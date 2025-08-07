गज़ा में भूख से मरनेवालों की संख्या बढ़कर 197 हुई

मध्य गज़ा पट्टी के नुसेरात में रेत में फलियां ढूंढती एक फिलिस्तीनी महिला (AFP or licensors)

गज़ा में भुखमरी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता संगठन एक भयावह स्थिति की चेतावनी दे रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम (ड्व्यू एफ पी) प्रमुख, सिंडी मैक्केन का कहना है कि गज़ा में फैली अकाल जैसी स्थिति में, जहाँ आज 5,00,000 लोग भूख से मर रहे हैं, हवाई मार्ग से राहत पहुँचाना सही समाधान नहीं है।

वाटिकन न्यूज

गज़ा, बृहस्पतिवार, 7 अगस्त 25 (रेई) : स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में चार और मौतों के साथ, गज़ा में भुखमरी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है।

अधिकारियों का कहना है कि पीड़ितों में आधे बच्चे हैं।

ये आँकड़े इस क्षेत्र में बढ़ती भुखमरी की समस्या को लेकर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता के बीच सामने आए हैं।

संयुक्त राष्ट्र और एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) ने भयावह स्थिति की चेतावनी दी है, जहाँ कथित तौर पर गज़ा के कुछ हिस्सों में अकाल की सीमा पार हो गई है।

मानवीय सहायता सीमा पर रुकी हुई है, जहाँ लगभग 6,000 ट्रक आपूर्ति प्रवेश का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले हफ़्ते, इज़राइल ने गज़ा में हवाई मार्ग से भोजन पहुँचाने की अनुमति दी थी, लेकिन सहायता संगठनों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे अपर्याप्त और प्रतीकात्मक बताया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेंका ने उन रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की थी कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरे गज़ा पट्टी में सैन्य अभियान बढ़ा सकते हैं।

जेंका ने इस्राएल से आग्रह किया कि वह मानवीय राहत सामग्री को तत्काल और निर्बाध रूप से पहुँचाने की अनुमति दे ताकि और अधिक पीड़ा और जान-माल की हानि को रोका जा सके।