zemlji budi i raste, ali najviše ovisi i o aktivnostima župnika.“ „Nastojte uvijek ljudima dati do znanja da smo Crkva koja zna biti zahvalna za sve ono što se čini za Papinska misijska djela“, potaknuo je predsjednik Vijeća za misije HBK porečki i pulski biskup Ivan Štironja i istaknuo kako je važna briga i za buđenje misijskih zvanja te kako je potrebno paziti da se ne izgubi duh želje da imamo više misionara. Nacionalni ravnatelj PMD u Bosni i Hercegovini mons. Luka Tunjić podsjetio je na Papine kateheze o evangelizaciji, rekavši kako je u temi izraženoj riječima „Strast za evangelizacijom i vjerski apostolski žar“, papa Franjo detektirao svu problematiku Crkve i vjernika – „da nam nedostaje strasti za evangelizacijom i vjerskog apostolskog žara.“ Nadbiskup Dražen Kutleša u pozdravnom je govoru istaknuo da je ova skupština prilika za osnaživanje zajedništva u poslanju i promišljanju kako još djelotvornije biti most između Crkve u misijskim krajevima i Crkve u domovini.

Godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela u Zagrebu (Foto: TUZGN)

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 10. ožujka svečanom sjednicom u dvorani „Vijenac“ Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta proslavio je Dan fakulteta. Pozdrav prisutnima, među kojima je bio i episkop Kiril Bojović, uputio je obnašatelj dužnosti dekana prof. dr. sc. Mario Cifrak. „Uzvišenu zadaću služenja istini pozvani smo vršiti u sekulariziranom i multikulturalnom okruženju, što zahtijeva poniznost u traženju, ali i hrabrost u očuvanju svjetla istine. Stoga cijenim i potičem kulturu dijaloga – s društvom, znanošću, umjetnošću – koju njeguje Katolički bogoslovni fakultet. No, taj dijalog nikada ne smije biti na štetu evanđeoske istine, jer je kršćanska poruka najdragocjeniji dar koji možemo ponuditi svijetu“, rekao je Veliki kancelar nadbiskup Kutleša te istaknuo problem odjeljivanja morala i vjere o kojem je govorio i sv. papa Ivan Pavao II. Apostolski nuncij nadbiskup Giorgio Lingua istaknuo je da se ove godine slavi 1700. obljetnica Nicejskog koncila, prvog primjera ekumenske sinodalnosti. „Od njega smo naučili da su međusobno slušanje i zajedničko razlučivanje temeljni alati za rješavanje stalnih napetosti između prošlosti i budućnosti. Papa Franjo dodatno želi produbiti takvu sinodalnost, osobito u ovo vrijeme geopolitičkih, društvenih i crkvenih napetosti, kada Crkva mora biti sposobna prenositi svoj nauk, vjerna svojim izvorima, ali i osjetljiva za nove znakove vremena“, poručio je nuncij. „Od svojih početaka do danas KBF je ostao jedno od središnjih mjesta promišljanja i proučavanja filozofskih, teoloških i humanističkih znanosti, a one su osobito važne u ovo vrijeme tehnološke transformacije i globalnih izazova zbog održavanja dijaloga između znanosti, kulture i društva. Važnost KBF-a je ta da ne promatra svijet kroz prizmu tehnološkog napretka, već kroz prizmu etike, humanizma i vrijednosti koje su temelj svakog društva“, rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a prenijela IKA.

Dan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu (Foto: TUZGN)

Gospićko-senjski biskup Marko Medo posvetio je danas oltar i crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Cetingradu.

Ovogodišnje 34. svečanosti Pasionske baštine održat će se od 14. ožujka do 16. travnja u Zagrebu, Đakovu, Kraljevici, Delnicama, Trsatu, Pakracu i drugim mjestima i bit će posvećene 1100. obljetnici Hrvatskoga kraljevstva. Svečanosti Pasionske baštine jedinstvena su manifestacija u Hrvatskoj, koja u korizmenom liturgijskom vremenu predstavlja umjetnički izričaj nastao nadahnućem Kristove Muke te predstavlja i okuplja glazbena, književna i likovna dostignuća i njihove marne nositelje.