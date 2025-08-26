गज़ा अस्पताल पर इस्राएली हमले में 20 लोगों की मौत
वाटिकन न्यूज
गज़ा, मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (रेई) : फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि गज़ा के दक्षिणी शहर खान यूनिस स्थित नासा अस्पताल पर हुए हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, मृतकों में कई पत्रकार भी शामिल हैं – जिनमें रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार शामिल हैं।
इस्राएल ने कहा है कि उसे "गैर-संलिप्त व्यक्तियों" को हुए किसी भी नुकसान के लिए खेद है और वह पत्रकारों को निशाना नहीं बनाता है।
मीडिया निगरानी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों की कई रिपोर्टों के अनुसार, अक्टूबर 2023 में इस्राएल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से गज़ा में 200 से ज़्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं।
इस बीच, इस्राएल के रक्षा प्रमुख ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गज़ा पर प्रस्तावित आक्रमण को रद्द करने का आग्रह किया है। इस्राएली प्रसारक चैनल 13 के अनुसार, इयाल ज़मीर ने हाइफ़ा स्थित एक नौसैनिक अड्डे के दौरे के दौरान यह टिप्पणी की।
एक अन्य घटनाक्रम में, नेतन्याहू के कार्यालय ने सोमवार को कहा कि अगर हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र कर दिया जाता है, तो इस्राएल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुला सकता है। बयान में इस महीने की शुरुआत में लेबनान सरकार द्वारा 2025 के अंत तक सभी हथियारों को राज्य के नियंत्रण में रखने के फैसले की प्रशंसा की गई।
