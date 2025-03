Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Post nije samo suzdržavanje od određene hrane već podrazumijeva suzdržavanje od svega što je štetno i nespojivo s najvećom zapovijedi u svetom Evanđelju, a to je zapovijed ljubavi prema Bogu i bližnjemu – stoji u pozivu križevačkog vladike Milana Stipića uoči Velikog i časnog posta svete Četrdesetnice

Sva su misna slavlja diljem Hrvatske u znaku gorljive molitve za Svetog oca.

U Splitu je 2. ožujka završena trodnevna konferencija europskih komisija „Iustitia et pax“. Sudjelovali su splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, đakovačko-osječki nadbiskup i predsjednik Komisije HBK Iustitia et pax Đuro Hranić, supredsjednici Iustitia et pax Europa, glavna tajnica danskog Caritasa, članovi nacionalnih komisija, članovi Predsjedništva i Tajništva Iustitia et pax Europa, svećenici, redovnici, redovnice i vjernici laici.

Konferencija europskih komisija "Iustitia et pax" u Splitu (Foto: Danijela Musulin)

Nadbiskup Križić je istaknuo da se ove godine, uz Jubilej na razini cijele Crkve, u Hrvatskoj slavi veliki nacionalni jubilej povezan s crkvenim saborom održanim prije 1100 godina upravo u Splitu, u splitskoj prvostolnici koja je kao građevina najstarija katedrala na svijetu. Nadbiskup Hranić naglasio je da se hrvatska Komisija, ponajprije po svome tajniku prof. dr. Vladimiru Dugaliću, posljednjih godina približila Komisiji Iustitia et pax Europa te je uspostavljena potrebna i poželjna suradnja. Prva tema radnoga dijela konferencije bila je međureligijski dijalog i pitanje migranata, druga je radionica bila posvećena temi „Iskustvo rata i njegovih posljedica”, a na trećoj se govorilo o braku i obitelji pred suvremenim izazovima. Susret je završio sastankom svih članova europskih komisija, te zajedničkim svečanim misnim slavljem.

Križevački vladika Milan Stipić pozvao je vjernike da se obnove u duhu tijekom Velikog i časnog posta svete Četrdesetnice odnosno korizme, koji za katolike bizantskog obreda Križevačke eparhije počinje s Čistim ponedjeljkom, 3. ožujka i traje do večeri Velike subote, 19. travnja, odnosno do Pashalnog bdijenja uskrsne noći. U Velikom i časnom postu osobito je potrebno čistiti dušu i stoga pristupati svetoj Tajni ispovijedi, kao i svetim Tajnama pričesti. Uz sudjelovanje na svetim službama u crkvi, vjernici su u ovo vrijeme osobito pozvani na djela ljubavi prema bližnjima, osobito prema potrebnima, u vidu davanja milostinje, iskazivanja solidarnosti i suosjećanja kao i pružanja konkretne pomoći. Post nije samo suzdržavanje od određene hrane već podrazumijeva suzdržavanje od svega što je štetno i nespojivo s najvećom zapovijedi u svetom Evanđelju, a to je zapovijed ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Katehetska zimska škola, u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije i Agencije za odgoj i obrazovanje, zaključena je 28. veljače u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u Zagrebu. Ovogodišnja tema bila je „Razgovor teologije i književnosti u svrhu razvoja učenika s posebnim potrebama“. U zaključcima se ističe kako nada vjeroučitelja uvijek treba biti položena u Boga, a ne u svijet ili čovjeka. Nastavno na temu nade kojoj je posvećena i tema redovite Jubilarne godine, naglašeno je kako su upravo vjeroučitelji pozvani biti sidrišta nade, budući da nose veliku odgovornost odgoja novih naraštaja te je zaključeno u korelaciji s književnošću, da nema velike nade bez velikog straha Gospodnjeg, prenijela je IKA.

Moleben za bolesne održan je 28. veljače u kapeli Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru. Moleben je predvodio pravoslavni dušobrižnik Eparhije osječkopoljske i baranjske otac Branimir Mihajlović, a posluživao je Goran Manojlović. Molitvi su nazočili bolnički kapelan, gvardijan franjevačkog samostana i župnik Župe sv. Filipa i Jakova u Vukovaru fra Tonio Vučemilović te župni vikar fra Marijan Ligenza.

Katolički i pravoslavni predstavnici u kapeli Nacionalne memorijalne bolnice u Vukovaru (Foto: Samostan sv. Filipa i Jakova, Vukovar)

„To je povijesni događaj i rezultat uspješne suradnje ravnatelja bolnice dr. Ante Blažanovića, katoličkog bolničkog kapelana i pravoslavnog dušobrižnika“, poručili su iz vukovarskog samostana te dodali da taj „korak očituje suradnju među kršćanskim crkvama u Vukovaru, gradu osjetljive prošlosti, te doprinosi jačanju međusobnog zajedništva i brige za povjerene im vjernike. Održavanje pravoslavnog obreda u katoličkoj kapeli pokazuje i opredjeljenje bolnice za pružanjem cjelovite duhovne skrbi svim njezinim pacijentima, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost.“

U duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor u Lužnici od 22. do 28. veljače održan je deveti provincijalni kapitul Provincije Krista Kralja Družbe Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, na kojemu su sestre razmišljale o svojoj stvarnosti odabravši temu „Gospodine, što hoćeš da učinim?“. Na provincijalnom kapitulu 27. veljače izabrana je nova provincijalna uprava. Nova provincijalna predstojnica je s. M. Emila Barbarić, a Vijeće provincije čine: prva savjetnica i provincijalna zamjenica s. M. Agneta Juka, te savjetnice s. M. Mirjam Gadža, s. M. Jasminka Gašparović i s. M. Geralda Vrkić.

Ove godine obilježava se 60 godina od smrti časnoga sluge Božjega fra Ante Antića. Na spomendan smrti 4. ožujka u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu, gdje je njegov grob, misno slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović. Istodobno u franjevačkoj crkvi Presvetog Otkupitelja na Trsteniku u Splitu euharistijsko slavlje predvodit će šibenski biskup Tomislav Rogić.