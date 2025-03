Vijesti iz života Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini

Vrhbosanski nadbiskup metropolit i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić na Pepelnicu je predslavio misno slavlje u sarajevskoj katedrali Srca Isusova

Mons. Ivo Tomašević - Sarajevo

Pod predsjedanjem banjolučkog biskupa mons. Željka Majića u Sarajevu je 4. ožujka održana konstituirajuća sjednica Vijeća za laike, obitelj i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Među ostalim, govorilo se o organizaciji Obiteljskog dana koji će se, kao i prijašnjih godina, održati u posljednju nedjelju mjeseca srpnja. Biskup Majić je također dan ranije u prostorijama BK BiH predsjedao konstituirajućom sjednicom Komisije „Iustitia et pax“ Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se o budućem načinu i metodologiji rada i o aktualnim političkim prilikama u BiH. I Vijeće za liturgiju Biskupske konferencije BiH u novom sazivu održalo je 4. ožujka svoju sjednicu u Sarajevu pod predsjedanjem biskupa Željka Majića. Iznesene su bitne novosti na liturgijskom i glazbenom polju, a bilo je riječi o aktivnostima na pripremi novoga izdanja Misala na hrvatskom jeziku te su razmotreni pojedini dokumenti objavljeni u smjernicama „Za bolje pjevanje u liturgijskim zajednicama“.

Euharistijsko slavlje na Čistu srijedu ili Pepelnicu, 5. ožujka, u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić uz koncelebraciju tajnika Apostolske nuncijature u BiH mons. Javiera Camañesa Forésa, generalnog vikara mons. Slađana Ćosića i drugih svećenika te sudjelovanje redovnica, bogoslova i vjernika koji su ispunili vrhbosansku prvostolnicu. „Obrati se i vjeruj evanđelju!' To su riječi koje Crkva ponavlja svake godine na današnji dan. Te jednostavne riječi i čin posipanja pepelom pokazuju nam put neposredne pripreme za svetkovinu Uskrsa“, rekao je u svojoj propovijedi nadbiskup Tomo Vukšić.

Svećenička duhovna obnova i zajednički početak korizme za sve svećenike Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije obilježen je na Čistu srijedu ili Pepelnicu, 5. ožujka u Biskupijskome centru u Mostaru. Nakon duhovnoga nagovora čapljinskog dekana don Bernarda Marijanovića, uslijedilo je pokorničko bogoslužje u mostarskoj katedrali, prigoda za ispovijed te pobožnost Križnoga puta. Euharistijsko slavlje s obredom pepeljanja predvodio je biskup mons. Petar Palić. „Ne propustimo ovo vrijeme. Uzmimo ove dane prepoznajući Kristovu prisutnost ‘sada’, u ovom trenutku. Nastojmo biti svjesniji Isusove prisutnosti, nastojmo biti malo tiši i u tišini svoga života prepoznati svoga Boga, njegovu veličinu, nježnost i milosrđe”, kazao je biskup Petar u svojoj propovijedi.

Svetu misu na Čistu srijedu, 5. ožujka, u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu, za katolike, pripadnike Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH slavio je generalni vikar Vojnog ordinarijata u BiH mons. Željko Čuturić uz koncelebraciju vojnog kapelana vlč. Fabijana Stanušića.

Zahvalnim misnim slavljem u nedjelju 2. ožujka u banjolučkoj katedrali sv. Bonaventure obilježena je prva obljetnica biskupskog ređenja mons. Željka Majića. Svetu misu predvodio je biskup Željko u zajedništvu s biskupom u miru mons. Franjom Komaricom i uz koncelebraciju nekoliko svećenika te sudjelovanje redovnica i okupljenih vjernika. Na kraju svete mise biskup Majić je zahvalio biskupu Franji i svim biskupima koji su djelovali u biskupiji, svim svećenicima, redovnicima i redovnicama koji su se kao živo kamenje ugradili u taj Božji hram, kao i svim vjernicima koji na jedan poseban način u ovom zahtjevnom vremenu svjedoče evanđelje, ali i svim svjedocima vjere mjesne Crkve banjolučke.

