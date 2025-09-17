कार्डिनल कूवाकड: धार्मिक स्वतंत्रता भी शांति का एक अनिवार्य घटक है
कज़ाकिस्तान, अस्ताना, बुधवार 17 सितंबर 2025 (रेई) : दुनिया भर के धार्मिक नेता 17-18 सितंबर, 2025 को होने वाले विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं के 8वें सम्मेलन के लिए कज़ाकिस्तान के अस्ताना में एकत्रित हुए हैं। बुधवार 17 सितंबर को अंतरधार्मिक संवाद विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जॉर्ज जैकब कूवाकड ने सम्मेलन को संबोधित किया।
कार्डिनल कूवाकड ने कहा “हम मानवता और पृथ्वी के इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण में एकत्रित हुए हैं - हमारे साझा घर में। हर जगह हम संघर्षों, युद्धों, हिंसा, विनाश, व्यापार युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नकारात्मक बातें सुनते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि बहुसंस्कृतिवाद कमज़ोर हो रहा है और वैश्विक संगठन खामोश हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, हम विघटन, एकताहीनता और नए विभाजन देख रहे हैं। ये स्थितियाँ आसानी से निराशा की भावना पैदा करती हैं। इस अंधकारमय समय में, हम नेतागण प्रकाश लाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम यहाँ अपनी साझा ज़िम्मेदारी पर विचार करने के लिए हैं: इतिहास की धारा को हिंसा से शांति की ओर मोड़ना; मानव समृद्धि को बढ़ावा देना; निराशा में डूबी दुनिया में आशा का संचार करना; और अपने पर्यावरण की रक्षा करना। हम यह कैसे कर सकते हैं? हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए?”
कार्डिनल कूवाकाड ने शांति निर्माण और अंतर्धार्मिक सहयोग के लिए आवश्यक तीन कारकों पर विचार किया। पहला है विकास और न्याय की आवश्यकता। दूसरा, यह वास्तविकता कि परम सत्य ईश्वर के बिना कोई आशा नहीं है, और तीसरा, यह वास्तविकता कि हम अकेले नहीं बच सकते।
विकास और न्याय की आवश्यकता
कार्डिनल कूवाकाड ने कहा कि सबसे पहले, प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता पर विचार करना आवश्यक है। संत पापा पॉल षष्ठम ने अपने विश्वपत्र "पोपुलोरुम प्रोग्रेसियो" में हमें स्मरण दिलाया है कि विकास ही शांति का नया नाम है। विकास एक पूर्वापेक्षा है जो लोगों को गरिमा के साथ, अनावश्यक दबाव से मुक्त, और खुशी की संभावना के साथ जीने की अनुमति देती है। यह समृद्धि कुछ लोगों के लिए और दूसरों के लिए नहीं हो सकती। यह समतापूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा यह स्थायी नहीं होगी। विकास एक पूर्व शर्त है जो लोगों को सम्मान के साथ, अनुचित दबाव से मुक्त होकर, खुशी की संभावना के साथ जीने की अनुमति देती है। जैसा कि संत पापा लियो 14वें ने जोर दिया था: "प्रामाणिक मानव उत्कर्ष... समग्र मानव विकास, या सभी आयामों में व्यक्ति के पूर्ण विकास से उत्पन्न होता है: शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक।" उन्होंने कहा कि समाज में सच्ची समानता व्यापक होनी चाहिए: आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक। धार्मिक स्वतंत्रता भी शांति का एक अनिवार्य घटक है।
परम सत्य ईश्वर के बिना कोई आशा नहीं है
कार्डिनल कूवाकाड ने कहा कि यह हमें अगले कारक की ओर ले जाता है: ईश्वर के बिना कोई आशा नहीं है, जो परम सत्य है। हमारी सभी परंपराएँ, अपने गहनतम सार में, परम सत्य की खोज करती हैं। धर्म, सबसे पहले, एक संबंध है - ईश्वर के साथ एक संवाद। यह ऊर्ध्वाधर संवाद मानवता और पृथ्वी के लिए आशा की एक नई दृष्टि खोलता है।
इतिहास भर में, धार्मिक संस्थापकों, ऋषियों, सुधारकों और पवित्र ग्रंथों ने निराशाजनक प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में आशा का संचार किया है। हमारी धार्मिक परंपराओं ने संस्कृतियों और सभ्यताओं को जन्म दिया है, साथ ही मानव गरिमा और पृथ्वी के अधिकारों और सम्मान की रक्षा भी की है। आज, हमें आध्यात्मिक रूप से नवीनीकृत होने और सर्वहित के लिए मिलकर काम करने के लिए उन स्रोतों की ओर लौटना होगा।
धार्मिक नेताओं के रूप में, यह हमारा कर्तव्य है कि हम सांसारिक समाज में अपनी-अपनी धार्मिक परंपराओं में निहित सार्वभौमिक मूल्यों का संचार करें ताकि इतिहास को एक सामंजस्यपूर्ण विश्व की ओर मोड़ा जा सके। इस संबंध में, संत पापा फ्राँसिस ने अल-अजहर के ग्रैंड इमाम के साथ मिलकर विश्व शांति और सहअस्तित्व के लिए मानव बंधुत्व पर दस्तावेज़ (3-5 फ़रवरी 2019) में घोषणा की: "विश्वास एक आस्तिक को दूसरे में एक भाई या बहन को देखने के लिए प्रेरित करता है जिसका समर्थन और सम्मान किया जाना चाहिए।" इस दृढ़ विश्वास से हमें धार्मिक ज्ञान को वैश्विक एकजुटता में बदलने की प्रेरणा मिलनी चाहिए।
हम अकेले नहीं बच सकते
कार्डिनल कूवाकाड ने कहा कि अन्त में, यह तथ्य कि हम अकेले नहीं बच सकते। एकजुट होकर हम खड़े रहते हैं; विभाजित होकर हम गिर जाते हैं। हम परस्पर जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं। हमारे संबंधित धर्म हमें सिखाते हैं कि हम एक मानव परिवार हैं, एक-दूसरे के भाई-बहन हैं। जैसा कि संत पापा फ्राँसिस ने अपने विश्वपत्र "फ्रातेल्ली तुत्ती" में लिखा है: "हम एक वैश्विक समुदाय हैं, सभी एक ही नाव पर सवार हैं, जहाँ एक व्यक्ति की समस्याएँ सभी की समस्याएँ हैं। एक बार फिर हमने महसूस किया है कि कोई भी अकेले नहीं बच सकता; हम केवल एक साथ ही बच सकते हैं।" (पृष्ठ 32) आज की ज्वलंत समस्याओं का सामना कोई भी अकेले नहीं कर सकता। सहयोग वैकल्पिक नहीं है - यह अपरिहार्य है।
कार्डिनल कूवाकाड ने अपने संदेश को विराम देते हुए कहा, “आज का हमारा एकत्र होना आशा का प्रतीक है। इसी भावना के साथ, मैं संत पापा लियो 14वें के शब्दों और भावनाओं के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ: "वास्तव में, आज आप जिस अवसर पर मौजूद हैं, वह एक सुंदर साक्षी है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि धर्म या पृष्ठभूमि के मतभेद हमें विभाजित नहीं कर सकते।"
