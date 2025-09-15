इज़राइल के ख़िलाफ़ अरब शिखर सम्मेलन। क़तर ने प्रतिबंधों का आह्वान किया

इज़रायली सेना द्वारा गाजा शहर के निवासियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिए जाने के बाद विस्थापित फिलिस्तीनी दक्षिण की ओर जाते हुए (MAHMOUD ISSA)

कतर की राजधानी में हमास वार्ताकारों पर इज़राइली हमले के बाद दोहा में अरब और मुस्लिम देशों का एक असाधारण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ट्रम्प ने नेतन्याहू सरकार को चेतावनी दी: "मध्यस्थता करने वाला देश हमारा सहयोगी है।" इस बीच, कल गाजा में हुए हमलों में कम से कम 52 लोग मारे गए (आज सुबह 10), जबकि यूरोप में फ़िलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और पट्टी में सहायता पहुँचाने के लिए ग्लोबल सुमुद फ़्लोटिला में और भी जहाज शामिल हो रहे हैं।

गाजा, सोमवार 15 सितंबर 2025 : दोहा में इज़राइल द्वारा हाल ही में किए गए हमले, जिसमें हमास सदस्यों को निशाना बनाया गया था, कतर इसे गाजा युद्धविराम वार्ता को विफल करने के एक स्पष्ट प्रयास के रूप में देखता है। इस हमले को मध्यस्थ देश द्वारा नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, जिसने क़तर की राजधानी में अरब और मुस्लिम देशों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इज़राइल पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, जिसे उसने "अपराध" कहा। अरब नेता अडिग हैं और मिस्र ने बैठक की निगरानी के लिए अपने विमान भेजे हैं, जिसमें तुर्की भी शामिल है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा, "क़तर हमारा सहयोगी है। इज़राइल को सावधान रहना चाहिए।" पश्चिमी तट में चल रहे तनाव के संबंध में, अफवाहें बताती हैं कि इज़राइल अनिवार्य रूप से विलय के लिए सहमत हो गया है, जिससे क्षेत्र दो भागों में विभाजित हो जाएगा।

गाजा में अभियान जारी

इस बीच, गाजा शहर में एक बड़े ज़मीनी हमले के लिए सैकड़ों टैंक तैयार हैं, जहाँ कल ही इज़राइली हमलों में कम से कम 52 लोग मारे गए थे। आज सुबह 10 और लोग मारे गए, जिनमें छह साल के जुड़वां बच्चे भी शामिल हैं। इज़राइली प्रसारक चैनल 12 के अनुसार, कई हमास अधिकारी भी इस विकट स्थिति से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों के समन्वय के लिए एजेंसी ने फ़िलिस्तीनी इस्लामी संगठनों द्वारा क्षेत्र के निवासियों को निकालने की व्यवस्था के माध्यम से अपने परिवारों को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने के प्रयासों का खुलासा किया है। अब तक, 300,000 नागरिकों को गाजा शहर से दक्षिणी पट्टी में पहुँचाया जा चुका है।

दुनिया भर में पाल-समर्थकों का जुड़ना

फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन बढ़ रहे हैं: कल स्पेन के मैड्रिड में लगभग 1,00,000 लोग सड़कों पर उतरे, जहाँ तीखी झड़पें और गिरफ्तारियाँ हुईं। यह नागरिक विद्रोह समुद्र में जारी है और ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला गाजा की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही, ट्यूनीशिया और ग्रीस सहित विभिन्न स्थानों से रवाना होने वाले विभिन्न बेड़े भूमध्य सागर में एक साथ आएँगे।