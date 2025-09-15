यूक्रेन, रोमानिया के आसमान में रूस का नया अतिक्रमण
वाटिकन न्यूज
गाजा, सोमवार 15 सितंबर 2025 : रविवार 14 सितंबर को कीव ने लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित किरिशी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया, जो रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, "सबसे तेज़ी से काम करने वाले प्रतिबंध रूसी तेल रिफाइनरियों पर बमबारी हैं।" उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात दोहराई, जिन्होंने नाटो को रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने और चीन पर टैरिफ लगाने का आह्वान दोहराया था। इसके अलावा, पर्म में एक रासायनिक संयंत्र, सेवास्तोपोल में एक रूसी बेड़े का संचार केंद्र और ओर्योल और कुर्स्क के बीच रूसी रेलवे लाइन को भी निशाना बनाया गया।
बुखारेस्ट: अस्वीकार्य घटना
इस बीच, पिछले शनिवार को रोमानिया के ऊपर एक रूसी ड्रोन की 50 मिनट की उड़ान चिंता का विषय बन गई है: रोमानियाई सरकार ने इसे "गैर-ज़िम्मेदाराना कार्रवाई और काला सागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक चुनौती" बताया है, रूसी राजदूत व्लादिमीर लिपेव को सूचित किया है और घोषणा की है कि वह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाएगी। यूरोपीय संघ के नेताओं, आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और विदेश मामलों की उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास ने भी इस घटना पर टिप्पणी की, इसे "एक और अस्वीकार्य उल्लंघन" बताया और रोमानियाई सरकार के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की।
ज़मीनी स्तर पर
हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन ईस्टर्न सेंटिनल को मज़बूत किया जा रहा है: पोलिश राष्ट्रपति करोल नवरोकी ने पोलिश धरती पर नाटो सैनिकों की एक टुकड़ी की मौजूदगी को मंज़ूरी दे दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, आखिरकार, रातोंरात रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने बेलगोरोड क्षेत्र में छह यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया और उन्हें रोक लिया।
