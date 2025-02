Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Kroz 300 godina naša franjevačka crkva i samostan bili su mjesto susreta, utjehe i molitve za generacije vjernika pa tako i danas nastavljaju biti svjetionik ljubavi i mira u našem gradu i Domovini – istaknuo je na predstavljanju Zbornika župnik Župe sv. Filipa i Jakova i gvardijan samostana u Vukovaru fra Tonio Vučemilović

Neno Kužina – Zagreb

„300 godina franjevačke crkve u Vukovaru“ naslov je zbornika koji je danas predstavljen u knjižnici Franjevačkog samostana i crkve sv. Filipa i Jakova, a plod je znanstvenog skupa održanog u lipnju 2023. godine.

Sudionici predstavljanja zbornika "300 godina franjevačke crkve u Vukovaru" (Foto: fra Tonio Vučemilović)

U pozdravnoj riječi župnik i gvardijan fra Tonio Vučemilović je istaknuo: „Kroz 300 godina naša franjevačka crkva i samostan bili su mjesto susreta, utjehe i molitve za generacije vjernika pa tako i danas nastavljaju biti svjetionik ljubavi i mira u našem gradu i Domovini. Ovo mjesto svakodnevno privlači posjetitelje, među kojima su i đaci osmih razreda iz cijele Hrvatske koji dolaze u Vukovar kako bi se upoznali s našom poviješću i važnim događajima Domovinskog rata. Uz to, mnogi hodočasnici dolaze u našu crkvu. Grob svetoga Bone i spomen obilježje s imenima svih poginulih i nestalih svjedoče o snazi ovog svetog mjesta koje progovara mirom i dobrom, tješi žalosne, a mlađim naraštajima budi nadu svijetle budućnosti“. Zahvalan braći koja su djelovala u Vukovaru, župnik i gvardijan izrazio je zahvalnost i Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar na izvrsnoj suradnji u ostvarenju ovog nakladničkog projekta, autorima znanstvenih članaka, predstavljačima Zbornika i urednicima – dr. sc. Draženu Živiću i fra Ivici Jagodiću.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje 16. veljače u Župi sv. Ivana Krstitelja u Lugu Samoborskom te blagoslovio temeljni kamen za novu župnu kuću i pastoralni centar. Župa je utemeljena 1987. odvajanjem od Župe sv. Anastazije, a crkva i župna kuća tada su bili u jednoj obiteljskoj kući. Današnja crkva sagrađena je i posvećena 2011. godine.

Blagoslov temeljnog kamena za novu župnu kuću i pastoralni centar u Lugu Samoborskom (Foto: Župa sv. Ivana Krstitelja)

Osvrćući se na navještaj nedjeljnog Evanđelja, Nadbiskup je naglasio kako Isus svojim učenicima upućuje četiri proročka „blago vama“ i četiri „jao vama“. „Tim riječima i nas poziva da promatramo život iz druge perspektive, suprotne onoj koju nameće logika ovozemaljskog života. Biblijski blago vama označava radost i puninu života koje Bog daje onima koji ga prime u svoj život i žive na njegovu slavu. Nasuprot tome, četiri proročka jao vama izražavaju Božje žaljenje nad onim ljudima koji se protive blagoslovu njegove blizine“, riječi su Nadbiskupa koje prenosi mrežna stranica Zagrebačke nadbiskupije.

Križevački vladika Milan Stipić 15. veljače u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice u Križevcima služio je liturgiju namijenjenu za duhovno i tjelesno zdravlje te je predvodio i Moleben pred moćima sv. Šarbela i nazočne pomazao svetim uljem.

Hodočasnička subota sv. Šarbelu u grkokatoličkoj katedrali u Križevcima (Foto: Križevačka eparhija)

„Zdravlje je za kršćanina uvijek dar dobrote i milosti Božje, a veliki dio odgovornosti za zdravlje Gospod je dao i čovjeku. Čovjek je dužan brinuti se za svoje tjelesno zdravlje i velika većina ljudi danas vodi brigu o njemu. Međutim, to je tek dio čovjekova sveukupnog zdravlja. Zdravlje duše je jednako bitno kao i zdravlje tijela, štoviše i bitnije jer duša nam je besmrtna i na sliku Božju stvorena“, rekao je vladika Stipić. „Zato je kršćanin prvenstveno pozvan biti pobožan, bogougodan i bogosličan, a to jest uvijek kada živi po svetom evanđelju, kada u svom životu živi nauk Isusa Krista, darovatelja života, kada u život provodi njegove zapovijedi ljubavi prema svakom čovjeku i svim stvorenjima, i kada se hrani Tijelom i Krvlju Kristovom u Tajnama presvete Euharistije“. Tako je živio i sveti Šarbel i evo, kao svetom Božjem ugodniku mi se danas oko njegovih svetih moći okupljamo i po njemu milost Božju primamo jer znamo da on stoji pred Bogom“.

Na 32. godišnjicu razaranja Franjevačkog samostana sv. Marije Bezgrešne i samostanske crkve Bezgrešnog začeća BDM u Karinu u Domovinskom ratu, u samostanskoj crkvi 13. veljače misno slavlje za Domovinu predvodio je biskupski vikar za pastoral MORH-a i OSRH-a iz Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj don Slavko Rajič, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije.

Misa na obljetnicu razaranja samostana i crkve u Karinu (Foto: Ines Grbić)

„Oružane snage, tzv. JNA i tzv. Srpske krajine, kao odgovor na izgubljene bitke na masleničkom i novigradskom području, razorile su franjevački samostan koji je višestoljetni svjedok vjerskog, duhovnog, društvenog i kulturnog života hrvatskog katoličkog naroda na karinskom području“, rekao je don Slavko, dodavši da se spomen uništenja franjevačkog samostana pridružuje spomen – činu muke, smrti i uskrsnuća našeg Spasitelja, Isusa Krista. Povijesnih događaja iz Domovinskog rata „sjećamo se s ponosom jer 1990-te godine su bile ratne, teške, odlučujuće, ali slavne i nezaboravne godine“, rekao je don Slavko. Podsjetio je i na svoje susrete iz 1990-ih godina s nekim pojedincima. Naveo je kako mu je jedna prognanica iz Vukovara, pobožna žena, 1998. rekla: „Javili su mi da mi je stan obnovljen i da se mogu vratiti u Vukovar. Zahvatio me neki nemir. O Bože, kako ću na vukovarskim ulicama gledati one koji su mi ubili muža, kako ću susretati one koji su činili stravična zla ljudima koji su mi bili dragi i mili. Uvukao se u mene nemir, strah, bijes i nemoć. Bože, pomozi mi!“. Ta prognanica slika je teško ranjenog ljudskog srca te je potrebna sila odozgor da se može nositi sa zlom koje ju je pogodilo, rekao je predvoditelj misnoga slavlja. „Iz opljačkanog, razorenog i obnovljenog samostana u Karinu šaljemo poruku mira i ljubavi domovini Hrvatskoj i cijelom svijetu; da utihnu oružje i ratovi. Neka mir zavlada. Neka nam u tome pomogne zagovor Gospe od Anđela, kraljice Hrvata“, riječi su karinskog župnika i gvardijana fra Petra Klarića.

Hrvatska reprezentacija svećenika, predvođena izbornikom vlč. Krešimirom Žinićem, osvojila je broncu na 17. Europskom prvenstvu u malom nogometu za katoličke svećenike koje je završilo 13. veljače u Mađarskoj. Srebro je pripalo slovačkim, a zlato poljskim svećenicima.