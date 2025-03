(Foto: Isusovačka služba za izbjeglice - JRS) ((Foto: Isusovačka služba za izbjeglice - JRS))

CRKVA

JRS. Završen tečaj engleskog jezika za izbjeglice

Projekt Isusovačke službe za izbjeglice "Together for a Better Tomorrow – Empowering Migrants and Refugees", financiran od strane Američkog veleposlanstva, uspješno je završio tečaj engleskog jezika za 12 izbjeglica, pružajući im ključne jezične vještine za lakšu integraciju i profesionalni razvoj. Isusovačka služba za izbjeglice nastavit će pružati različite oblike podrške, uključujući tečajeve jezika, psihosocijalnu i pravnu pomoć, te organizaciju interkulturnih susreta

Isusovačka služba za izbjeglice - JRS Projekt Isusovačke službe za izbjeglice “Together for a Better Tomorrow – Empowering Migrants and Refugees” financiran od strane Američkog veleposlanstva u Hrvatskoj, koji je započeo u listopadu 2024. godine, uspješno je završio jedan od svojih ključnih aktivnosti – tečaj engleskog jezika za izbjeglice. Tečaj engleskog jezika, koji je okupio 12 izbjeglica, omogućio je polaznicima da steknu osnovne jezične vještine potrebne za svakodnevnu komunikaciju, kao i za profesionalni razvoj. Ove vještine ključne su za njihovu lakšu integraciju u novo društvo i radnu sredinu. Na kraju tečaja, polaznicima su dodijeljene diplome, kao priznanje za njihov trud i postignuća tijekom trajanja programa. Projekt uspješno ostvaruje važne aktivnosti usmjerene na podršku izbjeglicama, pomažući im u procesu integracije. Kroz obrazovne programe kao što je tečaj engleskog jezika, projekt pruža ključne alate za smanjenje jezičnih barijera, olakšavajući tako sudionicima pristup boljim mogućnostima za zapošljavanje i veću socijalnu uključenost. Također, u sklopu drugih projekata Isusovačka služba za izbjeglice provodi tečajeve engleskog jezika za još 5 grupa. Isusovačka služba za izbjeglice nastavit će s pružanjem različitih oblika podrške, uključujući tečajeve jezika, psihosocijalnu pomoć, pravnu pomoć i organizaciju interkulturnih susreta, kako bi se izbjeglice podržalo u njihovom daljnjem procesu prilagodbe i integracije u društvo. Ovdje možete poslušati zvučni zapis priloga