गज़ा में इस्राएली हमले तेज होने से कम से कम 50 फिलिस्तीनी मारे गए

गजा शहर में, डॉक्टरों के अनुसार, रात में इस्राएली हमलों में मारे गए फिलिस्तीनियों का अंतिम संस्कार किया गया।

फिलिस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी वाफा (WAFA)के अनुसार, गज़ा पट्टी में इस्राएली सैन्य कार्रवाई में रविवार को कम से कम 50 फिलिस्तीनी मारे गए।

वाटिकन न्यूज

गज़ा, मंगलवार, 9 सितंबर 2025 (रेई) : फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा के अनुसार, गज़ा में इस्राएली सैन्य कार्रवाई में रविवार को कम से कम 50 फिलिस्तीनी मारे गए। एजेंसी ने बताया कि इनमें से 46 मौतें उत्तर गज़ा में हुईं।

गज़ा नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता महमूद बासल ने कहा कि आज सुबह से अबतक करीब 50 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गईं और 100 अन्य क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनमें हजारों लोगों के रहनेवाले ऊंची इमारतें भी शामिल हैं।

उन्होंने इसे 18 मार्च के बाद युद्ध का 'सबसे मुश्किल दिन' बताया और कहा कि लगातार बमबारी से बचाव दल 'थक' गए हैं।

इस्राएल डिफेंस फोर्सेज़ ने कहा कि उसने गज़ा शहर में एक ऊंची इमारत पर हमला किया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हमास निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता था।

इस दावे के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया। हमास ने इस दावे को 'बेबुनियाद झूठ' बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ये इमारतें आवासीय थीं।

गज़ा शहर में इस्राएली कार्रवाई रविवार को भी जारी रही, जिससे और लोग विस्थापित हो गए।

वहीं, हमास ने कहा कि वह युद्ध समाप्त करने, इस्राएल की पूरी वापसी और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी शासन संस्था के गठन के बदले सभी बंधकों को रिहा करने पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

समूह ने कहा कि उसे अमेरिकी मध्यस्थों के माध्यम से संघर्ष विराम के प्रस्ताव मिले हैं और वह लड़ाई रोकने के किसी भी प्रयास का स्वागत करता है। उसने इस्राएल से स्पष्ट प्रतिबद्धता की मांग की और अतीत में हुए असफल समझौतों की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दी।