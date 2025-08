कीव पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले के जवाब में घातक हमले

वाटिकन न्यूज

कीव, सोमवार 4 अगस्त 2025 : वाटिकन न्यूज़ द्वारा समीक्षा किए गए वीडियो फुटेज के अनुसार, मध्य रूस में रियाज़ान तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन हमले को देखकर रूसी निवासी काँपते हुए देखे गए, जिससे भीषण आग लग गई।

मास्को के लगातार हमलों के जवाब में यूक्रेन ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज़ कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण से हुई थी।

एक अलग घटना में, यूक्रेनी ड्रोन ने कथित तौर पर सोची में एक तेल डिपो में आग लगा दी, जो दक्षिण-पश्चिमी रूसी रिसॉर्ट है और जिसने 2014 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। कई अन्य रूसी क्षेत्र भी यूक्रेनी ड्रोन हमलों की चपेट में आए हैं, जिनमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। हालांकि, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वायु रक्षा प्रणालियों ने शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक लगभग नौ घंटे की अवधि के दौरान रूसी क्षेत्र में 112 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया।

मास्को ने कीव पर यूरोप के सबसे बड़े ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास गोलाबारी करने का भी आरोप लगाया है, जिससे आग लग गई।

कब्जे वाले यूक्रेन में रूस द्वारा स्थापित प्रशासन ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

जवाबी हमलों के बावजूद, रूस के हवाई अभियान को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया है, जिससे कीव राजधानी पर एक साल से भी ज़्यादा समय में हुए सबसे भीषण हवाई हमलों के बाद शोक में डूब गया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, पीड़ितों में बच्चे और नवजात शिशु भी शामिल हैं।

यूक्रेन और रूस आधुनिक युद्ध के महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में मानव रहित हवाई वाहनों पर तेज़ी से निर्भर हो रहे हैं।

हालाँकि, यूक्रेन की रक्षा रणनीति आंतरिक चुनौतियों, जिनमें एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला भी शामिल है, के कारण फीकी पड़ गई है।

यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एनएबीयू) और विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय (एसएपीओ) का कहना है कि उन्होंने अत्यधिक कीमत वाले सैन्य ड्रोन आपूर्ति अनुबंधों से जुड़ी एक बड़ी भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश किया है। यह घोषणा यूक्रेन की संसद द्वारा एजेंसियों की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए मतदान करने के ठीक दो दिन बाद आई है।

जांचकर्ताओं का कहना है कि संदिग्धों को अनुबंध मूल्य के 30 प्रतिशत तक की रिश्वत मिली। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस योजना के सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालाँकि नाम जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन कथित तौर पर संदिग्धों में एक यूक्रेनी सांसद, स्थानीय ज़िला और शहर के अधिकारी और नेशनल गार्ड के सदस्य शामिल हैं।

यूक्रेन यूरोपीय संघ की सदस्यता की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए प्रणालीगत भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यूरोपीय संघ के दबाव का सामना कर रहा है। यह संघर्ष और चल रही राजनीतिक अशांति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक चुनौती है, जिन्होंने पिछले हफ़्ते रूस को युद्धविराम पर सहमत होने या कड़े नए प्रतिबंधों का सामना करने के लिए 10 दिन का समय दिया था।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव द्वारा सोशल मीडिया पर की गई भड़काऊ धमकियों के जवाब में "उपयुक्त क्षेत्रों" में परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियाँ तैनात की हैं। मेदवेदेव ने इस अल्टीमेटम को रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच "एक ख़तरा और युद्ध की ओर एक कदम" बताते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की।

तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में हुई शांति वार्ताओं ने रक्तपात को रोकने में कोई खास मदद नहीं की है। माना जाता है कि तीन साल से ज़्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में दस लाख से ज़्यादा लोग मारे गए या घायल हुए हैं और यूक्रेन और उसके बाहर लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here