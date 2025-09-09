इस्राएल ने गज़ा शहर खाली करने का आदेश दिया

इस्राएल द्वारा खाली करने के आदेश के बाद लोग गज़ा से बाहर जाते हुए

गज़ा शहर के निवासियों पर मंगलवार को इस्राएली पर्चे गिराए गए, जिनमें उन्हें तुरंत वहां से खाली करने का आदेश दिया गया था। तेल अवीव सरकार ने कहा था कि वह हमास को खत्म करने के लिए इस क्षेत्र पर हमला करनेवाली है।

वाटिकन न्यूज

गज़ा, मंगलवार, 9 सितंबर 2025 (रॉयटर) : गज़ा शहर में करीब 10 लाख लोग रहते थे, लेकिन अक्टूबर 2023 में इस्राएली हमलों से पहले ही ज़्यादातर घर और बुनियादी ढांचा तबाह हो गया था। लगातार बमबारी और हमलों के बीच, वे संभावित हमले के लिए हफ्तों से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस्राएली सरकार ने हमास को उसके आखिरी ठिकानों पर घातक झटका देने का प्लान बनाया है।

स्थानीय निवासियों को दक्षिणी तट पर पहले से ही भीड़-भाड़ वाले अल-मावासी इलाके में एक निर्धारित "मानवीय क्षेत्र" में जाने का निर्देश दिया गया है, जहाँ हजारों फिलिस्तीनी पहले से ही टेंट में रह रहे हैं।

जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं

मंगलवार को निकाले गए निकासी आदेशों से शहर के निवासियों में कथित तौर पर दहशत फैल गई। उनका कहना है कि बमबारी और मानवीय संकट से बचने के लिए उनके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है।

कैंसर के मरीजों के लिए बनाए गए टेंटवाले इलाके में लोग कहते हैं कि वे फंसे हुए हैं।

मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम

इस्राएल पर फिलिस्तीनी इलाके में लगभग दो साल तक चले अभियान के कारण नरसंहार का आरोप लगा है, जिसमें 64,500 से अधिक लोग मारे गए। पर्यवेक्षकों का कहना है कि गाजा शहर पर बढ़ा हुआ हमला और भी कई नागरिकों की जान खतरे में डाल सकता है।

इस्राएल इस दावे से इनकार करता है और 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकवादियों के हमले का हवाला देते हुए अपने आत्मरक्षा के अधिकार की बात कहता है। इस हमले में 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था।

इस्राएल के इस प्लान को रोकने के लिए संघर्ष विराम पर बातचीत की उम्मीद थी, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इस्राएल का यह नया हमला लगभग दो साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए संघर्ष विराम की कोशिशों को और मुश्किल बना सकता है।

इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास ने हथियार नहीं डाले हैं, इसलिए इस्राएल के पास गज़ा में अपना काम पूरा करने और हमास को हराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमास का कहना है कि जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनता, तब तक वह हथियार नहीं डालेगा और युद्ध खत्म करने के समझौते के बिना सभी बंधकों को रिहा नहीं करेगा।