पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण बाधित राहत कार्य फिर शुरू
सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ के बाद प्रभावित इलाकों में फिर से तेज़ बारिश होने के कारण बचाव और राहत कार्यों को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा था।
एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अच्छी बात यह है कि खराब मौसम के कम होते ही अभियान फिर से शुरू हो गए हैं।
पाकिस्तान, भारत और नेपाल में आई भीषण बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान, भारत प्रशासित कश्मीर और नेपाल में कई दिनों तक अचानक आई बाढ़ और मूसलाधार बारिश के कारण 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई।
पोप लियो 14वें ने कास्तेल गंदोल्फो के पियात्सा देला लिबेर्ता से रविवार को अपने देवदूत प्रार्थना के संबोधन में, मौत और तबाही को स्वीकार करते हुए, "पीड़ितों और उनके परिवारों, एवं उन सभी लोगों को याद किया जो इस आपदा के परिणामस्वरूप पीड़ित हैं।"
पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, शुक्रवार से शुरू हुई भारी बारिश ने कई उत्तरी जिलों में लोगों की जान ले ली है और तबाही फैला दी है, जिनमें से अधिकांश लोग अचानक आई बाढ़ में मारे गए हैं। पहाड़ी इलाकों में, बारिश के कारण अचानक बाढ़ आई और कीचड़ एवं चट्टानें खिसक गईं, जिससे घर, इमारतें, वाहन और सामान बह गए। 200 से ज़्यादा मौतों के साथ, बुनेर सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि राहत सामग्री में भोजन, दवाई, कंबल, टेंट, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर एवं डी-वाटरिंग पंप शामिल हैं।
क्षेत्रीय सरकारी अधिकारी, आबिद वज़ीर ने रॉयटर्स को बताया कि उनकी प्राथमिकता "अब सड़कें साफ़ करना, पुल बनाना और प्रभावित लोगों तक राहत पहुँचाना है।"
इस बीच, देश के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेज दी गई है।
