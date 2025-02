Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Neka pastiri budu uzori stada, sposobni svojim primjerom potaknuti brojna i sveta zvanja za svećeništvo, redovnički život i kršćansku obitelj kako bi svatko dao svoj doprinos bratskijem društvu koje one posljednje stavlja u središte, štoviše, na prvo mjesto, poruka je nadbiskupa Giorgia Lingue na blagdan sv. Vlaha u Dubrovniku

Neno Kužina – Zagreb

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodi večeras misno slavlje u župnoj crkvi sv. Blaža u Zagrebu.

U Velikom Kaštiu u Stonu u tijeku je predstavljanje knjige „Sažete poruke o pravovjernosti i krjeposnom i čistom životu“ sv. Grgura iz Nareka, naučitelja Crkve. O knjizi govore apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua, član Upravnog odbora Svjetskog vijeća Crkava nadbiskup Nareg Alemezian, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić i dr. sc. Vinicije Lupis.

Pontifikalnim misnim slavljem pred katedralom Gospe Velike, koje je u zajedništvu s dvadesetak nadbiskupa i biskupa i sedamdesetak svećenika predvodio mons. Giorgio Lingua, te svečanom procesijom, Dubrovnik je danas proslavio 1053. festu sv. Vlaha, zaštitnika Grada i Dubrovačke biskupije. U homiliji nuncij Lingua prisjetio se posljednjeg inozemnog putovanja svetog Ivana Pavla Drugog, tijekom kojega je blaženom proglasio slavnu kći zemlje Hrvatske: Mariju Propetog Isusa Petković rodom iz Blata na Korčuli. „Sveti Vlaho je svoje vjernike ljubio na konkretan način poput dobrog Pastira, pomažući im duhovno kao biskup, ali i materijalno kao liječnik. Ono što je činio za života – a svjedočanstava o tome ima mnogo – nastavio je činiti i nakon smrti, štiteći, i čak liječeći, brojne vjernike koji su zazivali njegov zagovor. Neka sveti Vlaho nadahne sve one koji posvećuju svoje vrijeme i talente kako bi bližnjima činili dobro, osobito kroz volonterstvo. Posebno mislim na sve one koji, riskirajući čak i vlastiti život, pružaju pomoć žrtvama ratova i prirodnih katastrofa: liječnike, medicinske sestre, vatrogasce i druge. To su ljudi koji svoju profesiju ne žive prvenstveno za sebe ili da bi zaradili za život, već ponajviše za druge, za opće dobro“, riječi su propovjednika koji je dodao kako je po svojim djelima u korist bolesnih sveti Vlaho zapamćen kao čovjek ljubavi prema siromašnima i bolesnima. „Vlaho je bio podrijetlom iz Armenije, a postao je biskup Sebaste, svojeg rodnog grada koji se danas nalazi na području Turske. Zajedno s kraljem, Grgurom Prosvjetiteljem, Vlaho predstavlja korijene kršćanstva armenskoga naroda, prvog naroda koji je u cijelosti prihvatio kršćanstvo i koji je ostao vjeran onom duhu i onoj vjeri koju su mu sveti Vlaho, kao biskup, i Grgur, kao kralj, znali prenijeti“. „Možda ovdje možemo vidjeti neke sličnosti s hrvatskim narodom koji je tijekom stoljeća, unatoč nepovoljnim okolnostima, ostao vjeran svojim korijenima. U Jubilarnoj godini u kojoj se, kao hodočasnici nade, sjećamo 2025. obljetnice Kristovog rođenja, želio bih predložiti dvije molitvene nakane koje možemo povjeriti zagovoru svetoga Vlaha. Prva je molba za jedinstvo svih vjernika u Kristu. Crkva koja je Tijelo Kristovo u sadašnjem vremenu, tijekom stoljeća je zadobila duboku ranu koja i nadalje krvari: podjelu među braćom koja ispovijedaju istu vjeru. Druga molitvena nakana koju želim povjeriti svetom Vlahu povezana je s Jubilarnom godinom: molimo za zagovor svetog Vlaha kako bismo mi, pastiri stada, uvijek prvi bili vjerni ljubavi koja nas je dotakla i zbog koje smo imali hrabrosti ostaviti sve i predati svoje živote služenju narodu i evanđelju. Neka pastiri budu uzori stada, sposobni svojim primjerom potaknuti brojna i sveta zvanja za svećeništvo, redovnički život i kršćansku obitelj kako bi svatko dao svoj doprinos bratskijem društvu koje one posljednje stavlja u središte, štoviše, na prvo mjesto“, poruka je propovjednika.

Župa sv. Petra na Boninovu u Dubrovniku dobitnica je javnog priznanja „Nagrade Dubrovnika” za 2024. godinu za humano djelovanje i očuvanje duhovne i kulturne baštine. Plaketu je na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Dubrovnika preuzeo župnik don Ante Burić.

Devetnica uoči blagdana bl. Alojzija Stepinca počela je u subotu 1. veljače u Krašiću svečanim blagoslovom spomen-zbirke blaženika i euharistijskim slavljem u krašićkoj župnoj crkvi Presvetoga Trojstva, koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. „Župnik Vraneković u svojim zapisima kao karakteristične momente posljednjih Stepinčevih dana ističe: ljubav prema neprijatelju, krajnju strpljivost u bolesti, veliku obzirnost prema drugima, šutljivu molitvu, poniznost, pouzdanje u Boga, smisao za humor i potpunu spremnost za smrt. Sve su to znakovi visokog stupnja teologalnih kreposti vjere, nade i ljubavi koje su resile njegovo svjedočanstvo do posljednjeg daha. Onima koji su ga tih dana okruživali oko smrtne postelje, tužni i uplakani zbog muke koju je podnosio, blaženi je Alojzije rekao: 'Ludo je plakati, ako nam je ići iz ovoga svijeta. Uvijek sam sve primao iz Božje ruke, primam sad i primat ću ubuduće.' Osim praštanja i ljubavi prema neprijateljima, blaženi je Alojzije zrelost svoje kršćanske ljubavi pokazivao u mnoštvu spašenih života, tjelesnih i duhovnih djela milosrđa, ne praveći razliku među ljudima prema nacionalnoj, rasnoj ili staleškoj pripadnosti. Ipak neizostavni i nezamjenjivi oblici ljubavi koje je na poseban način svjedočio naš Blaženik su 'obrana istine, njezino ponizno i uvjereno iznošenje te svjedočenje za nju vlastitim životom', riječi su nadbiskupa Kutleše koje je prenijela IKA.

„Dragi mladi, don Boscov život primjer je autentičnog izbora poziva iz kojeg je niklo poslanje. Poslanje u ovom kontekstu znači jedinstvenu zadaću koju je Bog svakome od nas namijenio. Možda vam se ponekad čini teško razlučiti što Bog želi od vas, ali danas vas pozivam da, nadahnuti i don Boscovim primjerom, slijedite plemenite težnje svoga srca. Ne dopustite da njihov plamen ugase životne teškoće i protivni vjetrovi. Činite to sa svom ozbiljnošću i žarom koji su vam svojstveni“, poručio je u Podsusedu, u homiliji misnoga slavlja na blagdan sv. Ivana Bosca, zagrebački nadbiskup.