Svećenici koji pastoralno skrbe za vjernike u župama brčanskog, šamačkog i doborskog dekanata Vrhbosanske nadbiskupije, 6. ožujka sudjelovali su na susretu toliškog arhiđakonata održanom u župi Glavosjeka Ivana Krstitelja u Odžaku. Susret je započeo euharistijskim slavljem koje je predvodio nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju pedesetak misnika kojima je dobrodošlicu poželio odžački župnik i doborski dekan preč. Ilija Orkić zajedno sa župnim vikarom vlč. Sandrom Jurešićem. Radni dio susreta moderirao je toliški arhiđakon preč. Darko Tomašević, a prigodna predavanja održali su generalni i sudski vikar mons. Slađan Ćosić i fra Šimo Ivelj. O pastoralnoj praksi povezanoj sa sprovodima te održavanju grobalja i spomen obilježjima izvijestili su brčanski, šamački i doborski dekani: preč. Damir Ivanović, fra Anto Pušeljić i preč. Ilija Orkić.

U provincijalnoj kući i zajednici Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina u sarajevskoj četvrti Bjelave, 6. ožujka svečano je proslavljen Dan rođenja i smrti utemeljiteljice Družbe majke Margarite Pucher uz sudjelovanje vrhovne predstojnice s. Veronike Verbič koja je u kanonskoj vizitaciji ovoj Provinciji. Euharistijsko slavlje predvodio je profesor na Franjevačkoj teologiji fra Marinko Pejić uz sudjelovanje provincijske predstojnice s. Željke Dramac i sestara franjevki sarajevskih zajednica.

Euharistijskim slavljem koje je 4. ožujka u mostarskoj katedrali predvodio biskup Petar Palić, i svečanom promocijom diplomanata, u Biskupijskom centru proslavljen je Dan Teološko-katehetskog instituta u gradu na Neretvi. Sve je pozdravio predstojnik fra Ivan Ivanda, a prigodnu riječ uputio je i dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu vlč. Mario Bernadić. Dodijeljene su diplome i nagrade studentima.

U Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“, od 2. do 4. ožujka održan je redoviti godišnji seminar za svećenike Vrhbosanske nadbiskupije do 10 godina misništva uz sudjelovanje misnika zaređenih od 2015. do 2024. godine. Prigodna predavanja održao je svećenik Zagrebačke nadbiskupije vlč. Andrija Miličević na temu: Svećenička samoća – između problema i prilika. Susret je završen euharistijskim slavljem koje je predvodio nadbiskup Tomo Vukšić

U duhu franjevačkih obljetnica, posebno ovogodišnjega obilježavanja 800 godina „Pjesme brata Sunca“ sv. Franje Asiškog, a u hodu prema 2026. godini i slavlju spomena na 800. obljetnicu od njegova preminuća, 27. i 28. veljače, u Franjevačkom samostanu sv. Bonaventure u Visokom održani su Studijski duhovno-teološko-pastoralni dani Franjevačke provincije Svetog Križa – Bosne Srebrene. Dobrodošlicu braći poželio je gvardijan fra Franjo Radman.

Na groblju sv. Roka u Kloštru Ivaniću pokraj Zagreba 1. ožujka sahranjena je Školska sestra franjevka Bosansko-hrvatske provincije s. Filoteja (Marta) Petrović koja je blago preminula u Gospodinu 28. veljače u 80. godini života i 59. godini redovničkog života. Sestra Filoteja, krsnim imenom Marta, rođena je 1945. godine u Rumbocima pokraj Prozora, a doživotne zavjete položila je 1972. godine u Kloštru Ivaniću. Živjela je i djelovala u: Sarajevu, Kraljevoj Sutjesci, Visokom, Kloštru Ivaniću, Gučoj Gori, Cerniku, Zagrebu, Mainzu u Njemačkoj i na Plehanu.

Redovnica Družbe Marijinih sestara čudotvorne medaljice, s. Slavica Tubak, rodom iz Orahovice kod Žepča, preminula je blago u Gospodinu okrjepljena svetim sakramentima, nakon kratke i teške bolesti, 5. ožujka u Zagrebu, u 41. godini života i 21. godini redovništva. Sprovodni obredi bit će utorak 11. ožujka na Mirogoju. Sestra Slavica Tubak rođena je 1984. godine u Zenici. Godine 1999. došla je kod Marijinih sestara u Osijek gdje je završila srednju školu, a doživotne zavjete položila je 2010. godine. Kao vjeroučiteljica djelovala u Zagrebačkoj i Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji te od 2016. godine u svom rodnom kraju u Žepču. Godine 2023. odlazi u Zagreb gdje je i preminula.

Počivale u miru Božjemu.