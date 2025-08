यूएन मानव अधिकार वकील ने गज़ा में मौत रोकने हेतु मानवीय कारर्वाई की अपील की

वाटिकन न्यूज

संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम जानकारी से पता चलता है कि गज़ा के एक तिहाई से ज्यादा निवासी कई दिनों से बिना भोजन के रह रहे हैं, और पाँच लाख से ज्यादा लोग अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। बाकी सभी लोग आपातकालीन स्तर की भूख का सामना कर रहे हैं। आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करनेवाली, शिशुओं और बच्चों को पोषण और दवाइयाँ प्रदान करनेवाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अकाल की स्थिति फैलने पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि तत्काल व्यापक मानवीय प्रतिक्रिया के बिना, हजारों लोग बहुत जल्द मर जाएँगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर भुखमरी को रोकने के लिए आवश्यक पाँच प्रतिशत से भी कम खाद्यान्न गज़ा में प्रवेश कर पा रहा है।

खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक, क्यू डोंग्यू ने चेतावनी दी है कि, "गज़ा अब पूर्ण अकाल के कगार पर है। लोग भूख से इसलिए मर नहीं रहे हैं क्योंकि भोजन उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि पहुँच अवरुद्ध है, स्थानीय कृषि-खाद्य प्रणालियाँ ध्वस्त हो गई हैं, और परिवार अब बुनियादी आजीविका भी नहीं चला पा रहे हैं।" उन्होंने "स्थानीय खाद्य उत्पादन और आजीविका बहाल करने के लिए सुरक्षित और निरंतर मानवीय पहुँच और तत्काल सहायता" की अपील की है, जो आगे और मौतों को रोकने का एकमात्र उपाय है। "भोजन का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है।"

फ़िलिस्तीन से संबंधित मानवाधिकारों के सवालों पर ऑस्ट्रेलियाई वकील क्रिस सिडोटी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो पूर्वी येरुसालेम और इस्राएल सहित अधिकृत फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग के आयुक्त हैं। वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने तुरंत पूर्ण आपातकालीन खाद्य सहायता की अनुमति देने की अपील की, क्योंकि हज़ारों लोगों को मरने से बचाने का समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह कार्रवाई अल्पावधि में आवश्यक है, जबकि हत्याओं को रोकने के लिए एक स्थायी युद्धविराम की भी आवश्यकता है। वे दो-राज्य समाधान की दीर्घकालिक संभावनाओं पर भी अपनी राय देते हैं, जिससे फिलिस्तीनी राज्य और इस्राएल शांति और सुरक्षा से साथ रह सकेंगे।

पूर्वी येरुसालेम और इस्राएल सहित, अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग के आयुक्त क्रिस सिडोटी के साथ वाटिकन रेडियो पर साक्षात्कार।

प्रश्न: गजा में मानवीय स्थिति के बारे में, कुछ हवाई सहायता पहुँचाने और थोड़ी अधिक सहायता पहुँचाने की अनुमति मिलने से स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है। लेकिन कुल मिलाकर, आप वहाँ की स्थिति को कैसे देखते हैं? आप इसे कैसे वर्णित करेंगे?

'थोड़ी और सहायता पहुँच रही है' एक सटीक विवरण है। इस समय यह बहुत कम मात्रा है। हवाई मार्ग से सहायता पहुँचाना अच्छा है, लेकिन मात्रा के लिहाज से ट्रकों द्वारा सहायता पहुँचाने का कोई विकल्प नहीं है। अगर हमें गाज़ा की विकट स्थिति से निपटना है तो हमें वहाँ ट्रक पहुँचाने होंगे। इस युद्ध से पहले, अक्टूबर 2023 से पहले, गाज़ा में प्रतिदिन 2,000 ट्रक तक आते थे, और वह भी उस स्थिति में जब आने वाले सामानों पर इज़राइल का बहुत कड़ा नियंत्रण था।

अक्टूबर 2023 के बाद, आपूर्ति में भारी कटौती की गई। और इस साल जनवरी से मार्च के अंत तक, संक्षिप्त युद्धविराम के दौरान भी, गाज़ा में प्रतिदिन केवल 600 ट्रक ही जा रहे थे। अब, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों का अनुमान है कि खाद्य आपूर्ति के एक बहुत ही बुनियादी स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 2,000 ट्रकों की आवश्यकता है। अब, उस युद्धविराम अवधि के दौरान, यह संख्या 600 ट्रक प्रतिदिन थी। (28 जुलाई को), इस्राएली प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ढील दी गई शर्तों के तहत, 90 ट्रक अंदर गए। यह संख्या युद्धविराम के दौरान गए ट्रकों की संख्या के छठे हिस्से से भी कम है, और गजा के लोगों के लिए भोजन और पानी की बुनियादी मात्रा बनाए रखने के लिए आवश्यक संख्या के 5% से भी कम है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से अपर्याप्त है। यह सचमुच दुनिया भर के उन देशों की राय को शांत करने जैसा है जो कह रहे हैं कि इस्राएल द्वारा थोपा गया यह सामूहिक भुखमरी एक सबसे गंभीर युद्ध अपराध है।

प्रश्न : क्या आपको लगता है कि आखिरकार, देशों द्वारा आवाज उठाने से यह सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इसी वजह से यह मामूली सुधार हुआ है?

