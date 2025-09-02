सूडान में बाढ़ से मारे गए 1,000 लोगों के लिए पोप की प्रार्थना

सूडान के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन (AFP or licensors)

पोप लियो 14वें ने सूडान के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में मारे गए 1,000 से अधिक लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, जिसमें एक पूरा गांव नष्ट हो गया।

वाटिकन न्यूज

सूडान, मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (रेई) : कई दिनों की भारी बारिश के बाद, 31 अगस्त को सूडान के दारफुर क्षेत्र के एक गाँव, तरासिन, में भूस्खलन हुआ जिससे यह पूरी तरह नष्ट हो गया।

सूडान लिबरेशन मूवमेंट-आर्मी के अनुसार, मर्रा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित इस गाँव में कम से कम 1,000 लोग मारे गए।

मंगलवार को, पोप लियो 14वें ने एल ओबेद धर्मप्रांत के बिशप, युनान टोम्बे ट्रिल कुकू अंडाली को एक टेलीग्राम भेजकर अपनी संवेदना व्यक्त की।

वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित संदेश में, पोप ने सभी को अपनी "आध्यात्मिक निकटता" का आश्वासन देते हुए कहा कि वे मृतकों, उनके निधन पर शोक मनानेवाले सभी लोगों और अभी भी लापता लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं।

पोप लियो ने मृतकों को ईश्वर की दया पर सौंप दिया और सूडान के लिए "सांत्वना और शक्ति के दिव्य आशीष" की कामना की।

गाँव पूरी तरह से नष्ट हो गया

सूडान लिबरेशन मूवमेंट-आर्मी ने सोमवार को पीड़ितों के शवों को बरामद करने में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों और संयुक्त राष्ट्र से अपील की।

सूडान लिबरेशन मूवमेंट-आर्मी, जो दारफुर क्षेत्र में स्थित इस क्षेत्र को नियंत्रित करती, लेकिन गृहयुद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेती है, ने अपने बयान में कहा कि पूरा गाँव "पूरी तरह से जमींदोज हो गया है।"

बयान में कहा गया है कि "प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि गाँव के सभी निवासियों की मौत हो गई है, जिनकी संख्या एक हज़ार से ज़्यादा होने का अनुमान है। केवल एक व्यक्ति ही बच पाया है।"

खार्तूम में सत्तारूढ़ संप्रभु परिषद ने तरासिन के "निर्दोष निवासियों" की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उसने क्षेत्र में सहायता के लिए बचाव बलों को तैनात किया है।

देश की सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच तनाव बढ़ने के बाद, सूडान में गृहयुद्ध दो साल से ज़्यादा समय से चल रहा है।

विकट मानवीय स्थिति

संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता समूह, लड़ाई के कारण, दारफुर क्षेत्र के कई इलाकों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिनमें मर्राह पर्वत के गाँव भी शामिल हैं।

डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक चिकित्सा संस्था ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह क्षेत्र सूडान में मानवीय सहायता के लिए एक "ब्लैक होल" है।

मर्राह पर्वत एक ऊबड़-खाबड़ ज्वालामुखी श्रृंखला है जो संघर्ष के एक महत्वपूर्ण बिंदु, अल-फशर के दक्षिण-पश्चिम में 160 किलोमीटर तक फैली हुई है।

कई विस्थापित परिवार अपेक्षाकृत सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र की तलाश में अल-फशर से पलायन कर गए हैं।

सूडान के गृह संघर्ष के कारण 40,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 14 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं, तथा युद्धग्रस्त दारफुर क्षेत्र में अकाल और बीमारी व्याप्त है।