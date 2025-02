Sveti Ignacije Lojolski, utemeljitelj Družbe Isusove, kojoj pripada i papa Franjo, jedan je od velikana kršćanske duhovnosti. Ignacijevska duhovnost duboko je oblikovala živote nebrojenih i nastavlja ih mijenjati i danas. Utorkom, zajedno s isusovcem p. Lukom Ilićem, razmišljamo o životu sv. Ignacija, njegovoj duhovnosti i nasljeđu koje je ostavio Crkvi i svijetu.

p. Luka Ilić SJ

U prethodnoj smo se emisiji upoznali s duhovnim vježbama sv. Ignacija Lojolskoga, kroz koje nas Bog želi osloboditi od svega što nas udaljuje od Njega, kako bi nam darovao slobodu za ljubav – slobodu koja će nas potaknuti da gorimo i izgorimo za Boga i bližnje. U ovome ćemo pak nastavku malo pobliže promotriti ignacijevsku duhovnost i neke njezine temeljne značajke. Pitamo se: koliko je ta duhovnost danas relevantna? Kako nam može pomoći da rastemo u ljubavi prema Bogu i bližnjemu?

Načelo i temelj ignacijevske duhovnosti

Za početak nam je potrebno čvrsto Načelo i temelj, s kojim smo se već susreli dok smo govorili o Ignacijevim duhovnim vježbama. Naime, u tome kratkom tekstu sadržane su temeljne značajke ignacijevske duhovnosti. Zato je važno uvijek iznova vraćati se tomu tekstu kako bismo dublje pronikli u bogatstvo koje nosi. Sveti Ignacije piše:

„Čovjek je stvoren da Gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje, da mu služi i da tako spasi svoju dušu, a ostale stvari na zemlji stvorene su radi čovjeka, da mu budu od pomoći da postigne svrhu za koju je stvoren. Odatle slijedi da se čovjek smije njima poslužiti toliko koliko ga podupiru u njegovu određenju, a toliko treba da ih se otrese koliko ga u tome priječe. Stoga je potrebno da se učinimo neopredijeljenima prema svim stvorovima u svemu onom što je prepušteno izboru naše slobodne volje i nije zabranjeno, tako da, što se nas tiče, ne volimo zdravlje više od bolesti, bogatstvo više od siromaštva, čast više od sramote, dug život više od kratka života, pa tako i u svemu ostalom, želeći i birajući jedino ono što nas više dovodi k svrsi za koju smo stvoreni“ (DV 23).

Iz Načela i temelja razvidno je da pobjeda nad samim sobom i uređivanje vlastitoga života nisu cilj samima sebi, već služe tomu da čovjek postane spremniji odgovoriti na svrhu za koju je stvoren – upoznati i ljubiti Boga.

Stvorenje upućuje na Boga

Međutim, kako bi čovjek ostvario taj svoj konačni cilj, potrebno je imati ispravan odnos ne samo sa Stvoriteljem već i sa stvorenjima. Sveti Ignacije napominje da su „ostale stvari na zemlji stvorene radi čovjeka, da mu budu od pomoći da postigne svrhu za koju je stvoren“. Stvorenja nisu tu slučajno, nego ih je Bog stvorio kako bi očitovala Njegovu dobrotu i slavu te kako bi pomogla čovjeku spoznati i uzljubiti Boga. Otkrivamo tako da stvorenja upućuju na Onoga koji ih je stvorio, održava u postojanju i daje im moć djelovanja.

Ako je Bog na intiman način prisutan u svome stvorenju (usp. DV 235), tada ga možemo otkriti svuda oko nas: u ljepoti prirode, u drugim ljudima, u susretima i razgovorima, u šetnjama, te u svemu što vidimo, kušamo, čujemo, razumijemo i činimo. Ignacije nas stoga poziva da „tražimo i pronalazimo Boga u svim stvarima“.

Promatrajući tako svijet oko nas otkrivamo da taj isti svijet odražava Božju dobrotu i ljubav, a i nas je same Bog stvorio i otkupio. Ignacije u duhovnim vježbama poziva svakoga pojedinog od nas da promišljamo o tome kako nam je Bog dao da postojimo, živimo, osjećamo i mislimo. Isto nas je tako učinio svojim hramom, stvorivši nas na sliku i priliku svoga Božanskog Veličanstva (usp. DV 235).

