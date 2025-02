Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Ono što Isus poručuje jest da ne možemo reći da nas se ne tiče bolesnik za kojega se nitko ne brine, starac i starica o kojima nitko ne vodi brigu. Ne možemo reći da nas se ne tiču beskućnici i migranti ili strani radnici prema kojima se često ne ponašamo na pravi način. Ne možemo reći da nas se ne tiče ono što se događa u Ukrajini ili Bliskom istoku - rekao je u propovijedi na blagdan Gospe Lurdske riječki nadbiskup Mate Uzinić

Diljem Hrvatske proslavljen je blagdan Gospe Lurdske i 33. svjetski dan bolesnika. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić 11. veljače je pohodio Klinički bolnički centar Osijek. „Volio bih da naš dolazak pročitate kao izraz zahvalnosti, podrške i vrednovanja vašeg samozatajnoga rada i to ne samo vas, nego i svih liječnika, medicinskih sestara, liječničkoga osoblja i svih osoba koje su u službi“, rekao je nadbiskup prigodom posjeta Ravnateljstvu KBC-a. „KBC Osijek je velik sustav, puno je liječnika i medicinskih sestara, puno truda ulažete u vaše permanentno obrazovanje i postižete vrhunske rezultate“, dodao je nadbiskup.

Na Gospu Lurdsku nadbiskup Đuro Hranić pohodio KBC Osijek (Foto: TUDJOS)

„Nama je pacijent na prvom mjestu i mi smo ovdje prvenstveno zbog pacijenata, ne zbog titula, imena, osobnih probitaka“, naglasio je ravnatelj doc. dr. sc. Krunoslav Šego, dodajući: „Važno nam je da pacijenti budu medicinski adekvatno zbrinuti, ali i da njihova nutarnja snaga, koja im je nužna za ozdravljenje, bude što veća. Pacijenti koji su vjernici, bez obzira koje vjere, puno su odlučniji u svom naumu da ozdrave, istaknuo je doc. Šego. Mons. Hranić posjetio je Kliniku za kirurgiju i Zavod abdominalne kirurgije. U misnom slavlju u bolničkoj kapeli nadbiskup je poručio: „Dragi bolesnici, draga braćo i sestre koji skrbite za bolesnike, naš zajednički hod je hvalospjev ljudskom dostojanstvu, pjesma nade koja se razliježe puno dalje od bolničkih soba i kreveta, od sala za operacije i rendgenskih uređaja, koji nas potiče i ohrabruje za zdušnu suradnju u skladu, koji je ponekad teško postići, ali je istodobno ugodan i moćan, kadar donijeti svjetlo i toplinu svakom čovjeku, bolesniku, zaposleniku ove bolnice“, riječi su đakovačko-osječkog nadbiskupa.

Riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodio je misno slavlje 11. veljače u kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske u Rijeci. Na misi su sudjelovali ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. sc. Alen Ružić, glavna sestra Snježana Juričić, predsjednica riječkog ogranka Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara Nada Strčić i drugi. Kao i proteklih godina, vjernici su pod misom mogli pristupiti sakramentu bolesničkog pomazanja.

Na Gospu Lurdsku nadbiskup Mate Uzinić predvodio misno slavlje u kapucinskoj crkvi u Rijeci (Foto: Riječka nadbiskupija)

Poruke svetkovine Gospe Lurdske i Svjetskog dana bolesnika nadbiskup je povezao u tumačenje liturgijskih čitanja. „Ono što Isus poručuje jest da ne možemo reći da nas se ne tiče bolesnik za kojega se nitko ne brine, starac i starica o kojima nitko ne vodi brigu. Ne možemo reći da nas se ne tiču beskućnici i migranti ili strani radnici prema kojima se često ne ponašamo na pravi način. Ne možemo reći da nas se ne tiče ono što se događa u Ukrajini ili Bliskom istoku. Tiče nas se. Ne možemo oprati ruke i to je ono što nam Isus želi reći evanđeoskim ulomkom. Nije to pitanje fizičkog pranja ruku, kao što nije niti pitanje izvanjske čistoće, nego je to pitanje čistoće srca, pitanje je naših duša. Zato Gospa Lurdska često u razgovorima s Bernardicom poziva na molitvu za obraćenje grešnika. Ona, bezgrešno začeta, želi ući u naš šesti dan kako bi nam pokazala put prema sedmom danu“, kazao je mons. Uzinić, a prenijela IKA.

U potresu magnitude 4,8 po Richteru 11. veljače oštećene su župna crkva svetih Kuzme i Damjana u Slivnici u Općini Posedarje i župna crkva Rođenja BDM u Selinama, u sastavu Općine Starigrad – Paklenica, izvijestila je predstojnica Ureda za medije Zadarske nadbiskupije Ines Grbić.

U propovijedi misnoga slavlja 10. veljače prigodom proslave blagdana bl. Alojzija Stepinca, na misi ispred zagrebačke katedrale zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša je istaknuo: „Za mnoge je blaženi Stepinac jedan od najvećih sinova hrvatskoga naroda; za neke je još uvijek znak osporavan. Za nas je nesporno da njegov izniman povijesni i duhovni lik utjelovljuje ideale svetosti, čovjekoljublja i domoljublja u teškim crkvenim i društvenim zbivanjima. Da u tom presudnom povijesnom trenutku nije bilo ovoga hrabrog i svetog čovjeka, tijekovi društvene i crkvene zbilje hrvatskog naroda zacijelo bi išli u drugom smjeru. Danas, 65 godina nakon njegove mučeničke smrti, možemo se zapitati u čemu je privlačna snaga blaženog Alojzija Stepinca.

Stepinčevo ispred zagrebačke katedrale (Foto: TUZGN)

Što je to u njegovu životu i u njegovoj smrti što nas toliko privlači? Privlačnost Stepinčevih jasnih uvjerenja, rječite šutnje, žive vjere, privlačnost Stepinčeve ljudskosti i izazov Stepinčevih privlačnosti“. „Danas u hrvatskom društvu“, nastavio je nadbiskup, „imamo talentiranih, dobronamjernih i požrtvovnih pojedinaca. Ipak vlada dojam da u svim segmentima javnoga života nedostaje jasnoća moralnih uvjerenja, a slijedom toga i jasnoća i smjelost u njihovoj primjeni u konkretnim životnim okolnostima. Blaženi Stepinac u svoj svojoj ljudskoj i kršćanskoj veličini nije bio hladan i nedostižan. Privlačio je jednostavnošću svoje ljudskosti. Ona se na poseban način očitovala pred prijetnjama smrću“. „Draga braćo i sestre, dok u ovoj Svetoj jubilejskoj godini na nacionalnoj razini slavimo 1100. obljetnicu krunjenja prvoga hrvatskoga kralja Tomislava, molimo Gospodina da nam udijeli pronicljivo srce i jasnu viziju kako bismo znali što nam je činiti i za što se valja zalagati. Blaženi Alojzije, hodočasnik nade, ostavio nam je svijetli primjer svetosti, bogoljublja i domoljublja. Neka nam svojim zagovorom pomogne da ostanemo vjerni Bogu i svome narodu“, zaključio je zagrebački nadbiskup.

Na Stepinčevo misa ispred zagrebačke katedrale (Foto: TUZGN)

Nakon sprovodne mise 11. veljače u župnoj crkvi sv. Mihovila arkanđela, na mjesnom groblju u Žminju pokopan je umirovljeni svećenik, kanonik Porečke i Pulske biskupije Marijan Pamić koji je preminuo u 93. godini života.