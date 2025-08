फ़िलिस्तीनियों ने गाज़ा पर हमले का विरोध किया, भुखमरी से मौतें बढ़ रही हैं

वाटिकन न्यूज

गाजा, सोमवार 4 अगस्त 2025 : रविवार को हज़ारों फ़िलिस्तीनियों ने पश्चिमी तट के कई शहरों में रैली निकाली और गाज़ा में इज़राइल के चल रहे सैन्य अभियान और सहायता वितरण पर प्रतिबंधों का विरोध किया, जिससे इस परिक्षेत्र में व्यापक भुखमरी फैल गई है।

मध्य रामल्लाह में, प्रदर्शनकारियों ने फ़िलिस्तीनी झंडे लहराए और गाज़ा के कुपोषित पीड़ितों की तस्वीरें लीं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि छह और लोगों की भुखमरी और संबंधित बीमारियों से मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 175 हो गई, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं।

हमास द्वारा संचालित मीडिया कार्यालय ने बताया कि 22,000 से ज़्यादा सहायता ट्रक—ज़्यादातर संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के—गाज़ा की सीमा चौकियों पर रुके हुए हैं।

जॉर्डन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उन्होंने रविवार को अतिरिक्त मानवीय सहायता पहुँचाई। जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ समन्वय में 61 टन खाद्य और आपूर्ति पहुँचाते हुए सात संयुक्त हवाई सहायता अभियान पूरे किए।

इस बीच, पश्चिमी नेताओं ने गाज़ा में बंधक बनाए गए दुर्बल इज़राइली बंधकों को दिखाने वाले हालिया वीडियो की निंदा की। रेड क्रॉस ने अभी भी बंधकों तक पहुँच की माँग फिर से शुरू की है। फुटेज में रोम ब्रास्लावस्की और एव्याटर डेविड की तस्वीरें शामिल थीं, जो कुपोषित और व्यथित दिखाई दे रहे थे।

इज़राइली अधिकारियों ने हमास पर जानबूझकर बंधकों को भूखा रखने का आरोप लगाया।

