वित्त पोषण में कटौती के कारण 2026 तक 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर होंगे

संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा के लिए वित्त पोषण में 2023 से 24% की कमी आएगी, जिससे स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या बढ़कर 278 मिलियन हो जाएगी।

वाटिकन न्यूज

यूनिसेफ, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर 2025 (रेई) : यूनिसेफ के एक नए विश्लेषण के अनुसार, शिक्षा के लिए धन में भारी वैश्विक कटौती के कारण, 2026 के अंत तक लगभग 60 लाख और बच्चे स्कूल से बाहर हो सकते हैं—जिनमें से एक-तिहाई मानवीय परिस्थितियों में होंगे।

शिक्षा के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) में 3.2 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आने की उम्मीद है, जो 2023 की तुलना में 24% की कमी है। इन कटौतियों के साथ, दुनियाभर में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या 27.2 करोड़ से बढ़कर 27.8 करोड़ हो जाएगी, यानी जर्मनी और इटली के हर प्राथमिक स्कूल के खाली होने के बराबर।

यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक, कैथरीन रसेल ने जोर देकर कहा कि "शिक्षा में हर डॉलर की कटौती सिर्फ बजट का फैसला नहीं है—यह एक बच्चे के भविष्य को खतरे में डालती है।" उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा, खासकर आपात स्थिति में, बच्चों के लिए जीवन रेखा बन सकती है। स्कूल उन्हें स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और भोजन जैसी सेवाओं से जोड़ते हैं। "यह बच्चों को गरीबी से बाहर निकलने और बेहतर जीवन जीने का सबसे अच्छा मौका भी देता है।"

सबसे अधिक जोखिम वाले देश

यूनिसेफ के विश्लेषण से पता चला है कि पश्चिम और मध्य अफ्रीका को फंडिंग में कटौती का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि लगभग 20 लाख बच्चों के शिक्षा तक पहुँच खोने का खतरा है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में भी स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या में 14 लाख की वृद्धि हो सकती है।

अट्ठाईस देशों के "पूर्वस्कूली, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जिस शैक्षिक सहायता पर वे निर्भर हैं, उसका कम से कम एक-चौथाई हिस्सा" खोने का अनुमान है। कोट डी आइवर और माली सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देशों में से हैं क्योंकि वहाँ स्कूल नामांकन में 4% की गिरावट आ सकती है।

दुनियाभर में प्राथमिक शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी—जिससे मौजूदा शिक्षा संकट और बढ़ेगा और प्रभावित बच्चों की जीवनभर की कमाई पर अनुमानित 164 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।

यह सिर्फ स्कूली शिक्षा से कहीं ज्यादा है

दुनियाभर के मानवीय संकटों से जूझ रहे देशों में, शिक्षा का मतलब सिर्फ सीखना ही नहीं है। यह बच्चों को "जीवन रक्षक सहायता, स्थिरता और आघातग्रस्त बच्चों के लिए सामान्य स्थिति का एहसास" प्रदान करती है। इन क्षेत्रों में लगभग 10% की कटौती हो सकती है।

उदाहरण के लिए, रोहिंग्या शरणार्थी संकट के लिए यूनिसेफ के समर्थन में, 3,50,000 बच्चों के बुनियादी शिक्षा तक पहुँच हमेशा के लिए छिन जाने का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी ने बताया कि "तत्काल धन के बिना, शिक्षा केंद्र बंद हो सकते हैं, जिससे बच्चे शोषण, बाल श्रम और तस्करी के शिकार हो सकते हैं।"

भोजन कार्यक्रमों जैसी स्कूल सेवाओं के लिए 50% से ज्यादा की धनराशि में कटौती हो सकती है और लड़कियों की शिक्षा के बजट में भी भारी गिरावट आने का अनुमान है।

इन कटौतियों के कुछ और भी परिणाम होंगे: आँकड़ों के आधार पर शैक्षिक योजनाएँ बनाने, शिक्षकों के विकास के लिए सहायता प्रदान करने और सीखने के परिणामों की निगरानी करने की सरकारों की क्षमता कमजोर होगी। इसका मतलब है कि जो बच्चे नामांकित रह पा रहे हैं, उन्हें भी "संक्षिप्त शिक्षा" का सामना करना पड़ सकता है, और अनुमान है कि दुनियाभर में कम से कम 29 करोड़ छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी।

हमारे बच्चों की मदद करें, भविष्य की रक्षा करें

यूनिसेफ ने दानदाता देशों और साझेदारों से शिक्षा की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिसमें शिक्षा सहायता को पुनर्संतुलित करना और मानवीय शिक्षा के लिए धन की सुरक्षा शामिल है।

जैसा कि कार्यकारी निदेशक रसेल ने कहा, "बच्चों की शिक्षा में निवेश भविष्य के लिए - सभी के लिए - सबसे अच्छे निवेशों में से एक है।"