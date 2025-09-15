इज़राइली हवाई हमले में गाज़ा टावर ध्वस्त, मौत का आंकड़ा बढ़ा

इज़रायली हवाई हमलों में गाजा शहर में खाली कराए गए अल-गेफारी टावर को निशाना बनाया गया

इज़राइली युद्धक विमानों ने पश्चिमी गाज़ा शहर में एक बहुमंजिला इमारत को नष्ट कर दिया है, जो चल रहे संघर्ष के बीच शहरी क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है।

वाटिकन न्यूज

गाजा, सोमवार 15 सितंबर 2025 : इज़रायली युद्धक विमानों ने रविवार 14 सितंबर को पश्चिमी गाजा शहर में एक बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया, जो बढ़ते सैन्य अभियानों के बीच घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इज़रायली सेना द्वारा निकासी की चेतावनी जारी करने के तुरंत बाद अल-कौथर टावर ढह गया।

बचाव दल द्वारा जीवित बचे लोगों की तलाश के दौरान मलबे से घना धुआँ उठ रहा था।

निवासियों ने बताया कि इमारत और आस-पास के आश्रयों में दर्जनों परिवार रहते थे। इज़रायली सेना ने कहा कि हमास का बुनियादी ढाँचा घटनास्थल के अंदर या उसके पास स्थित था, जबकि स्थानीय सूत्रों ने कहा कि वहाँ व्यावसायिक कार्यालय थे।

हमास द्वारा संचालित सरकारी मीडिया कार्यालय ने इस हमले को गाजा शहर में आवासीय क्षेत्रों को ध्वस्त करने के व्यापक अभियान का हिस्सा बताया। अधिकारियों ने कहा कि तीव्र बमबारी ने कई निवासियों को दक्षिण की ओर भागने पर मजबूर कर दिया है।

इसके अलावा, रविवार को, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रक्त परीक्षण और वायरस जांच के लिए सामग्री सहित चिकित्सा अभिकर्मकों और प्रयोगशाला आपूर्ति की गंभीर कमी की चेतावनी दी। अधिकारियों ने कहा कि इस व्यवधान से मरीजों और घायलों के निदान पर असर पड़ रहा है।

आधिकारिक समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए द्वारा उद्धृत चिकित्सा सूत्रों के अनुसार, शनिवार को गाजा पट्टी में इज़राइली गोलाबारी में कम से कम 45 फ़िलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जिनमें गाजा शहर के 29 नागरिक शामिल हैं।

फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने व्यापक विनाश, बढ़ती हताहतों की संख्या और अस्पतालों पर बढ़ते दबाव की सूचना दी है क्योंकि इज़राइली सेना ने अभियान बढ़ा दिया है और नागरिकों से घरों को खाली करने का आग्रह किया है।