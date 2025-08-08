लीबिया का नरक: एक नई रिपोर्ट प्रवासियों के लिए जोखिमों की व्याख्या करती है

आईओएम ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जो न केवल विदेशियों के लिए, बल्कि लीबियाई शरणार्थियों के लिए भी देश के खतरों को दर्शाती है। जो लोग घर लौटना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए संसाधन भी अपर्याप्त हैं।

वाटिकन समाचार

लीबिया, शुक्रवार 08 अगस्त 2025 : लीबिया एक गंभीर मानवीय संकट का केंद्र बना हुआ है, जहाँ प्रवासी, विस्थापित और स्थानीय समुदाय व्यापक रूप से असुरक्षित हैं और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच लगातार सीमित होती जा रही है। यह बात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) की एक नई रिपोर्ट, "लीबिया भेद्यता और जोखिम रिपोर्ट" के अनुसार कही गई है, जो इस उत्तरी अफ्रीकी देश में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले मानवीय और सामाजिक जोखिमों का एक अद्यतन आकलन प्रस्तुत करती है।

चार मुख्य प्रवास मार्ग

यह विश्लेषण मुख्य रूप से मिस्र, सूडान, चाड और नाइजर से उत्तरी अफ्रीकी देश की ओर जाने वाले प्रवास मार्गों पर केंद्रित है, जो प्रस्थान से पहले, यात्रा के दौरान और लीबिया पहुँचने पर प्रवासियों के सामने आने वाले जोखिमों और कमज़ोरियों पर प्रकाश डालता है। वास्तव में, 93% प्रवास प्रवाह इन्हीं मार्गों से होकर गुजरता है, चाहे वे यूरोप की यात्रा जारी रखना चाहते हों या लीबिया को अपना गंतव्य बनाना चाहते हों। हालाँकि, प्रवास के मुख्य कारण समान हैं और इनमें अपर्याप्त आय और अपने मूल देशों में रोज़गार के अवसरों का अभाव शामिल है।

असुरक्षित परिस्थितियाँ

लीबिया पहुँचने वाले 46 प्रतिशत प्रवासी अपनी यात्रा के लिए पहले ही भारी कर्ज ले चुके होते हैं और अत्यधिक गरीबी में देश पहुँचते हैं, जिससे वे विभिन्न प्रकार के श्रम शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं। आईओएम के अनुसार, यात्रा की औसत लागत मार्ग के अनुसार भिन्न होती है, नाइजीरियाई मार्ग की लागत लगभग $537 डॉलर और मिस्र के मार्ग की लागत $990 डॉलर से अधिक है। लगभग सभी प्रवासी अनौपचारिक प्रवेश बिंदुओं से लीबिया में प्रवेश करते हैं, जिससे निर्वासन या गिरफ्तारी का जोखिम बढ़ जाता है।

देश में फँसे प्रवासी

आईओएम का मानना है, "लीबिया में रहना हमेशा किसी निश्चित प्रवास योजना के अनुरूप नहीं होता, बल्कि अक्सर यात्रा जारी रखने में आने वाली बाधाओं या अपने मूल देश लौटने में असमर्थता का परिणाम होता है।" प्रवासियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और सुरक्षा प्राप्त करने में कानूनी, भाषाई और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है, "उन्हें अक्सर लीबियाई आबादी के लिए उपलब्ध सहायता तंत्रों से बाहर रखा जाता है।" कई लोग अनौपचारिक बस्तियों में, भीड़भाड़ वाले आवासों में रहते हैं, और बुनियादी सेवाओं तक उनकी नियमित पहुँच नहीं होती। आईओएम ने सहायता प्राप्त स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन के अनुरोधों में भी वृद्धि की सूचना दी है, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया है कि "अपने देश लौटने के इच्छुक प्रवासियों की संख्या वर्तमान में उपलब्ध कार्यक्रमों की परिचालन क्षमता से अधिक बनी हुई है।" लौटने का विकल्प चुनने के मुख्य कारण बिगड़ती सुरक्षा स्थितियाँ, रोज़गार की कमी और समस्याओं का बढ़ता जोखिम हैं।

सभी के लिए एक असुरक्षित देश

आईओएम के अनुसार, "कुछ क्षेत्रों में हालिया सुधारों के बावजूद, व्यवस्थागत बाधाएँ बनी हुई हैं जो हज़ारों लोगों को बुनियादी सेवाओं तक पहुँचने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने से रोकती हैं।" आर्थिक हाशिए पर होने, कमज़ोर बुनियादी ढाँचे और स्थानीय अस्थिरता के कारण दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के अलावा, सबसे ज़्यादा प्रभावित समूहों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति और लीबिया से लौटे प्रवासी शामिल हैं, लेकिन उन्हें शरण देने वाले समुदाय भी बढ़ते दबाव में हैं। रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि "ऐसे माहौल में जहाँ सह-अस्तित्व कमज़ोर है, सेवाओं और अवसरों तक पहुँच में अंतर जोखिम कारक बन सकता है।"

खतरे में बचपन

दस्तावेज इस बात पर प्रकाश डालता है कि कितने ही बच्चे और किशोर, खासकर विस्थापित लोग, आर्थिक बाधाओं, जबरन विस्थापन या क्षतिग्रस्त स्कूली बुनियादी ढाँचे के कारण शिक्षा तक नियमित पहुँच से वंचित हैं। आजीविका तक पहुँच भी एक बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि "व्यापक बेरोजगारी, व्यापार नेटवर्क में व्यवधान और उत्पादक पूँजी की कमी ने परिवारों की अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को कमज़ोर कर दिया है।" बाल श्रम या जबरन कर्ज़ के ज़रिए ये स्थितियाँ एक दुष्चक्र को बढ़ावा देती हैं जो भेद्यता को और बढ़ा देता है।