Treća korizmena nedjelja. Riječ Božju tumači fra Nikola Jurišić

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti! (Lk 13, 1-9)

fra Nikola Jurišić

Božja strpljivost prema grešniku uvijek će za mene biti nešto što me fascinira. Otkud Mu toliko strpljivosti ili nade da ću biti bolji, ili da će se onaj gori od mene, ako takav uopće postoji, postati bolji? Što god da učinim, uđem u ispovjedaonicu i naiđem na oprost i milosrđe. Bez kraja i uvjeta. Dovoljno je da se kajem i imam bar želju biti bolji. Uvijek samo čujem one riječi: “Ni ja te ne osuđujem. Oprošteni su ti grijesi. Idi u miru”. Otajstvo je to koje nikada neću razumjeti.



Strah me ispitivati granice tog milosrđa i strpljivosti da ne bih možda ostao bez toga. Iako se trudim i pokušavam postati bolji, drugačiji, sličniji Bogu, teško mi to ide. Ne pravdam se ničim jer znam da sam jedini krivac samo ja. Zbog toga se lako mogu staviti na mjesto smokve koju je vinogradar htio posjeći, ali gospodar nije htio u nadi da će donijeti plod sljedeće godine.



Vjerujem da je to iskustvo svakoga od nas. Kad god očekujemo osudu zbog svega što smo u životu učinili, naiđemo na milosrđe i oprost. Ne bi bilo dobro da to neiscrpivo otajstvo Božjeg milosrđa pokušamo iscrpiti. Bar ovu korizmu potrudimo se uzvratiti na taj nezasluženi dar tako da pokušamo donijeti ploda, da promijenimo svoj život.



Korizmeni put za svakog od nas put je obraćenja. Ulaskom u svoju pustinju, skupa s Izabranim narodom u Egiptu, krenuli smo na put u slobodu od grijeha i slobode za Boga. Na tom putu kroz razne kušnje i nevolje doći nam je do Boga. Neće nitko biti sretniji od Njega kada se obratimo. Ta i sam je Isus u prispodobi o izgubljenom sinu rekao da na nebu bude veliko veselje zbog jednog obraćenog grešnika. Želimo li uskratiti tu radost nebu? Često budemo razlog tuge ili razočarenja. Zato bar ove korizme pokušajmo biti radost cijeloga neba.



Zahvalni za dar Božje neizmjerne ljubavi i milosrđa okrenimo novi list u svom životu. Počnimo pisati malo drugačije retke u kojima će se moći pročitati da pripadamo Bogu. Posvetimo malo više vremena odnosu s Bogom u samoći, razmatranju svega onoga što je Isus za nas podnio. Možda nas svijest o tome kako je Isus za nas umro potakne da mi krenemo živjeti za Njega. Ne odgađajmo milost novog početka, nego krenimo već danas.