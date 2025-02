Šesta nedjelja kroz godinu. Riječ Božju tumači preč. Ivan Lukić

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! (Lk 6,17.20-26)

preč. Ivan Lukić

Braćo i sestre!

Poruka Radosne vijesti nada je svim ljudima! Božja Riječ dotiče i ozdravlja svakoga koji je otvoren da je u čistoći srca i s dobrom nakanom primi. U doticaju s Božjom Riječi otkriva se naša misao, naše mišljenje, koje u mnogim slučajevima nije jednako Božjem. Tako možemo osjećati da je i s blaženstvima koja Isus nabraja. Ali ništa tu ne treba biti čudno jer blaženstva su proglas Božjega Kraljevstva, a ne ovoga svijeta. Tko prihvaća te riječi, zaista je sposoban prihvatiti Kraljevstvo Božje.

Isus svojim životom konkretno pokazuje stvarnost i istinu Kraljevstva Božjega. Kada se zagledamo dobro u Isusov život na zemlji, tekst blaženstava postaje nam jasan. Spomenimo se samo kraja njegova života na zemlji. Blaženi mi jer je Bog radio u našu korist, a ne u svoju. I blaženi će biti svaki onaj koji bude sebe prepoznao u Isusu Kristu, u njegovoj ljubavi koja se u punini očitovala na križu.

Blaženstva su za nas dar milosrđa! Jednostavno, blaženstva samo potvrđuju ono što je toliko puta rečeno u evanđelju: bez Boga ne možemo učiniti ništa. Bez Boga nema spasenja, bez Boga nema smisla, bez Boga nema života vječnoga. Zato blago onima koji kroz svoj život, u svakome danu i trenutku svoga života mogu u vjeri prepoznati i dotaknuti Boga. Jer u Njemu osjećaju olakšanje, po Njemu doživljavaju spasenje i od Njega se nadaju vječnoj radosti u Kraljevstvu nebeskom.

Taj osjećaj i istina da je jedino u Bogu sve, da je jedini on važan u pogledu ovozemaljskog i vječnog života još se više pojačava u recima nakon blaženstava koji započinju riječima 'jao vama'. Tu još bolje dolazi do izražaja središnja misao blaženstava. Jao onima koji se uzdaju sami u sebe, jao onima koji misle da su sami pronašli utjehu i zadovoljstvo, jao onima koji se u životu uzdaju u svoju snagu i mudrost. Jao onima koji ne misle na one koji plaču, gladuju, bolesni su, sami, zatvoreni, povrijeđeni, ostavljeni… Jao svima onima koji svoje oči i svoje srce zadržavaju samo na onome što je prolazno, u čemu će naći svoj mir kada dođe kraj.

Važno je ono što se događa u srcu, važno je da si pronašao Isusa i u njemu svoje sve. Važno je da ti je srce ispunjeno ljubavlju, da si ga u slobodi otvorio Bogu i čovjeku. Važno je da ti vjera bude velika da Isusa možeš svakoga trenutka dotaknuti i osjetiti njegov dodir. Važno je da to što osjećaš i živiš s Isusom znaš s drugima podijeliti.

Važno je da na životnom putu budemo hodočasnici nade koja ne postiđuje jer ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetome koji nam je dan (usp. Rim 5,5).