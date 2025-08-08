मास्को ने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने हेतु पुतिन-ट्रम्प के आमने--सामने बैठक की घोषणा की

2025.02.01 संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूक्रेन के चित्रित झंडों वाली टूटी हुई कंक्रीट की दीवार

अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके रूसी समकक्ष पुतिन के बीच बैठक संभवतः अगले सप्ताह होगी। यूरोप के मध्य में चल रहे युद्ध पर चर्चा के लिए यह आमने-सामने की बैठक संयुक्त अरब अमीरात में हो सकती है, लेकिन यूक्रेनी नेता ज़ेलेंस्की के लगातार अनुरोध के बावजूद, क्रेमलिन ने फिलहाल त्रिपक्षीय बैठक से इनकार कर दिया है। और ट्रम्प मास्को पर प्रतिबंध लगाने में देरी कर रहे हैं।

मास्को, शुक्रवार 08 अगस्त 2025 : यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत के प्रयास में रूस और अमेरिका के बीच एक शिखर सम्मेलन शामिल होगा, जिसकी संभावना अगले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात में दोनों पक्षों द्वारा संभावित रूप से निर्धारित की गई है। क्रेमलिन ने इस बैठक की घोषणा की है, लेकिन अभी तक वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बार-बार इसमें शामिल होने के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। यूक्रेनी नेता इस शिखर सम्मेलन को "संघर्ष को समाप्त करने के लिए ठोस समाधान खोजने का एकमात्र तरीका" मानते हैं।

अमेरिकी मध्यस्थता

व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की हालिया मास्को यात्रा से अमेरिका के प्रति रूस के खुलेपन को बल मिला, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर युद्ध समाप्त करने का एक स्वीकार्य प्रस्ताव सामने आया। क्रेमलिन द्वारा इस बैठक को मंजूरी देने से ऐसा प्रतीत होता है कि डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी अस्थायी रूप से रोक लग गई है, जो व्लादिमीर पुतिन के रुख का इंतजार कर रहे हैं।

ज़मीनी युद्ध

इस बीच, रूस ज़मीन पर अपनी बढ़त जारी रखे हुए है और इस क्षेत्र की राजधानी, यूक्रेनी शहर खेरसॉन पर कब्ज़ा करने की एक नई कोशिश कर रहा है, जहाँ से रूसी सेनाएँ 2022 के अंत में वापस लौट गई थीं। प्रमुख बुनियादी ढाँचे और संचार मार्गों पर बार-बार बमबारी करके, नीपर नदी के मुहाने के दाहिने किनारे पर स्थित इस शहर को दो भागों में बाँटने की कोशिश की गई है। खेरसॉन द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुल, कोराबेल पर पिछले रविवार को कई हवाई हमले हुए, जिसके कारण द्वीप पर बचे लगभग 1,800 नागरिकों को वहाँ से निकालना पड़ा।

