अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस : डिजिटल जगत का आधार

8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर, यूनेस्को ने आंकड़ा और जानकारी साझा की, जिसमें बताया गया है कि साक्षरता लोगों को आलोचनात्मक सोच विकसित करने और “सूचना से भरपूर समाज और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित, प्रभावी और ज़िम्मेदार तरीके से” आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है।

यूनेस्को, मंगलवार, 9 सितंबर 2025 (रेई) : 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1967 में शुरू हुआ यह दिन विश्व नेताओं, नीति-निर्माताओं और आम लोगों को यह याद दिलाता है कि “अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और सतत समाज बनाने के लिए साक्षरता कितनी महत्वपूर्ण है।”

सभी के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में साक्षरता एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को अन्य मानव अधिकारों, अधिक स्वतंत्र और वैश्विक नागरिकता का आनंद लेने में सक्षम बनाता है।

डिजिटल युग में साक्षरता

इस वर्ष की विषयवस्तु है “डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना”, जिसका उद्देश्य साक्षरता को तकनीकी परिवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखना है। यूनेस्को ने 2025 के साक्षरता दिवस के लिए एक फैक्टशीट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि साक्षरता का महत्व पारंपरिक कागज पर लिखने और पढ़ने से कहीं आगे है। बल्कि, “यह अब डिजिटल कौशल, डिजिटल टेक्स्ट और टूल्स के साथ सुरक्षित और महत्वपूर्ण जुड़ाव और समावेशी डिजिटल परिवर्तन के लिए आधार के रूप में काम करता है।”

अभी भी काम बाकी है

2015 से 2024 के बीच, 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वयस्कों में साक्षरता दर 86% से बढ़कर 88% हो गई। सबसे तेज़ प्रगति मध्य और दक्षिण एशिया में हुई, जहाँ वयस्क साक्षरता दर 72% से बढ़कर 77% हो गई। सब-सहारा अफ्रीका में भी यह दर 65% से बढ़कर 69% हो गई।

2024 में, 15-24 साल के युवाओं की साक्षरता दर 93% तक पहुँच गई, जो बुनियादी शिक्षा में सुधार का संकेत है। फिर भी, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रगति “अभी भी अपर्याप्त और असमान है”, क्योंकि 2024 में भी 739 मिलियन वयस्कों में बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी है।

2015-2024 के बीच हुए एक सर्वेक्षण से पता चला कि दुनिया के आधे से ज़्यादा अशिक्षित वयस्क – 441 मिलियन लोग – दुनिया के सिर्फ़ 10 देशों में रहते हैं। यूनेस्को का कहना है कि साक्षरता दर में यह लगातार अंतर अवसरों को सीमित करता है और “सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और बढ़ाता है, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और हाशिए के लोगों के लिए।”

पढ़ाई-लिखाई जीवन के लिए जरूरी है

आज के इस तकनीकी युग में, पढ़ाई-लिखाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हर किसी को डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से भाग लेने का मौका देती है। इंटरनेट तक पहुँच देने के अलावा, पढ़ाई-लिखाई लोगों को सही तरीके से सोचने और “जानकारी से भरी समाज एवं अर्थव्यवस्था में सुरक्षित, प्रभावी और ज़िम्मेदार तरीके से काम करने” में मदद करती है।

लेकिन यूनेस्को का कहना है कि सभी के पास डिजिटल दुनिया से निपटने के लिए ज़रूरी साधन नहीं हैं और कई शिक्षक छात्रों को नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाने में खुद को अक्षम समझते हैं। दुनिया के लगभग आधे देशों में शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने के कौशल से परिचित कराने के लिए मानक हैं।

यूनेस्को चेतावनी देता है कि इन साक्षरता कौशल के बिना लोगों के लिए "गलत जानकारी और भ्रामक जानकारी का सामना करना" और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि, चुनौती यह है कि "अधिक साक्षर, समावेशी, सतत और शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए पर्याप्त और सतत फंडिंग ज़रूरी है।" यूनेस्को ने 102 देशों का सर्वेक्षण किया और पाया कि उनमें से 57% देशों ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा बजट का 4% से भी कम हिस्सा साक्षरता और शिक्षा के लिए आवंटित किया था - "यह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगातार कम निवेश को दर्शाता है।"

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य बेहतर शिक्षा के लिए अधिक धन और लोगों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बदलाव लाना है, ताकि इस लगातार बढ़ती टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में, लोगों के पास न केवल जीने के लिए बल्कि सफल होने के लिए भी आवश्यक साधन और कौशल हों।