निश्चित रूप से आवाज उठाने से यह मामूली सुधार हुआ है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, यह अंतरराष्ट्रीय दबाव को कम करने के लिए एक राहत है। असल में जरूरत बोलने की नहीं, बल्कि गंभीर कार्रवाई की है। ऐसी कार्रवाई जो इस्राएली सरकार पर वास्तविक दबाव डाले, न कि केवल शब्दों का दबाव। इसलिए, यह निश्चित रूप से एक जरूरत है, एक सख्त जरूरत है, लेकिन साथ ही अन्य देशों पर यह कानूनी दायित्व भी है कि वे गज़ा पर आक्रमण करने के अलावा, अपनी पूरी क्षमता से हर संभव प्रयास करें, ताकि इस्राएली सरकार गज़ा में पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की अनुमति दे। दरअसल, गज़ा की सीमाओं के बाहर हजारों ट्रक खड़े हैं, अगर इस्राएली अधिकारी उन्हें अंदर जाने दें तो वे अंदर आ सकते हैं। उन्हें अंदर जाने दिया जाना चाहिए। यह इतना ही सरल है।

प्रश्न: और क्या करने की जरूरत है? ज़ाहिर है, हम मानवीय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं क्योंकि समय सचमुच कम होता जा रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि स्थिति में थोड़ा भी सुधार लाने के लिए और क्या करने की जरूरत है?

सबसे जरूरी चीज जो होनी चाहिए वह है पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति की अनुमति। अब यह बेहद निराशाजनक है। संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियाँ कह रही हैं कि लाल रेखा पहले ही पार हो चुकी है, और हजारों या लाखों लोगों की जान बचाए बिना स्थिति को संभालने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मैं मानवीय सहायता और लोगों को क्या और कितना खाना चाहिए, इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि गज़ा में बड़े पैमाने पर भुखमरी को रोकने में अभी देर नहीं हुई है। लेकिन यह पहली और सबसे आवश्य जरूरत है भोजन, पानी, और उचित चिकित्सा आपूर्ति और ईंधन ताकि अस्पताल चल सकें। बिजली उपलब्ध कराई जाए ताकि शिशुओं के लिए इनक्यूबेटर काम कर सकें, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सके, वगैरह। इज़राइली अधिकारी इसकी अनुमति देने का कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। कल (27 जुलाई) जो रियायत दी गई थी, और जिस पर आज (28 जुलाई) से अमल शुरू हो गया है, वह बहुत ही कम है और भुखमरी से पूरी तरह निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए यह तुरंत होना चाहिए।

लेकिन अब समय आ गया है कि अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों को गंभीरता से लें, जिन्हें पिछले जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इज़राइली सरकार के गैरकानूनी कार्यों में किसी भी तरह से सहायता या सहयोग करने वाले राज्यों की कोई भी कार्रवाई बंद होनी चाहिए। अब, पिछले जुलाई में दुनिया भर की सरकारों को इज़राइल राज्य के साथ अपने संबंधों के सभी पहलुओं की तत्काल जाँच करनी चाहिए थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि संबंधों के कौन से पहलू इज़राइल की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी दायित्वों को गंभीरता से लें और इज़राइल के साथ सभी ऐसे संबंधों को समाप्त कर दें जो किसी भी तरह से इज़राइल की अवैध गतिविधियों में सहायता या सहयोग करते हैं।

प्रश्न : आज यह कैसे संभव है, खासकर, ऐसे समय में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं, और यहाँ तक कि बहुपक्षवाद और इस तरह के गंभीर संकटों की पूरी अवधारणा ही खतरे में है?

संस्थाओं की आलोचना दो दिशाओं से हो रही है। पहला, कुछ राज्य और राजनीतिक नेता हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ज़्यादातर लोग इस बात से निराश हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है। और इसलिए अंतरराष्ट्रीय कानून में संकट है। बहुपक्षीय व्यवस्था में, संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में ही संकट है। और इस संकट का समाधान तभी हो सकता है जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था यह दिखाए कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून के सबसे गंभीर उल्लंघनों का जवाब देने में सक्षम है। और दुखद सच्चाई यह है कि आज तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

यह सच है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अभी संकट है। मुझे लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, जब हमारे पास जो व्यवस्था है उसे स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए थे, 80 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के सामने यह सबसे गंभीर संकट है।

प्रश्न : क्या आपको लगता है कि इससे दो-राज्य समाधान का पूरा विचार और भी जटिल हो जाएगा, जिस पर आज और कल (28-29 जुलाई) न्यूयॉर्क में चर्चा हो रही है? आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, चाहे वह संघर्ष का अल्पकालिक अंत हो या दीर्घकालिक दो-राज्य समाधान?

यह निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को जटिल बनाता है। जब तक राज्य बयानबाजी से कार्रवाई की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, हम दो-राज्य समाधान पर कोई प्रगति नहीं देखेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई आवश्यक है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विशेष रूप से इज़राइली सरकार और साथ ही फ़िलिस्तीनी अधिकारियों पर दबाव डाला जाना चाहिए, ताकि वे पिछले लगभग 80, 75 वर्षों से मध्य पूर्व की स्थिति के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में जो देखा गया है, उसे वास्तव में लागू करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1947 में मध्य पूर्व के लिए दो-राज्य दृष्टिकोण पर अपना प्रस्ताव पारित किया था। और तब से जो कुछ भी किया गया है, या कम से कम लगभग सब कुछ, शायद 1990 के दशक की शुरुआत के ओस्लो समझौते को छोड़कर, जो कुछ भी किया गया है, वह 1947 में लिए गए उस निर्णय से एक कदम, फिर एक और कदम और फिर एक और कदम दूर है। और इसलिए समस्या कानून नहीं है। समस्या बयानबाजी नहीं है। समस्या कार्रवाई करने में विफलता है।