Razmatranje o svemu tome potiče nas na zahvalnost. Njoj pak nasuprot je nezahvalnost koju sv. Ignacije naziva jednim od najtežih grijeha jer predstavlja „zaborav primljenih milosti, dobročinstava i blagoslova. Kao takva je uzrok, počelo i izvor svih grijeha i nevolja“ (Pismo 55). No kako njegovati zahvalnost, a izbjeći nezahvalnost? To postižemo obavljanjem svakodnevnoga egzamena (usp. DV 43). U toj molitvi gledamo na proživljeni dan i uz Božju pomoć nastojimo otkriti u kojim je to iskustvima, susretima, osobama i stvarima bio Bog te mu zahvaljujemo na Njegovim dobročinstvima.

Odbaciti ono što me udaljuje od Boga

Sve što postoji na svijetu upućuje na Božju dobrotu i ljubav i potiče nas na ljubav punu zahvalnosti prema Bogu, ali sv. Ignacije upozorava da neuredna i neodgovorna upotreba stvari može postati prepreka našemu konačnom cilju. Time dolazimo do Ignacijeva načela tantum-quantum (hrv. toliko-koliko). Prema tome načelu, čovjek se smije poslužiti stvarima toliko koliko ga podupiru u njegovu određenju, a toliko treba da ih se otrese koliko ga u tome priječe.

Primjerice, internet može biti koristan alat za naš posao ili apostolat, ali njegova neuredna i pretjerana upotreba može štetiti nama samima, našim odnosima i našemu duhovnom životu jer vrijeme koje bismo mogli provesti družeći se s prijateljima i obitelji ili u molitvi provodimo na internetu. Ignacije nas želi naučiti koristiti stvari toliko koliko nam pomažu u ostvarenju naše svrhe, a otresti ih se ako nas odvode od našega cilja.

Razlučivanje duhova

No kako otkriti što nas više približava ili udaljava od Boga? Ignacijev odgovor leži u razlučivanju duhova. Promatranjem naših unutarnjih duhovnih pokreta možemo prepoznati koja iskustva ili ponašanja u nama izazivaju konzolaciju ili duhovnu utjehu, odnosno što nas vodi prema Bogu, a koja iskustva ili ponašanja donose dezolaciju ili duhovnu suhoću, tj. što nas udaljava od Njega.

Pitamo se tako što nas, s jedne strane, potiče na veću ljubav prema Bogu, što nas vodi prema većoj nutarnjoj slobodi, nutarnjemu veselju i miru, što nas više privlači k božanskim stvarima i na rad oko spasenja vlastite duše i spasenja drugih ljudi; a s druge strane, što nas vodi u zamračenost duše, nutarnji nemir, pobude na niske i zemaljske stvari, što nas potiče na nepouzdanje, beznađe, nedostatak ljubavi, mlakost i žalost (usp. DV 316–317). Drugim riječima, što nas vodi u život, a što u smrt?

Sloboda od i sloboda za

Iz onoga što smo dosada rekli može se naslutiti da je za sv. Ignacija pitanje unutarnje slobode ili indiferentnosti temeljno. Naša nas vjera uči da su sva stvorenja dobra jer ih je Bog, koji je sama dobrota, stvorio i htio, ali naš odnos prema njima može biti bilo uredan bilo neuredan. Pozvani smo njegovati uredan odnos prema stvorenjima, što uključuje stav nutarnje neopredijeljenosti prema njima. To nipošto ne znači ravnodušnost, već unutarnju slobodu ili nenavezanost, koja nam omogućuje da ne postanemo robovi stvorenih stvari, uključujući zdravlje, bogatstvo, ugled i dug život.

Sveti nas Ignacije tako poziva da budemo slobodni, ali ta sloboda nije svrha samoj sebi. Radije, ta sloboda od prisno je povezana sa slobodom za. Riječ je o tome da nadiđemo životarenje u mediokritetu, bezvoljnosti, tromosti i nezainteresiranosti te da otkrijemo neizmjernu dobrotu i ljepotu Boga, koji nas je stvorio iz ljubavi i želi da živimo dostojanstvo i slobodu djece Božje. Time dolazimo do Ignacijeva magisa – težnje za „više“ – koji nas poziva da tražimo ono što nas više potiče na rast u ljubavi prema Bogu i bližnjima, ono što nam više pomaže njegovati ispravan odnos prema stvorenjima i ono što nas više približava svrsi za koju smo stvoreni – dioništvu u božanskome dobru.

U sljedećoj, posljednjoj emisiji našega serijala podrobnije ćemo istražiti ranije spomenuti egzamen. Pitat ćemo se kako tražiti i nalaziti Boga u svakodnevici te kako njegovati stav zahvalnosti prema Njemu.