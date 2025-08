युद्ध, भुखमरी, विस्थापन और बीमारी सूडानी नागरिकों को त्रस्त कर रही है

वाटिकन न्यूज

खार्तूम, सोमवार 4 अगस्त 2025 : जहाँ एक ओर यह विनाशकारी युद्ध वैश्विक उदासीनता के बीच मौत और विनाश का कारण बन रहा है, वहीं दूसरी ओर देश भर में हैजा के मामले फैल रहे हैं और हज़ारों बच्चे इस प्रकोप की चपेट में हैं।

सूडान अप्रैल 2023 में गृहयुद्ध में फँस गया जब उसकी सेना और एक शक्तिशाली अर्धसैनिक समूह, रैपिड सपोर्ट फ़ोर्सेज़ (आरएसएफ) के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया।

इसकी वजह से पश्चिमी दारफ़ुर क्षेत्र में अकाल, अंतर्राष्ट्रीय क़ानून और नागरिकों के अधिकारों की घोर अवहेलना और नरसंहार के दावे सामने आए।

इस हफ़्ते होने वाली शांति वार्ता से पहले, आरएसएफ द्वारा 15 सदस्यीय शासी परिषद के गठन और एक समानांतर सरकार की स्थापना की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद, अफ़्रीकी संघ विरोध कर रहा है।

यह गुट सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रतिद्वंद्वी सरकार को मान्यता न देने का आग्रह कर रहा है, और चेतावनी दे रहा है कि आरएसएफ का यह कदम सूडान को और विभाजित कर सकता है और बातचीत के ज़रिए समाधान की बची हुई उम्मीदों पर पानी फेर सकता है।

वर्तमान में, सेना खार्तूम और उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण बनाए हुए है, जबकि आरएसएफ का दारफ़ुर के अधिकांश हिस्से और कोर्डोफ़ान के कुछ हिस्सों पर प्रभाव है, जहाँ स्थानीय मानवाधिकार समूहों के अनुसार, हाल के हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं।

युद्ध से पहले भी, सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, भले ही वह एक सोना उत्पादक देश है। पिछले एक दशक में, शक्तिशाली आरएसएफ के नेता, जनरल डागालो ने इसे एक शक्तिशाली ताकत के रूप में विकसित किया है जिसने लीबिया और यमन में संघर्षों में हस्तक्षेप किया है। कथित तौर पर, वह सूडान की कुछ सोने की खदानों पर नियंत्रण रखता है और कथित तौर पर अमीर खाड़ी देशों में धातु की तस्करी करता है।

आरएसएफ की एक प्रतिद्वंद्वी सरकार बनाने की योजना ने यह आशंका जताई है कि 2011 में दक्षिण सूडान से अलग होने के बाद, यह देश दूसरी बार विभाजित हो सकता है।

