आईएइए के महानिदेशक: हमें परमाणु प्रसार की ओर बढ़ते चलन को रोकना होगा

पोप लियो 14वें से मुलाकात के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने वाटिकन न्यूज़ से परमाणु पुनर्सशस्त्रीकरण और प्रसार की ओर तेज़ी से बढ़ रहे कदम को रोकने की तात्कालिक आवश्यकता पर चर्चा की।

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी से एक व्यक्तिगत मुलाकात की।

इसके बाद, श्री ग्रोसी ने वाटिकन न्यूज़ के स्टूडियो में जाकर IAEA के मिशन के बारे में बात की। यह मिशन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना और इस तकनीक को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल से रोकना है।

सवाल: आपने अभी पोप लियो 14वें से मुलाकात की है और आप उनके 'बिना हथियार और बिना टकराव वाले शांति' के लिए अलग-अलग अपील से वाकिफ हैं। शायद आपका मुख्य मिशन किसी भी संघर्ष में सबसे खराब स्थिति, जैसे परमाणु दुर्घटना या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकना है। ये अपीलें आपको कैसी लगती हैं?

मुझे लगता है कि पोप ने शुरुआत में ही ये शब्द कहे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा करके सही किया क्योंकि यह शायद हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे सामने कई चुनौतियाँ हैं। लेकिन यह सच है कि 'बिना हथियार और बिना टकराव वाले शांति' के बिना हम अगले दिन नहीं देख पाएँगे।

पोप जैसे नेता के मुंह से ऐसी बड़ी बातें सुनना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा विनम्र कर्तव्य है कि हम इन बातों को ठोस कार्रवाई में बदलकर ऐसी घटनाओं को रोकें।

हम यह कोशिश मध्य-पूर्व में, ईरान में, यूक्रेन, रूस, ज़ापोरिज़्ज़िया में भी ऐसा ही कर रहे हैं। हम चीन और जापान में भी ऐसा कर रहे हैं, और हर जगह जहाँ परमाणु गतिविधि हुई है। मैं यहाँ ऐसे मुद्दों की बात कर रहा हूँ जिनकी स्थिति अलग-अलग है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने के लिए वहाँ रहना होगा कि परमाणु तकनीक का प्रसार न हो और उसका सुरक्षित उपयोग हो।

सवाल: आपने हाल ही में कहा था कि यूक्रेन में आपका एक मकसद परमाणु घटना के बिना संघर्ष को खत्म करना है। आप कई बार ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र गए हैं। युद्ध क्षेत्र में इसके क्या खतरे हैं?

देखिए, वे खतरे अभी भी वास्तविक हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि यह हो सकता है।

सबसे पहले तो, इस सुविधा पर लगभग हर रोज ड्रोन से हमला हुआ है और गोले बरसाए गए हैं। इसके अलावा, कई और घटनाएँ हुईं; स्टेशन में नौ बार बिजली गुल हुई, जिससे कूलिंग सिस्टम खराब हो गया। और जाहिर है, नक्शा देखने पर पता चलता है कि यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिल्कुल फ्रंटलाइन पर है। यह किसी प्रांत या इलाके में नहीं है जहाँ लड़ाई हो रही है। यह सीधे फ्रंटलाइन पर है। इसलिए, कुछ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है।

और लोगों के सोचने के विपरीत, सैन्य गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि शांति, युद्ध-विराम या इस तरह के किसी भी समझौते के लिए बातचीत सफल होगी।

लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा होने से पहले, दोनों पक्ष अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते हैं और कार्रवाई करते हैं क्योंकि वे बातचीत की मेज पर मज़बूत स्थिति में बैठना चाहते हैं। इससे दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

इसलिए हम इतने सतर्क हैं। हम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। हमारे निरीक्षक और विशेषज्ञ प्लांट के प्रबंधन के साथ बातचीत कर रहे हैं, मैं दोनों देशों के निर्णयकर्ताओं से अपने स्तर पर बातचीत कर रहा हूँ, जैसा कि आपने सही कहा, हम किसी बड़ी आपदा के बिना इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं।

सवाल: कई प्रमुख परमाणु शक्तियाँ अपनी परमाणु हमला क्षमता को बढ़ा रही हैं, जबकि कुछ देशों के विकास प्रयासों को लक्षित हमलों से कमज़ोर किया गया है। देशों द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के खतरे के बारे में आपका क्या आकलन है?

मेरा मानना ​​है कि हम आम तौर पर देख रहे हैं कि परमाणु निरस्त्रीकरण के बजाय परमाणु हथियारों में वृद्धि हो रही है। इसलिए देश अपने परमाणु हथियारों को बेहतर कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं, वे परमाणु हथियार रखने की संभावना और शायद उसकी 'जरूरत' के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं। वे जो स्थिति देख रहे हैं, उसे देखते हुए, शायद मौजूदा सुरक्षा आश्वासनों और सैन्य गठबंधनों की वैधता पर भी विचार कर रहे हैं। यह सब लगातार बदल रहा है।

और हम देख रहे हैं कि कई देश, जिनमें पश्चिम और एशिया के महत्वपूर्ण देश शामिल हैं, कह रहे हैं कि जो कुछ वे देख रहे हैं, उसे देखते हुए, शायद अंत में परमाणु हथियार रखना ही जरूरी होगा। और हमें इसे रोकना होगा।

हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए, और मैंने आज पोप लियो से भी इस बारे में बात की। यही परमाणु प्रसार-निरोध का मुद्दा है, जो लोगों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन परमाणु हथियारों के इस बढ़ते चलन को रोकना बहुत जरूरी है। आज परमाणु हथियार और निरस्त्रीकरण के मामले में यह शायद सबसे बड़ी चुनौती है।

सवाल: दुनिया ने एक समय परमाणु निरस्त्रीकरण में प्रगति की थी, खासकर विभिन्न START समझौतों के ज़रिए, पहला समझौता अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। अब निरस्त्रीकरण की वह उम्मीद दूर लगती है। मौजूदा हालात में क्या इसमें बदलाव संभव है?

मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है। ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि यह सब हथियार नियंत्रण था—यह असल में निरस्त्रीकरण नहीं था—लेकिन 1980 और 1990 के दशक में हथियार नियंत्रण की कुछ सीमाओं में कुछ सफलता मिली थी, लेकिन वह प्रक्रिया रुक गई और अब इसमें उलटफेर हो रहा है।

मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि, उदाहरण के लिए, अलास्का में हुए शिखर सम्मेलन में, मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद रूस और अमेरिका ने कम से कम इस मुद्दे पर चर्चा की। इसलिए, यह संभावना है कि हम फिर से इस दिशा में आगे बढ़ें।

यह मुश्किल होगा, और बेशक सब कुछ एक-दूसरे से जुड़ा है। इसलिए अगर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में शांति प्रयासों में प्रगति होती है, तो मुझे लगता है कि इसकी संभावना ज़्यादा है।

मुझे लगता है कि हमें उस दिशा में कुछ ठोस, भले ही छोटे, कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि यह धारणा न बने कि हम अनिवार्य रूप से और अधिक परमाणु हथियारों, उनके प्रसार और शायद परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ओर बढ़ रहे हैं।