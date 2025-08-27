सूडान: महीनों की घेराबंदी के बाद, जीवन रक्षक सामग्री लेकर काफिला कोर्डोफन पहुँचा

यूनिसेफ की ओर से सूडान के लिए खाद्य सामग्री लाती ट्रक (AFP or licensors)

महीनों की घेराबंदी के बाद, बच्चों के लिए जीवन रक्षक सामग्री लेकर काफिला दक्षिण कोर्डोफन पहुँचा।

वाटिकन न्यूज

यूनिसेफ, बुधवार, 27 अगस्त 2025 (रेई) : यूनिसेफ ने सूडान के डिलिंग और कडुगली में 1,20,000 से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुँचाई है। इस सहायता का पहुँचना संघर्ष के कारण नौ महीने से ज्यादा समय से अलग-थलग पड़े हजारों बच्चों और परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

अक्टूबर 2024 के बाद यह पहली बार है जब यूनिसेफ या कोई अन्य मानवीय संगठन, डिलिंग तक पर्याप्त आपूर्ति पहुँचाने में कामयाब रहा है। यह काफिला अब कडुगली की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा इलाका जहाँ बच्चों की जरूरतें बेहद गंभीर स्तर पर पहुँच गई हैं।

दक्षिणी कोर्डोफन में करीब 63,000 बच्चे विकट कुपोषण से जूझ रहे हैं जिनमें से 10,000 गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं, जो सबसे घातक रूप है। काफिले में 6,300 डिब्बे रेडी-टू-यूज़ थेरेप्यूटिक फूड हैं, जो प्रभावित इलाकों की छह महीने से ज्यादा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। काफिले में पानी और स्वच्छता संबंधी आपूर्तियाँ भी शामिल हैं, जिनमें स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पंप और जनरेटर शामिल हैं, साथ ही बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य आपूर्तियाँ भी शामिल हैं।

ये आपूर्तियाँ स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों और उन समुदायों की मदद करेंगी जो राज्य में लंबे समय से चल रहे संकट से जूझ रहे हैं, जहाँ 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी और स्वच्छता सुविधाएँ क्षतिग्रस्त हैं और उन्हें तत्काल मरम्मत की जरूरत है।

सूडान के यूनिसेफ प्रतिनिधि शेल्डोन येट ने कहा, “यह काफिला दक्षिण कोर्डोफन के बच्चों के लिए जीवन रेखा है, जिन्होंने लंबे समय से भूख, भय और अनिश्चितता को सहन किया है।" यह दिखलाता है कि मानवीय सहायता पहुँच के द्वारा हम उम्मीद ला सकते हैं और बेहद जरूरतमंद बच्चों को ठोस मदद। लेकिन एक काफिला काफी नहीं है। निरंतर मानवीय सहायता की पहुँच के बिना, कई बच्चे इसे प्राप्त ही नहीं कर पाएँगे।”

महीनों से, बढ़ती लड़ाई और घेराबंदी की स्थिति ने परिवारों को भोजन, दवा और स्वच्छ पानी से वंचित कर दिया है। यूनिसेफ सरकार और संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से आग्रह करता है कि वे दक्षिण कोर्डोफन और पूरे सूडान में सभी बच्चों तक सुरक्षित, निरंतर और बिना शर्त मानवीय पहुँच सुनिश्चित करें।